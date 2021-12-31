Từ ngày mai 1/1/2022 chính thức bắt đầu xử phạt xe chưa đổi biển vàng, mức phạt sẽ là bao nhiêu?

Hôm nay 31/12/2021 là ngày cuối cùng để cấp đổi biển số vàng cho xe hoạt động kinh doanh vận tải. Hiện tại, hơn 20.000 xe được thông báo vẫn chưa đổi biển trong khi ngày mai sẽ bắt đầu xử phạt.

Dẫn tin từ Thanh Niên, CSGT TP.HCM cho biết vẫn còn 20.480 xe chưa đổi biển số vàng. Cụ thể, đại diện Đội đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, thuộc Phòng PC 08, Công an TP.HCM cho biết vẫn còn 20.480 xe chưa đổi biển số vàng. Trong đó 10.700 không liên lạc được chủ xe, 4.402 xe hết niên hạn năm 2021.

Ảnh: Thanh Niên

Như vậy, bắt đầu từ ngày mai (1/1/2022) các xe chưa được đổi biển vàng sẽ bị xử phạt. Các trường hợp không thực hiện việc chuyển đổi biển số sẽ bị xử lý với lỗi vi phạm “không thực hiện đúng quy định về biển số” quy định tại điểm đ khoản 7 điều 30 nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Số tiền bị phạt sẽ từ 2 - 4 triệu đồng (đối với cá nhân) và từ 4 - 8 triệu đồng (đối với tổ chức).

Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước đó, ngày 16/6/2020, Bộ Công an ban hành quy định về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Theo đó, đối với các xe hoạt động kinh doanh vận tải phải thực hiện đổi sang biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen trước ngày 31/12/2021.

Việc đổi biển số vàng áp dụng cho tất cả các xe kinh doanh vận tải như: taxi truyền thống, Grab, GoViet, Be...

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-ngay-mai-1-1-2022-chinh-thuc-bat-dau-xu-phat-xe-chua-doi-bien-vang-muc-phat-se-la-bao-nhieu-443975.html