Tự hào: Học sinh Việt Nam giành giải Ba viết thư quốc tế UPU là nam sinh lớp 7, bức thư đoạt giải được BTC dịch ra tiếng Pháp để tham gia dự thi quy mô toàn cầu

Tiếng Anh: Imagine you are a super hero and your mission is to make all roads around the world safer for children. Write a letter to someone explaining which super powers you would need to achieve your mission.

Hóa thân thành siêu anh hùng S-24/7 viết thư cho cha mẹ ở hành tinh Love-365 kể về sứ mệnh bảo vệ trẻ em khắp thế giới khỏi “gã hung thần” tai nạn giao thông bằng siêu năng lực đặc biệt của mình, bức thư của Đào Khương Duy đã xuất sắc đạt giải Nhất Quốc gia Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023) tại Việt Nam.