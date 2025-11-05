Dựa vào cáo trạng, năm 2019, Thúy thành lập Công ty Nhật Nam. Để có tiền chi tiêu, Thúy đưa ra các thông tin quảng cáo gian dối về việc Công ty Nhật Nam đầu tư mua nhiều bất động sản trên khắp cả nước, có giá trị lớn, được dùng làm tài sản đảm bảo cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh của công ty với nhà đầu tư.

Theo thông tin từ báo Dân trí, VKSND thành phố Hà Nội vừa ban hành bản cáo trạng vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam). Trong đó, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam Vũ Thị Thúy bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Ngoài ra, nhiều đồng phạm khác là thuộc cấp của Thúy cũng bị truy tố.

Bị can cũng đưa ra mức cam kết lợi nhuận 7-8%/ tháng, được thu lãi sau 2 năm là 168-192% giá trị hợp đồng; đưa ra các chính sách ưu đãi tặng thưởng cho các nhà đầu tư, số tiền đầu tư càng lớn thì sẽ được hưởng ưu đãi càng cao.

Để tạo sự tin tưởng, Thúy mời các cá nhân là những người có uy tín, địa vị xã hội để giới thiệu, quảng bá về Công ty Nhật Nam nhằm thu hút vốn đầu tư.

Chủ tịch Công ty Nhật Nam bị cáo buộc lừa đảo gần 26.000 người

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Cơ quan điều tra cáo buộc có 10 người là thành viên Ban chiến lược Công ty Nhật Nam. Những cá nhân này không phải là thành viên sáng lập công ty, không góp vốn điều lệ trong công ty, không biết các dự án và lợi nhuận.

Tuy nhiên, họ tham gia và đồng ý thực hiện theo chỉ đạo của Vũ Thị Thúy để quảng bá, giới thiệu, phát triển thị trường, đào tạo, quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh (sale), phụ trách các văn phòng đại diện của công ty tại các tỉnh, thành phố trong cả nước để quảng bá các thông tin không đúng sự thật với khách hàng, nhằm tạo lòng tin cho họ tham gia ký hợp đồng, nộp tiền đầu tư.

VKS xác định, Vũ Thị Thúy ký các hợp đồng khống với giá trị hàng tỷ đồng đến hàng chục tỷ đồng, cấp giấy chứng nhận cổ đông chiến lược cho các thành viên Ban chiến lược; chỉ đạo kế toán chuyển khoản tiền phân chia lợi nhuận “khống” cho các thành viên trên.

Sau cùng, các thành viên Ban chiến lược được hưởng tiền "hoa hồng" doanh số, "hoa hồng" xuyên suốt, tiền lương, thưởng từ công ty.

Với thủ đoạn nêu trên, từ năm 2020 đến 2023, Vũ Thị Thúy cùng các đồng phạm đã ký tổng hơn 43.000 hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh, với tổng số tiền hơn 9.100 tỷ đồng.

Số tiền này, Thúy dùng hơn 4.100 tỷ đồng để trả tiền gốc cho các hợp đồng, còn lại gần 5.000 tỷ đồng bị Thúy và các đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng vào các mục đích cá nhân.

Trong quá trình chiếm đoạt số tiền trên, Vũ Thị Thúy đã chỉ đạo các nhân viên kế toán thực hiện các lệnh rút tiền, chuyển tiền ra khỏi tài khoản của công ty Nhật Nam rồi chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân để che dấu nguồn gốc.

Thúy bị cáo buộc đã dùng 120 tỷ đồng để mua bất động sản, đầu tư mua cổ phiếu nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức sử dụng số tiền do phạm tội mà có.