Truy tố vợ ca sĩ Khánh Phương - Nam Vũ Thị Thúy tội chiếm đoạt gần 5.000 tỷ đồng

Đời sống 05/11/2025 05:10

Viện KSND TP Hà Nội đã ban hành bản cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy (SN 1981, trú phường Yên Hòa, Hà Nội) cùng đồng phạm ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Theo thông tin từ báo Dân trí, VKSND thành phố Hà Nội vừa ban hành bản cáo trạng vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam). Trong đó, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam Vũ Thị Thúy bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Ngoài ra, nhiều đồng phạm khác là thuộc cấp của Thúy cũng bị truy tố.

Dựa vào cáo trạng, năm 2019, Thúy thành lập Công ty Nhật Nam. Để có tiền chi tiêu, Thúy đưa ra các thông tin quảng cáo gian dối về việc Công ty Nhật Nam đầu tư mua nhiều bất động sản trên khắp cả nước, có giá trị lớn, được dùng làm tài sản đảm bảo cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh của công ty với nhà đầu tư.

Để tạo sự tin tưởng, Thúy mời các cá nhân là những người có uy tín, địa vị xã hội để giới thiệu, quảng bá về Công ty Nhật Nam nhằm thu hút vốn đầu tư.

Bị can cũng đưa ra mức cam kết lợi nhuận 7-8%/ tháng, được thu lãi sau 2 năm là 168-192% giá trị hợp đồng; đưa ra các chính sách ưu đãi tặng thưởng cho các nhà đầu tư, số tiền đầu tư càng lớn thì sẽ được hưởng ưu đãi càng cao.

Truy tố vợ ca sĩ Khánh Phương - Nam Vũ Thị Thúy tội chiếm đoạt gần 5.000 tỷ đồng - Ảnh 1

Chủ tịch Công ty Nhật Nam bị cáo buộc lừa đảo gần 26.000 người 

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Cơ quan điều tra cáo buộc có 10 người là thành viên Ban chiến lược Công ty Nhật Nam. Những cá nhân này không phải là thành viên sáng lập công ty, không góp vốn điều lệ trong công ty, không biết các dự án và lợi nhuận.

Tuy nhiên, họ tham gia và đồng ý thực hiện theo chỉ đạo của Vũ Thị Thúy để quảng bá, giới thiệu, phát triển thị trường, đào tạo, quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh (sale), phụ trách các văn phòng đại diện của công ty tại các tỉnh, thành phố trong cả nước để quảng bá các thông tin không đúng sự thật với khách hàng, nhằm tạo lòng tin cho họ tham gia ký hợp đồng, nộp tiền đầu tư.

VKS xác định, Vũ Thị Thúy ký các hợp đồng khống với giá trị hàng tỷ đồng đến hàng chục tỷ đồng, cấp giấy chứng nhận cổ đông chiến lược cho các thành viên Ban chiến lược; chỉ đạo kế toán chuyển khoản tiền phân chia lợi nhuận “khống” cho các thành viên trên.

Sau cùng, các thành viên Ban chiến lược được hưởng tiền "hoa hồng" doanh số, "hoa hồng" xuyên suốt, tiền lương, thưởng từ công ty.

Với thủ đoạn nêu trên, từ năm 2020 đến 2023, Vũ Thị Thúy cùng các đồng phạm đã ký tổng hơn 43.000 hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh, với tổng số tiền hơn 9.100 tỷ đồng.

Số tiền này, Thúy dùng hơn 4.100 tỷ đồng để trả tiền gốc cho các hợp đồng, còn lại gần 5.000 tỷ đồng bị Thúy và các đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng vào các mục đích cá nhân.

Trong quá trình chiếm đoạt số tiền trên, Vũ Thị Thúy đã chỉ đạo các nhân viên kế toán thực hiện các lệnh rút tiền, chuyển tiền ra khỏi tài khoản của công ty Nhật Nam rồi chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân để che dấu nguồn gốc.

Thúy bị cáo buộc đã dùng 120 tỷ đồng để mua bất động sản, đầu tư mua cổ phiếu nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức sử dụng số tiền do phạm tội mà có. 

Nóng: Bão Kalmaegi được nhận định rất mạnh, tương tự Damrey 2017 và Molave 2020

Nóng: Bão Kalmaegi được nhận định rất mạnh, tương tự Damrey 2017 và Molave 2020

Chiều tối 4/11, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin về diễn biến cơn bão Kalmaegi và tác động dự kiến đối với thời tiết trên đất liền Việt Nam.

Xem thêm
Từ khóa:   i Lừa đảo chiếm đoạt tài sản rửa tiền tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 5/11/2025, 3 con giáp chuẩn bị thu hái hoa thơm trái ngọt, Lộc vào nhà như vũ bão, sự nghiệp vô cùng xán lạn

Đúng 20h hôm nay, ngày 5/11/2025, 3 con giáp chuẩn bị thu hái hoa thơm trái ngọt, Lộc vào nhà như vũ bão, sự nghiệp vô cùng xán lạn

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/11/2025, càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/11/2025, càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 6/11/2025, 3 con giáp có số hưởng, Tài Lộc rộng mở, tiền bạc vượng phát, ngày càng thịnh vượng, mọi điều hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Năm 6/11/2025, 3 con giáp có số hưởng, Tài Lộc rộng mở, tiền bạc vượng phát, ngày càng thịnh vượng, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 6/11/2025, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 6/11/2025, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Tử vi thứ Năm 6/11/2025 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Năm 6/11/2025 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Em vợ nhận thay anh rể gây tai nạn liên hoàn ở Thái Nguyên

Em vợ nhận thay anh rể gây tai nạn liên hoàn ở Thái Nguyên

Đời sống 2 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 5/11/2025, 3 con giáp Thần Tài trao vận may, trúng số độc đắc, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 5/11/2025, 3 con giáp Thần Tài trao vận may, trúng số độc đắc, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 5/11/2025, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như rồng vàng', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc, cuộc sống phủ phê

Đúng hôm nay, thứ Tư 5/11/2025, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như rồng vàng', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc, cuộc sống phủ phê

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Không ngờ, hành tây ăn vào bổ xương còn có thể ngừa cả ung thư

Không ngờ, hành tây ăn vào bổ xương còn có thể ngừa cả ung thư

Dinh dưỡng 3 giờ 18 phút trước
Miền Trung đối mặt “tổ hợp thời tiết nguy hiểm”: Bão Kalmaegi mạnh, không khí lạnh và mưa lớn kéo dài

Miền Trung đối mặt “tổ hợp thời tiết nguy hiểm”: Bão Kalmaegi mạnh, không khí lạnh và mưa lớn kéo dài

Đời sống 3 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ca sĩ Hòa Minzy bất ngờ cầu cứu, làm việc với cơ quan chức năng

Ca sĩ Hòa Minzy bất ngờ cầu cứu, làm việc với cơ quan chức năng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/11/2025: Thị trường loạt lao dốc, người mua vàng SJC lỗ gần 8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/11/2025: Thị trường loạt lao dốc, người mua vàng SJC lỗ gần 8 triệu đồng/lượng

Nam sinh lớp 10 bị đánh hội đồng trong lớp: Sức khỏe tiên lượng xấu, gia đình đã đưa về nhà

Nam sinh lớp 10 bị đánh hội đồng trong lớp: Sức khỏe tiên lượng xấu, gia đình đã đưa về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Em vợ nhận thay anh rể gây tai nạn liên hoàn ở Thái Nguyên

Em vợ nhận thay anh rể gây tai nạn liên hoàn ở Thái Nguyên

Miền Trung đối mặt “tổ hợp thời tiết nguy hiểm”: Bão Kalmaegi mạnh, không khí lạnh và mưa lớn kéo dài

Miền Trung đối mặt “tổ hợp thời tiết nguy hiểm”: Bão Kalmaegi mạnh, không khí lạnh và mưa lớn kéo dài

Nóng: Bão Kalmaegi được nhận định rất mạnh, tương tự Damrey 2017 và Molave 2020

Nóng: Bão Kalmaegi được nhận định rất mạnh, tương tự Damrey 2017 và Molave 2020

Ca sĩ Vũ Hà bị viện kiểm sát đề nghị phạt 100 triệu đồng về tội đánh bạc

Ca sĩ Vũ Hà bị viện kiểm sát đề nghị phạt 100 triệu đồng về tội đánh bạc

Phẫn nộ nam thanh niên cướp giật điện thoại của bé 9 tuổi

Phẫn nộ nam thanh niên cướp giật điện thoại của bé 9 tuổi

Lật thuyền trên sông Lam, chồng mất tích, vợ may mắn được cứu sống

Lật thuyền trên sông Lam, chồng mất tích, vợ may mắn được cứu sống