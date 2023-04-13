Truy tìm tài xế xe tải cuốn người đàn ông vào gầm kéo lê đoạn dài rồi bỏ trốn

Đời sống 13/04/2023 12:55

Trưa 13/4, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương đang truy tìm một chiếc xe tải cuốn người đàn ông dưới gầm, kéo đi khoảng 20m rồi rời khỏi hiện trường khiến người này nguy kịch

Theo thông tin Công an, khoảng 7 giờ 25 phút sáng cùng ngày /913/4), anh V.V.T (38 tuổi, quê Đồng Tháp) chạy xe máy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng từ TP Thuận An đi TP Dĩ An.

Khi gần đến giao lộ Bùi Thị Xuân (thuộc phường Tân Bình, TP Dĩ An) thì bị ngã xuống đường rồi văng vào làn xe ô tô.

Khi đó, chiếc xe tải chạy từ đằng sau tới cuốn người đàn ông dưới gầm, kéo đi khoảng 20m rồi rời khỏi hiện trường. Nạn nhân nằm bất động, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo Tuổi trẻ thông tin thêm, sau khi nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương có mặt cùng Công an TP Dĩ An khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Truy tìm tài xế xe tải cuốn người đàn ông vào gầm kéo lê đoạn dài rồi bỏ trốn - Ảnh 1
Công an đang xử lý hiện trường - Ảnh: Tuổi trẻ

Thời điểm xảy ra vụ việc trời đang có mưa, đường trơn. Hiện công an đang tìm chiếc xe tải có liên quan.

Truy tìm kẻ gây tai nạn khiến 2 người phụ nữ đi bộ bị thương nặng, 1 người tử vong

Truy tìm kẻ gây tai nạn khiến 2 người phụ nữ đi bộ bị thương nặng, 1 người tử vong

Ngày 13/4, Công an huyện Triệu Phong (Quảng Trị) phát thông báo kêu gọi người gây tai nạn vào tối 12/4 khiến 2 người phụ nữ bị thương nặng, trong đó có 1 người tử vong đến ngay Công an huyện Triệu Phong để phối hợp làm việc

Xem thêm
Từ khóa:   tin nong tin xa hoi tin phap luat TNGT

TIN MỚI NHẤT

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 3 giờ 17 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 3 giờ 17 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 3 giờ 18 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 3 giờ 18 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 3 giờ 18 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 3 giờ 18 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 3 giờ 19 phút trước
Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km