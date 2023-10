Truy tìm tài xế xe tải cuốn người đàn ông vào gầm kéo lê đoạn dài rồi bỏ trốn

Trưa 13/4, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương đang truy tìm một chiếc xe tải cuốn người đàn ông dưới gầm, kéo đi khoảng 20m rồi rời khỏi hiện trường khiến người này nguy kịch

Theo thông tin Công an, khoảng 7 giờ 25 phút sáng cùng ngày /913/4), anh V.V.T (38 tuổi, quê Đồng Tháp) chạy xe máy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng từ TP Thuận An đi TP Dĩ An.

Khi gần đến giao lộ Bùi Thị Xuân (thuộc phường Tân Bình, TP Dĩ An) thì bị ngã xuống đường rồi văng vào làn xe ô tô.

Khi đó, chiếc xe tải chạy từ đằng sau tới cuốn người đàn ông dưới gầm, kéo đi khoảng 20m rồi rời khỏi hiện trường. Nạn nhân nằm bất động, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo Tuổi trẻ thông tin thêm, sau khi nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương có mặt cùng Công an TP Dĩ An khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Công an đang xử lý hiện trường - Ảnh: Tuổi trẻ

Thời điểm xảy ra vụ việc trời đang có mưa, đường trơn. Hiện công an đang tìm chiếc xe tải có liên quan.

