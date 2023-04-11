Nghi phạm Ngô Văn Tiếp đã dùng dao giết vợ cũ rồi nhanh chóng điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TPHCM, ngày 11-4, Công an huyện Chư Prông (Gia Lai), cho biết đang thực hiện truy tìm nghi can Ngô Văn Tiếp (36 tuổi, ngụ thôn Cao Lạng, xã Ia Lâu) đã có hành vi giết người xảy ra lúc 23 giờ 40 tối 10-4 tại một phòng trọ trên địa bàn xã Ia Lâu.

Đối tượng Tiếp. Ảnh: Người Lao Động

Dẫn nguồn tin từ báo Người Lao Động, Tiếp và chị Hiền là vợ chồng, đã ly hôn gần một năm nay. Đêm 10-4, Tiếp tìm đến phòng phòng trọ của chị Hiền thuộc làng Tu, xã Ia Lâu rồi xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Nguyên nhân là do Tiếp nghi ngờ chị Hiền đã có người đàn ông khác.

Sau đó, Tiếp dùng dao đâm chị Hiền rồi điều khiển xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường. Chị Hiền sau đó được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trước khi tới bệnh viện.

Tiếp lái xe máy loại xe SH Mode 47E1-23220 bỏ trốn. Ảnh: Pháp Luật TPHCM

Tiếp và chị Hiền đã có 2 người con. Trong quá trình sống chung, 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do Tiếp nghi ngờ vợ mình có người đàn ông khác.

Cận cảnh dựng lại hiện trường gã đàn ông sát hại nhân tình, cướp tài sản ở Huế Ngày 9/4, đại diện VKSND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vừa phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thực nghiệm hiện trường vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại thôn La Khê Bãi, xã Hương Thọ, TP Huế, từng gây rúng động dư luận địa phương

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