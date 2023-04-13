Ngày 13/4, Công an huyện Triệu Phong (Quảng Trị) phát thông báo kêu gọi người gây tai nạn vào tối 12/4 khiến 2 người phụ nữ bị thương nặng, trong đó có 1 người tử vong đến ngay Công an huyện Triệu Phong để phối hợp làm việc

Theo thông tin Người lao động, khoảng 19 giờ ngày 12/4, Công an huyện Triệu Phong (Quảng Trị) nhận được tin báo trên tuyến Quốc lộ 49C, đoạn qua thôn Lưu Nghĩa, xã Triệu Long có 2 người phụ nữ bị thương, nằm trên đường.

Các nạn nhân được được đưa đi cấp cứu sau vụ việc - Ảnh: Người lao động

Các nạn nhân được xác định: bà Đỗ Thị H. (SN 1954) và bà Dương Thị D. (SN 1963) cùng ngụ thôn Lưu Nghĩa, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong. Hai nạn nhân sau đó được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu, tuy nhiên bà Đỗ Thị H. đã không qua khỏi.

Được biết, nguyên nhân ban đầu xác định bà H. và bà D. bị thương do va chạm giao thông, đối tượng gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường. Thời điểm xảy ra vụ việc, bà H. và bà D. đang đi bộ thể dục.

Trước đó, Gia đình & Xã hội từng thông tin, Công an huyện Văn Lâm (Hưng Yên) cho biết, đơn vị vừa làm rõ được các đối tượng: Lò Văn Hoàng (SN 2000), Cà Văn Triệu (SN 2001), cùng trú tại huyện Mai Sơn (Sơn La) đi xe máy gây ra vụ tai nạn giao thông và bỏ trốn khiến bà B.T.T. (SN 1954, trú tại thôn Ngọc, xã Lạc Đạo) tử vong khi nạn nhân đang đi bộ sang đường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truy-tim-ke-gay-tai-nan-khien-2-nguoi-phu-nu-i-bo-bi-thuong-nang-1-nguoi-tu-vong-572138.html