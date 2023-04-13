Truy nã "nữ quái" kế toán điện lực chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Đời sống 13/04/2023 11:26

Ngày 13/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) công bố Quyết định truy nã đối với Nguyễn Thiên Tường Linh (sinh năm 1985 trú tại thôn Thuỵ Lôi, xã Thuỵ Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức

Theo thông tin An ninh thủ đô, từ năm 2010 đến tháng 4/2019, Linh là nhân viên kế toán Đội xây lắp lưới điện 8, thuộc Công ty TNHH MTV xây lắp điện 4 ở huyện Đông Anh. Quá trình làm việc, Linh thường xuyên mời gọi cán bộ, nhân viên công ty và một số người dân trên địa bàn huyện Đông Anh đầu tư góp vốn kinh doanh hạt điều, hồ tiêu, cafe xuất khẩu.

Tạo niềm tin với mọi người, Linh xây dựng hình ảnh là một người "sành điệu" có nhiều nhà đất ở huyện Đông Anh. Sau khi gom được tiền, Linh đã bỏ trốn. Tổng số tiền đối tượng chiếm đoạt của các bị hại là trên 10 tỷ đồng.

Theo Sức khỏe & Đời sống, căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 17/2/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đông Anh đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thiên Tường Linh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Truy nã 'nữ quái' kế toán điện lực chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng - Ảnh 1
Quyết định truy nã đối tượng Linh - Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Đến ngày 24/2/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can về tội Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức đối với Linh.

Sau đó, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 7/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điểu tra, Công an huyện Đông Anh đã ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Thiên Tường Linh.

Cơ quan công an yêu cầu Linh ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng. Nếu phát hiện đối tượng, người dân có thể báo ngay cho Công an huyện Đông Anh, cơ quan công an nơi gần nhất, Tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội.

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