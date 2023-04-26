Trường học đầu tiên áp dụng hình thức phạt 'lạ' khi học sinh vi phạm nội quy

Thay vì nhặt rác, sắp xếp bàn ghế, viết kiểm điểm, chép phạt,.. khi vi phạm nội quy, học sinh sẽ có hình thức phạt 'lạ' tại một trường THPT.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trường THPT Bùi Thị Xuân áp dụng hình thức xử phạt mới đối với học sinh vi phạm nội quy nhà trường. Thay vì viết bản kiểm điểm, chép phạt, lao động công ích, học sinh vi phạm nội quy sẽ được yêu cầu lên thư viện, tự chọn một quyển sách trong tủ sách "Hạt giống tâm hồn" để đọc và viết cảm nhận về nội dung của sách.

Học sinh lên thư viện thực hiện hình thức xử phạt - Ảnh: Báo Thanh Niên

Thạc sĩ Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, cho biết áp dụng hình thức xử phạt học sinh "lạ thường" này nhằm "đánh" sâu vào nhận thức của học sinh nhưng không tạo tâm lý nặng nề, căng thẳng. Học sinh được rèn luyện thói quen đọc sách, tiếp nhận các bài học về đạo đức một cách nhẹ nhàng, dễ chịu.

Theo nguồn tin từ VNExpress, từ đầu tháng 4, trường THPT Bùi Thị Xuân áp dụng hình thức xử lý mới đối với học sinh vi phạm nội quy như nhuộm tóc, không bỏ áo trong quần, mang giày cao gót, đi trễ nhiều lần...

Bài viết cảm nhận của học sinh vi phạm - Ảnh: Báo Thanh Niên

Học sinh vi phạm hàng tháng sẽ được tập trung và lên thư viện đọc sách với sự giám sát của giáo viên. Ngoài các đầu sách được gợi ý là "Hạt giống tâm hồn", các em có thể lựa chọn loại sách mà mình thích trong thư viện. Sau khi đọc xong, học sinh viết cảm nhận và gửi về nhà trường.

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