Trường học đầu tiên áp dụng hình thức phạt 'lạ' khi học sinh vi phạm nội quy

Đời sống 26/04/2023 16:10

Thay vì nhặt rác, sắp xếp bàn ghế, viết kiểm điểm, chép phạt,.. khi vi phạm nội quy, học sinh sẽ có hình thức phạt 'lạ' tại một trường THPT.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trường THPT Bùi Thị Xuân áp dụng hình thức xử phạt mới đối với học sinh vi phạm nội quy nhà trường. Thay vì viết bản kiểm điểm, chép phạt, lao động công ích, học sinh vi phạm nội quy sẽ được yêu cầu lên thư viện, tự chọn một quyển sách trong tủ sách "Hạt giống tâm hồn" để đọc và viết cảm nhận về nội dung của sách.

Trường học đầu tiên áp dụng hình thức phạt 'lạ' khi học sinh vi phạm nội quy - Ảnh 1
Học sinh lên thư viện thực hiện hình thức xử phạt - Ảnh: Báo Thanh Niên

Thạc sĩ Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, cho biết áp dụng hình thức xử phạt học sinh "lạ thường" này nhằm "đánh" sâu vào nhận thức của học sinh nhưng không tạo tâm lý nặng nề, căng thẳng. Học sinh được rèn luyện thói quen đọc sách, tiếp nhận các bài học về đạo đức một cách nhẹ nhàng, dễ chịu.

Theo nguồn tin từ VNExpress, từ đầu tháng 4, trường THPT Bùi Thị Xuân áp dụng hình thức xử lý mới đối với học sinh vi phạm nội quy như nhuộm tóc, không bỏ áo trong quần, mang giày cao gót, đi trễ nhiều lần...

Trường học đầu tiên áp dụng hình thức phạt 'lạ' khi học sinh vi phạm nội quy - Ảnh 2
Bài viết cảm nhận của học sinh vi phạm - Ảnh: Báo Thanh Niên

Học sinh vi phạm hàng tháng sẽ được tập trung và lên thư viện đọc sách với sự giám sát của giáo viên. Ngoài các đầu sách được gợi ý là "Hạt giống tâm hồn", các em có thể lựa chọn loại sách mà mình thích trong thư viện. Sau khi đọc xong, học sinh viết cảm nhận và gửi về nhà trường.

Phòng chống dịch COVID-19: Trường Đại học đầu tiên cho sinh viên học trực tuyến 1 tuần sau lễ 30/4 - 1/5

Phòng chống dịch COVID-19: Trường Đại học đầu tiên cho sinh viên học trực tuyến 1 tuần sau lễ 30/4 - 1/5

Trước tình trạng liên tục xuất hiện nhiều ca mắc COVID-19 trong những ngày gần đây, một trường ĐH thông báo cho sinh viên nghỉ lễ 7 ngày và học trực tuyến một tuần sau lễ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tin 24h Học sinh vi phạm nội quy phải đọc sách Hình thức mới phạt học sinh vi phạm

TIN MỚI NHẤT

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Tâm sự 24 phút trước
Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Tâm sự 25 phút trước
Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tâm sự 33 phút trước
Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tâm sự 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Tâm sự 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Tâm sự 58 phút trước
Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km