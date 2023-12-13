Trung tâm trải nghiệm Mastercard hiện thực hóa thương mại tương lai

Trung tâm này vừa được cải tiến để phục vụ các khách hàng và đối tác của Mastercard trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đây là một trong số sáu trung tâm MEC của Mastercard trên toàn cầu, đặt tại London, Stockholm, Dubai, Thành phố Mexico và Thành phố New York.

Theo đó, nhân dịp này, tại Trung tâm Trải nghiệm Mastercard diễn ra nhiều cuộc triển lãm và trải nghiệm công nghệ mới, hiện thực hóa những xu hướng mới này thông qua sự kết hợp giữa trải nghiệm vật lý và kỹ thuật số trên màn hình, bàn tương tác và không gian phòng thí nghiệm, mang đến những tương tác sống động cho khách tham quan.

Trung tâm đổi mới hoạt động trở lại cùng thời điểm Mastercard công bố báo cáo Tương lai của thanh toán, nhấn mạnh ba xu hướng lớn có tiềm năng giúp thúc đẩy sự thịnh vượng và toàn diện của nền kinh tế kỹ thuật số.

Ngoài ra, thanh toán bằng tín dụng năng lượng mặt trời, xem một trận bóng đá tại sân vận động thực tế ảo, quét sản phẩm để tìm hiểu về nguyên tắc và tiêu chuẩn đạo đức của chuỗi cung ứng… đó củng là một trong số giải pháp công nghệ thế hệ mới được giới thiệu tại Trung tâm Trải nghiệm Mastercard (MEC) tại Singapore.

Trung tâm Trải nghiệm Mastercard tại Singapore hoạt động như một trung tâm tổ chức các hội thảo khách hàng, hội nghị bàn tròn cấp quản lý và các sự kiện dành cho nhân viên tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Bên cạnh đó, trung tâm còn đóng vai trò là không gian đổi mới và phòng thí nghiệm R&D dành cho mục đích nghiên cứu tâm lý, nhu cầu và xu hướng của người tiêu dùng, cung cấp thông tin về những tiềm năng chưa được khám phá, những đổi mới sáng tạo không giới hạn và lộ trình phát triển sản phẩm mới trong thời gian tới.

Đặc biệt, Chu trình Đổi mới sáng tạo là các hội thảo ngắn được thực hiện bởi đội ngũ Giải pháp Khách hàng và Đổi mới sáng tạo khu vực châu Á - Thái Bình Dương Mastercard.

Nội dung của chương trình hướng tới khám phá các công nghệ mới như thực tế ảo và trí tuệ nhân tạo, giới thiệu về thế hệ tiếp theo của trải nghiệm người dùng mà khách hàng và đối tác có thể cùng đồng kiến tạo.

Buổi hội thảo kéo dài nửa ngày, giúp các nhóm xác định được trọng tâm thiết yếu sẽ tạo nên thành công trong nền kinh tế tương lai.

Thông qua các buổi hội thảo, người tham gia sẽ hiểu thêm về những tác động mà những công nghệ tiên tiến đang phát triển nhanh chóng mang lại, đi sâu vào các khái niệm mới táo bạo, thử nghiệm những ý tưởng, mô hình kinh doanh và giải pháp đổi mới sáng tạo.