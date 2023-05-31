Trong lúc đùa giỡn, bé 2 tuổi không may ngã vào cây đinh đâm xuyên xương sọ

Đời sống 31/05/2023 20:53

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhi 4 tuổi, bị đinh sắt đâm xuyên xương sọ.

Theo thông tin từ Vietnamnet, ngày 31/5, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cho bé P.Đ.K (2 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) bị đinh găm vào đầu.

Theo người nhà kể lại, bé được gia đình cho lên nhà ngoại ở Lâm Đồng chơi, trong lúc đùa giỡn không may bé bị té vào cây đinh ở cạnh giường. Gia đình nhanh chóng đưa bé vào bệnh viện gần đó để sơ cứu, sau đó chuyển bé về Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai để cấp cứu và điều trị.

Các bác sĩ nhận định, cây đinh dài khoảng 3cm găm qua xương sọ của bé, có nguy cơ gây rách màng cứng, gây tổn thương não, cần phải phẫu thuật để xử lý sớm.

Lúc này, các bác sĩ đã tiến hành thực hiện các kỹ thuật để rút cây đinh ra khỏi đầu bé, rửa vết thương, cầm máu, đóng vết mổ. Chỉ trong 45 phút các bác sĩ đã thực hiện thành công ca phẫu thuật.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Toàn, Khoa Chấn thương chỉnh hình - bỏng, cho biết rất may, cây đinh chưa làm rách hoàn toàn màng cứng sọ não. Nếu không tiến hành phẫu thuật kịp thời, nguy cơ nhiễm trùng não rất cao và còn ảnh hưởng đến sự phát triển não của bé sau này.

Hiện bệnh nhi qua cơn nguy kịch, sức khỏe của bé ổn định. Dự kiến, bệnh nhi có thể xuất viện trong 7 ngày tới. 

Trong lúc đùa giỡn, bé 2 tuổi không may ngã vào cây đinh đâm xuyên xương sọ - Ảnh 1
Chiếc đinh dài khoảng 3cm đâm xuyên xương sọ của bé - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình cũng từng tiếp nhận điều trị một trường hợp tương tự là bệnh nhi 4 tuổi. Cụ thể, theo gia đình kể lại, khoảng 11h sáng ngày 13/7/2022, bệnh nhi H.A.T. (4 tuổi, trú tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) ở nhà chơi thì ngã từ trên cao xuống, đập đầu vào đinh sắt trên tấm gỗ. Sau ngã, bệnh nhi bị đinh trên tấm gỗ găm vào đầu, đau nhiều vùng đỉnh phải và được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tại bệnh viện, kết quả chụp cắt lớp vi tính sọ não cho thấy: Bệnh nhi bị dị vật là kim loại đâm xuyên xương sọ vào trong nhu mô não vùng đỉnh phải.

Các bác sĩ đánh giá, bệnh nhi bị tổn thương nội sọ khá nghiêm trọng. Đinh nhọn gây thủng xương sọ, thủng màng não, đâm xuyên dài vào trong não, kèm theo ngã từ cao xuống gây chấn thương ngực và chi.

Sau khi hội chẩn, bệnh nhi được mổ mở rộng quanh vùng có dị vật, tiến hành khoan cắt xương sọ nhằm kiểm soát mạch máu và các tổ chức xung quanh, cầm máu, làm sạch và xử lý vết thương. Sau mổ, bệnh nhi tỉnh, tiếp xúc tốt, các chỉ số ổn định.

Trong lúc đùa giỡn, bé 2 tuổi không may ngã vào cây đinh đâm xuyên xương sọ - Ảnh 2
Bệnh nhi 4 tuổi bị đinh sắt đâm xuyên xương sọ được phẫu thuật kịp thời - Ảnh: VTV

Theo TS.BS Trương Như Hiển - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trưởng Khoa Ngoại thần kinh, với những trường hợp có dị vật cắm vào vùng tổn thương, đặc biệt là ở não, lồng ngực, mạch máu lớn... tuyệt đối không được tự ý rút dị vật ra tại chỗ. Cần cố định dị vật cùng cơ thể đưa bệnh tới cơ sở y tế gần nhất để xử trí ban đầu.

Vào hè mỗi năm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình lại tiếp nhận nhiều trường hợp tai nạn thương tâm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ cũng như tinh thần của trẻ. TS.BS Hiển lưu ý: Người lớn cần có sự quan tâm, sát sao với trẻ và chuẩn bị cho mình những kỹ năng xử trí, cấp cứu ban đầu nếu không may xảy ra tan nạn.

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