Treo thứ này trước cửa nhà đêm 30 Tết để năm sau ‘tiền xài không hết’

Ngày xưa, ông bà ta thường treo 3 đồng xu được xỏ trong một sợi chỉ đỏ ngay trước cửa nhà với mong muốn năm mới gặp nhiều may mắn trong con đường tài lộc. Sở sĩ người ta dùng sợi chỉ đỏ chứ không phải những sợi chỉ màu khác vì màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, còn 3 đồng xu tượng trưng cho tiền tài. Nên khi treo 3 đồng xu được xỏ trong sợi chỉ đỏ trước cửa nhà, sẽ giúp gia chủ năm mới có thêm nhiều tiền tài.

Rải đồng xu quanh nhà

Ngoài việc treo đồng xu trước cửa, chúng ta cũng có thể rải đồng xu quanh nhà để năm mới có thêm được nhiều tài lộc. Tuy nhiên, chỉ nên rải ở bốn góc tường và cửa chính chứ không nên rải khắp nơi trong nhà. Bên cạnh đó, trước khi giao thừa đến, gia chủ nên nhặt hết tiền lẻ ở tất cả các ngóc ngách trong nhà để hanh thông nguồn năng lượng tài vận của gia đình vào năm mới. Vì nhiều người trong chúng ta thường có thói quen vứt tiền lẻ lung tung khắp nơi trong nhà mà trong quan điểm phong thủy, thói quen này ảnh hưởng cực xấu đến con đường tài vận của gia đình.

Vì tiền bạc, của cải mà chúng ta có được đều nhờ Thần Tài phù hộ, do đó khi chúng ta vứt tiền lẻ lung tung có nghĩa là đang coi thường những thứ mà người ban cho chúng ta từ đó tiền bạc cũng dần bị hao hụt.

Bỏ tiền vào một chiếc hộp đặt dưới gầm giường

Gầm giường thường được tận dụng để làm kho chứa đồ, nhưng nhiều người không biết chính điều này ảnh hưởng rất lớn đến tài vận và may mắn của gia đình. Dưới gầm giường nếu để quá nhiều thứ, nó sẽ khiến nhưng dòng năng lượng may mắn của gia chủ bị tắc nghẽn. Do đó, điều cần thiết trong năm mới là phải dọn dẹp sạch sẽ gầm giường sau đó gia chủ có thể đặt một chiếc hộp nhỏ dưới đó để mang lại may mắn cho cả gia đình trong dịp đầu năm mới. Bạn có thể đặt vào đó một ít tiền để cầu tài lộc, còn nếu muốn con đường tình duyên thuận lợi thì nên đặt vào đó hai chiếc nến hoặc sợi dây màu đỏ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.