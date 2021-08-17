Trào nước mắt giây phút người thân ngã quỵ nhận tro cốt thanh niên bị sát hại ở Nhật: Ngày tiễn con đi bằng xương bằng thịt, giờ chỉ còn lại nắm tro tàn

Đời sống 17/08/2021 11:55

Sau một quãng đường dài từ nước Nhật xa xôi, tro cốt của nam sinh người Việt bị hại ở Nhật Bản đã về với vòng tay cha mẹ, về bên những người thân yêu.

Liên quan đến sự việc nam thanh niên người Việt bị sát hại ở Nhật Bản, theo thông tin trên báo Đất Việt/ Tri thức & Cuộc sống, sau 2 tuần gặp nạn, chiều ngày 15/8, tro cốt của nạn nhân là T.A (22 tuổi, quê Hải Phòng) đã được đưa đến sân bay để về nước. Chuyến bay mang số hiệu QH9413 cất cánh lúc 17h, khởi hành từ sân bay Quốc tế Narita và hạ cánh vào tối 15/8 tại Nha Trang. Ngoài tro cốt của T.A, chuyến bay đặc biệt này còn có 4 hũ tro của người Việt cũng không may gặp nạn ở Nhật trong tháng 7 và tháng 8.

Trào nước mắt giây phút người thân ngã quỵ nhận tro cốt thanh niên bị sát hại ở Nhật: Ngày tiễn con đi bằng xương bằng thịt, giờ chỉ còn lại nắm tro tàn - Ảnh 1
Người thân nhận tro cốt em T.A. - Ảnh: Internet

 Nguồn tin từ báo Doanh nghiệp và Tiếp thị cho hay, ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh (Nha Trang), tro cốt của T.A được một chuyến xe thiện nguyện vượt 1.400km để đưa em về với quê hương, với cha mẹ. Trên suốt quãng đường dài, nhóm tài xế đã thay nhau cầm lái ngày đêm với mong muốn đưa T.A về với vòng tay cha mẹ một cách nhanh nhất. Bởi các anh hiểu rằng, cha mẹ, người thân của em ở quê nhà Hải Phòng cũng đang mong ngóng em từng ngày.

 Đến khoảng 2h ngày 17/8, tro cốt của T.A đã được trở về với quê hương đất mẹ. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chuyến xe thiện nguyện không thể đưa em về tới tận nhà mà chỉ có thể dừng tại chốt kiểm soát dịch ngay đầu địa phận thành phố Hải Phòng.

Tại đây, người thân của T.A cũng đã đợi sẵn để đón em về nhà, về với quê hương. Người thân của nam thanh niên cũng phải mặc quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang để tuân thủ quy định phòng dịch.

Trào nước mắt giây phút người thân ngã quỵ nhận tro cốt thanh niên bị sát hại ở Nhật: Ngày tiễn con đi bằng xương bằng thịt, giờ chỉ còn lại nắm tro tàn - Ảnh 2
Tiếng khóc xé tan trời đêm yên tĩnh - Ảnh: Internet

 Giây phút đón em về nhà, về quê cha đất mẹ, người thân của T.A đã không nén được những giọt nước mắt đau lòng mà oà lên nức nở, liên tục gọi tên T.A khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xót xa. “Ôi cháu tôi, khổ thân cháu tôi. Sống có tới nỗi nào đâu mà ra nông nỗi này…”, người thân của T.A gào khóc.

Trước đó, thầy Thích Đức Trí, đại diện chùa Hòa Lạc Kobe tại Nhật Bản cho biết nhà chùa và bạn bè của các nạn nhân ngày 14/8 đã làm lễ cúng cơm cho T.A và 4 người Việt khác trước khi đưa tro cốt của họ về Việt Nam. Tro cốt của T.A cũng được nhà chùa giữ gìn cẩn thận, để trong túi xách to và có một người đi cùng.

Ngày 2/8, cộng đồng mạng xôn xao đoạn clip nam thanh niên người Việt bị sát hại ở Nhật. Trong clip, một chàng trai bị người đàn ông đánh đập, đẩy xuống sông đến chết. Kết quả xét nghiệm tử thi báo cáo T.A chết do ngạt nước, có vết bầm tím do sây sát ở cổ. Thông tin này gây chấn động dư luận những ngày sau đó. Danh tính nạn nhân được xác nhận vào hôm sau, là chàng trai người Việt T.T.A, sinh năm 1999. Qua điều tra, nghi phạm được xác định là Cruz Cabrera Brian Alberto (26 tuổi, quốc tịch Dominica). Tuy nhiên, gã đàn ông này hiện vẫn chưa thừa nhận hành vi của mình, hắn khẳng định bản thân không cố ý giết người. Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Trào nước mắt giây phút người thân ngã quỵ nhận tro cốt thanh niên bị sát hại ở Nhật: Ngày tiễn con đi bằng xương bằng thịt, giờ chỉ còn lại nắm tro tàn - Ảnh 3
Chân dung gã nghi phạm trong vụ án - Ảnh: Internet
Rùng mình đoạn camera ghi lại cận mặt gã nghi phạm cười đùa khoái chí trước giây phút đạp nam sinh Việt xuống sông

Rùng mình đoạn camera ghi lại cận mặt gã nghi phạm cười đùa khoái chí trước giây phút đạp nam sinh Việt xuống sông

Những cảnh cuối cùng về cái chết của nam thanh niên người Việt được phát tán trên mạng xã hội càng khiến làn sóng bức xúc dâng cao.

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