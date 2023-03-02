 Trải nghiệm thưởng thức ẩm thực không dùng tiền mặt

Đời sống 02/03/2023 17:39

Lễ hội ẩm thực Flavors Việt Nam năm thứ 4 sẽ khai thác từng điểm chạm trong trải nghiệm ăn uống của người Việt.

Không chỉ nổi tiếng với nền ẩm thực đa dạng và phong phú, Việt Nam còn được biết tới với văn hóa ăn uống nhộn nhịp 24/7. Bên cạnh đó, nhờ nhu cầu tăng nhanh của người tiêu dùng, bất chấp những tác động của đại dịch COVID-19, ngành F&B tại Việt Nam đã nhanh chóng phục hồi và chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể, thậm chí vượt mức trước đại dịch.

Tận dụng những triển vọng để thúc đẩy ngành F&B Việt Nam phát triển, Mastercard và Vietcetera vừa công bố khởi động mùa thứ 4 của chương trình Flavors Việt Nam chào đón sự trở lại của Hội thảo Ẩm thực và Đồ uống Việt Nam, Giải thưởng Nhà hàng & Quán Bar Việt Nam (Bánh Mì Awards) và Thử thách Đầu bếp Tiềm năng.

Đặc biệt, Tuần lễ Nhà hàng và Quán bar - một trong những sự kiện được mong chờ nhất sẽ được kéo dài hai tuần, từ Hà Nội, TP.HCM và mở rộng tới thành phố biển Đà Nẵng.

Danh sách nhà hàng và quán bar tham gia tuần lễ cũng ghi nhận thêm nhiều cái tên mới, hứa hẹn mang đến cho thực khách trải nghiệm khám phá ẩm thực địa phương thú vị.

Nâng tầm ngành F&B

Từ năm 2018, Flavors Việt Nam liên tục đổi mới và nâng tầm các chuỗi nội dung và hội thảo trong khuôn khổ chương trình, tạo dấu ấn sâu sắc trong thị trường F&B tại Việt Nam. Chương trình đã và đang tôn vinh tình yêu ẩm thực, tạo ra một sân chơi cởi mở để các chuyên gia trong ngành chia sẻ và truyền tải những kinh nghiệm và kiến thức quý giá.

Lấy chủ đề “Tầm cao mới của ngành Ẩm thực và Đồ uống tại Việt Nam”, chương trình thường niên hứa hẹn sẽ mang đến lễ hội ẩm thực có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với nhiều sự kiện tôn vinh nền ẩm thực nước nhà, đặt mục tiêu mang ngành F&B tại Việt Nam vươn tầm cao mới.

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Các chuyên gia trong lĩnh vực chia sẻ về xu hướng trải nghiệm ẩm thực tại buổi họp báo

Đón đầu xu hướng mới trong trải nghiệm ẩm thực

Song song với nhu cầu ẩm thực ngày càng gia tăng của người tiêu dùng, ngành F&B Việt Nam đã và đang tích cực đón nhận một tương lai kỹ thuật số không tiền mặt. Người dùng chủ động chuyển dịch sang thanh toán không tiền mặt dựa trên sự cần thiết và cân nhắc về tính an toàn, bảo mật, tiện lợi trong đại dịch, và xu hướng này chắc chắn sẽ còn tiếp diễn.

Theo 1 thống kê, năm 2022, 94% người tiêu dùng Việt sử dụng ít nhất một giải pháp thanh toán số, cho thấy sự cởi mở và nhiệt tình trong việc đón nhận các phương thức thanh toán số mới. 

Trước xu hướng đó, các doanh nghiệp F&B ở mọi quy mô đều nhận ra tầm quan trọng của chuyển đổi số và thanh toán không tiền mặt trong môi trường kinh doanh đầy tính cạnh tranh.

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Mastercard tiếp tục đồng hành cùng Flavors Việt Nam 2023 dưới vai trò đối tác công nghệ thanh toán

Bà Winnie Wong, Giám đốc Quốc gia của Mastercard Việt Nam, Campuchia và Lào, chia sẻ: “Với những thành công và dấu ấn đã đạt được, Flavors Việt Nam là cơ hội để tôn vinh những thành tựu của ngành F&B Việt Nam và kết nối mọi người qua tình yêu văn hóa ẩm thực bản địa. Thông qua các giải pháp thanh toán an toàn, tiện lợi, Mastercard mong muốn kết nối những tâm hồn yêu ẩm thực với các doanh nghiệp F&B đang phát triển, kiến tạo những trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ cho người dùng, mang tới những cơ hội phát triển mới cho doanh nghiệp F&B địa phương cũng như hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi thành nền kinh tế ưu tiên kỹ thuật số”.

Theo đó, thực khách có thể tận hưởng những trải nghiệm ẩm thực toàn diện cùng những ưu đãi hấp dẫn độc quyền dành cho chủ thẻ Mastercard, cũng như thanh toán không tiếp xúc qua thẻ Mastercard, hoặc thiết bị di động tại các nhà hàng, quán bar trong khuôn khổ chương trình.

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Từ khóa:   tin xã hội

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