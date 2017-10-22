Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, chị M., một mẹ bỉm sữa 2 con đã trải lòng về cuộc sống hôn nhân không đẹp như giấc mơ của chị.

Sự khác biệt hoàn toàn giữa thời còn yêu nhau và sau khi cưới đã khiến không ít những cô vợ sốc tâm lí, hoang mang một thời gian dài.

Chồng em đi làm có tiền nhưng mỗi tháng chỉ đưa em 6 triệu chi tiêu gia đình, còn đâu cất đi hết. Nói chung tiền đứa nào đứa ấy giữ. Chi gì cho con thì chia đôi. Nhưng làm về không bao giờ muốn giúp em việc gì.

Chị viết: “Em chán nản quá nên muốn tâm sự với mọi người. Em ở nhà bán hàng online nhưng chuyên bỏ sỉ nên doanh thu cũng tạm ổn, một nách 2 con, đứa lớn 2 tuổi đứa nhỏ mới sinh được 7 tháng.

Lão nói 'việc lau nhà với anh quá đơn giản nhưng anh đã đi làm rồi thì việc đó không phải của anh'. Rồi bảo em chỉ ở nhà ăn với trông con. Ngồi góc nhà biết gì mà vỗ ngực. Đỉnh điểm là thường xuyên nói em chẳng ra sao. Động tí là chửi, nhà cửa con cái chẳng đỡ đần gì.

Em thì vừa trông con vừa bán hàng, cơm nước chợ búa. Và giờ lão bảo chỉ ở vì con chứ lấy em là sai lầm duy nhất cuộc đời lão.

Em chán lắm, khóc hằng đêm. Chẳng lẽ lại bỏ đi, giải thoát cho nhau cho nó nhẹ nhàng. Nhưng nghĩ vì con. Thương chúng nó lại phải chia đôi. Thật sự buồn lắm, không được 1 lời động viên chia sẻ nào. Mà suốt ngày về càu nhàu em chỉ buôn với bán. Nhưng giờ không buôn bán thì em lấy tiền đâu? Tiền ngoài khoản 6 triệu chồng đưa để em lo cho 4 người trong nhà thì có đưa thêm gì nữa. Mà em kiếm được bao nhiêu em lại tích cóp mua nhà, chứ cũng không dám tiêu gì. Thực sự em bế tắc. Không ngày nào là không cãi nhau".

Các chị em thường bảo nhau, “lấy chồng lười thì đổ mồ hôi, lấy chồng ham chơi thì rơi nước mắt, lấy chồng vô tâm thì đau thắt ruột gan”. Trường hợp của chị M., mười hai bến nước không may lại chọn đúng bến đỗ mà người chồng hội tủ cả 3 yếu tố này khiến những chị em khác không khỏi bức xúc, cảm thương cho bà mẹ 2 con.

Một bà nội trợ thẳng thắn bình luận: "Chồng như thế thì cho sống một mình đi xem ai chăm lo thương xót không".

Người khác nhẹ nhàng trách móc nhưng không khỏi xót xa: "Sao lại có thể nói những lời tệ bạc đau lòng với vợ con như thế nhỉ"; “Nhà 4 người vậy là vợ chồng bạn ở riêng, cưới nhau để chia ngọt sẻ bùi vun đắp tổ ấm, vậy mà anh ta chẳng thương vợ chút nào, bạn nghĩ gì mà lại nhận lời làm vợ một kẻ như thế?"...

Trách móc người chồng vô tâm, các chị em lại quay sang an ủi chị M:"Thông cảm sâu sắc với mẹ nó, vì mình cũng rơi vào tình trạng y hệt, nhưng đỡ căng thẳng hơn, chồng đưa ít tiền thì mình cố gồng tính toán chi tiêu".

Cũng có chị em khuyên chị M. nên tạm sống xa chồng một thời gian để bình tâm, suy nghĩ kỹ về cuộc hôn nhân này: “Chia buồn với bạn, nếu mệt mỏi quá thì cứ buông tay, anh ta đâu có quyền trách bạn"; "Hai vợ chồng nên sống xa nhau một thời gian để suy ngẫm lại tất cả, rồi quyết định đi hay ở sau"...

Tuy được an ủi, sẻ chia nhưng chị M. vẫn cảm thấy áp lực với cuộc sống bế tắc, không có lấy một ngày thanh thản, vui vẻ khi 1 tháng chồng chỉ ở nhà vẻn vẹn 15 ngày. Áp lực tinh thần khiến đầu óc chị lúc nào cũn như muốn nổ tung.

Chị chua xót tâm sự: “Lão đưa 6 triệu, nuôi 2 đứa con nhỏ vất vả tốn kém đủ đường, mà vẫn còn cãi cùn kêu chỗ đó tiêu không thể hết được vì lão chỉ ở nhà có 15 ngày. Em thì cứ âm thầm cố kiếm cố tích cóp rồi góp vào mua nhà, chẳng được lời cảm động biết ơn nào, chỉ toàn nói năng khó nghe".

Ai cũng thở dài, cám cảnh thương chị M. gặp phải người chồng không tử tế, đã không biết bên cạnh chăm sóc vợ con mà còn cò kè, so đo tính toán đến từng đồng. Không biết chị M. sẽ chịu đựng cuộc sống không ngày vui này đến bao giờ?

Câu chuyện chung một mái nhà của các đôi vợ chồng trẻ vẫn luôn là đề tài chưa có hồi kết. Nhiều phụ nữ khẳng định, không thể xuề xòa chọn vội một người đàn ông và mơ tưởng một cuộc sống hôn nhân màu hồng. Nhưng lại có chị em vẫn nghĩ: “Phụ nữ lấy chồng như đánh bạc. Thông minh, xinh đẹp không bằng may mắn”.