Trại giảm cân khắc nghiệt trở thành 'cổng địa ngục' của các cô gái trẻ size XXXL

Đời sống 16/06/2023 12:17

Xu hướng giảm cân tại các "trại giảm cân" phản khoa học ở Trung Quốc gây ra tranh luận rộng rãi về những lo ngại an toàn, đặc biệt khi phát hiện một cô gái 156kg đột ngột qua đời khi tham gia trại giảm cân cách đây không lâu.

Những năm gần đây, tình trạng thừa cân ở Trung Quốc đang trở thành vấn đề đáng lo ngại về sức khỏe y tế tại đất nước tỷ dân này. Bên cạnh những vấn đề về sức khỏe, nhiều người luôn bị ám ảnh về cân nặng, vẻ đẹp ngoại hình, lời nói đàm tiếu từ những người xung quanh, đặc biệt là ở nữ giới.

Nắm bắt tâm lý muốn nhanh chóng giảm cân, có thân hình hoàn hảo của các cô gái trẻ thừa cân ở Trung Quốc, hàng loạt cơ sở giảm cân chiêu sinh với hình thức quảng cáo "mỹ miều" kèm nhiều lời hứa hẹn lấy lại vóc dáng thon gọn. Nhưng điều đáng nói là các cơ sở hay phòng tập giảm cân này  chỉ chú trọng đến số cân nặng học viên giảm được, không quan tâm về chế độ dinh dưỡng hay thậm chí tính mạng của họ, làm dấy lên những lo ngại về vấn đề an toàn. Kênh truyền hình CNN (Mỹ) từng gọi những nơi này là "địa ngục giảm cân" vì sự giảm cân phản khoa học. 

Trại giảm cân khắc nghiệt trở thành 'cổng địa ngục' của các cô gái trẻ size XXXL - Ảnh 1
Hình ảnh một trại giảm cân đông đúc học viên tại Trung Quốc - Ảnh: China Daily

Các trại giảm cân thuộc chuỗi này có thể tiếp nhận hàng trăm khách hàng cùng lúc. Chuỗi hoạt động theo mô hình khép kín hoàn toàn, có ký túc xá, sân bóng rổ ngoài trời và tòa nhà dành cho tập luyện toàn diện được chia làm nhiều phòng. Trong phòng tập aerobic, hàng chục máy chạy bộ trên không và xe đạp tập thể dục xếp sát nhau, chỉ chừa lại một lối đi hẹp.

Một huấn luyện viên giấu tên cho biết mỗi học viên được yêu cầu hoàn thành tập luyện 5-7 tiếng/ngày. Tất cả học viên được yêu cầu tải xuống một ứng dụng nội bộ ghi lại những thay đổi về cân nặng hàng ngày. Không chỉ theo dõi quá trình giảm cân cá nhân, họ có thể xem của những người khác và so sánh.

Trên các phương tiện truyền thông xã hội, xu hướng này đã gây ra tranh luận rộng rãi, đặc biệt là những lo ngại về an toàn khi phát hiện nhiều cái chết của học viên sau mỗi buổi tập. Theo thông tin từ Jimu News, một cô gái nổi tiếng trên mạng xã hội với cái tên Thúy Hoa, 21 tuổi ở Thiểm Tây, Trung Quốc, nặng 156kg. Sau 2 tháng, cô đã giảm được 28,5kg nhưng đã qua đời đột ngột.

Cô bắt đầu tập thể dục tại trại huấn luyện giảm cân có tên “Câu lạc bộ thể hình Thanh Kiện”, ở Hoa Âm, Thiểm Tây, Trung Quốc vào tháng 9/2022.

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Thúy Hoa đã giảm được 28,5kg trong 2 tháng - Ảnh: Setn

Trong vòng 2 tháng, cân nặng của cô còn 127,5kg. Nhưng mục tiêu cuối cùng của cô là giảm 100kg. Cô chia sẻ: “Tôi không phải là béo nhất, tôi là người giỏi nhất, hãy cùng chờ đợi sự thay đổi của tôi!”.

Theo những người thân chia sẻ, ban đầu Thúy Hoa tự bỏ tiền túi để tham gia trại huấn luyện giảm cân. Sau đó, trại huấn luyện đã thương lượng, cho cô giảm cân miễn phí, đồng thời sẽ trả lương cho Thúy Hoa với điều kiện cô sẽ làm các video chia sẻ quá trình giảm cân của mình, quảng cáo cho họ. 

Trại giảm cân khắc nghiệt trở thành 'cổng địa ngục' của các cô gái trẻ size XXXL - Ảnh 3
Thúy Hoa qua đời vào ngày 27/5 sau khi tham gia "trại giảm cân" - Ảnh: Setn

Nhân viên tại trại huấn luyện cho biết: “Thông thường, các huấn luyện viên sẽ luôn theo dõi nhịp tim của người ăn kiêng, nếu phát hiện ra bất kỳ sự khó chịu nào, sẽ thông báo cho bác sĩ kiểm tra”. Tuy nhiên, dường như Thúy Hoa không thể chịu được việc tập luyện cường độ cao. 

Vào tối 26/5, trên một bài đăng trên WeChat, cô chia sẻ rằng cô không khỏe. Nhân viên của trại huấn luyện đã gọi cho bố của Thúy Hoa vào sáng sớm ngày 27/5 để thông báo tin tức về cái chết đột ngột của cô. Gia đình vô cùng sốc và không thể chấp nhận được sự thật này. 

Hot girl mạng qua đời sau hai ngày vào trại huấn luyện giảm cân

Hot girl mạng qua đời sau hai ngày vào trại huấn luyện giảm cân

Mới vào trại huấn luyện giảm cân được hai ngày, một hot girl mạng xã hội đã qua đời, sự việc này nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.

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