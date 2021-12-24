TPHCM: Từ ngày 3/1/2022 chuẩn bị cho học sinh các khối còn lại trở lại trường học

Trong tuần tới, sở GDĐT và Sở Y tế sẽ đề xuất lãnh đạo TPHCM về việc tổ chức cho học sinh các khối lớp khác đi học trở lại từ 3/1/2022.

Dẫn tin từ báo Lao động, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM đã tổ chức họp báo định kỳ cung cấp thông tin về tình hình dịch. Tại họp báo, sở GDĐT TPHCM cho biết thành phố chuẩn bị kết thúc tuần thứ 2 dạy học trực tiếp với học sinh lớp 9, lớp 12. Trên cơ sở đánh giá tình hình dịch, tuần sau, hai sở sẽ có báo cáo, đề xuất lãnh đạo TPHCM về việc tổ chức dạy học trực tiếp từ 3/1/2022. Cùng với đó, các phòng chuyên môn của Sở GDĐT cũng đang lấy ý kiến phụ huynh học sinh nhằm nắm bắt lại sự đồng thuận, sẵn sàng của cha mẹ học sinh về việc cho trẻ đến trường.

Ảnh: Lao Động Tình hình dạy học trực tiếp cho khối 9 và 12 tại TP.HCM được đánh giá an toàn. Nhiều trường học ghi nhận rải rác các ca F0 nhưng đều được xử lý an toàn, không ảnh hưởng đến việc dạy học. Phụ huynh cũng dần tin tưởng hơn với các biện pháp phòng dịch của các trường học. Minh chứng là tỷ lệ học sinh đến trường trong tuần thứ hai đã đạt 96%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ ban đầu được khảo sát (gần 80%).

Sau khi đánh giá kết quả 2 tuần thí điểm dạy học trực tiếp với khối 9 và 12, TP.HCM sẽ xem xét mở rộng cho những lớp khác được đến trường. Ảnh: Zing Hiện nay, TPHCM có 3 quận, huyện là TP.Thủ Đức, Củ Chi, Gò Vấp vẫn còn nhiều cơ sở đang được trưng dụng phục vụ nhiệm vụ phòng chống dịch. Ông Dũng - Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị Trưởng phòng GD&ĐT các quận, huyện và TP.Thủ Đức phải có kế hoạch cụ thể, làm sao đảm bảo việc thu hồi các cơ sở giáo dục theo kế hoạch của Ban chỉ đạo và tổ chức sửa chữa để các cơ sở sẵn sàng tổ chức dạy và học trong thời gian tới. Ảnh: Zing Các nhà trường phải thường xuyên đánh giá tình hình biến động học sinh khi đi học trở lại, xem xét từng lý do nghỉ học của học sinh, thường xuyên có trao đổi với y tế địa phương.

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