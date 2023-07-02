Chiều ngày 2/7, trong lúc trời mưa, người dân đi qua con hẻm trên đường Nguyễn Thị Hai, xã Bà Điểm phát hiện nam thanh niên nằm gục trên đường.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, đến hơn 18 giờ ngày 2/7, Công an xã Bà Điểm vẫn phối hợp với Công an huyện Hóc Môn xử lý hiện trường, lấy lời khai, lập hồ sơ điều tra vụ việc một chàng trai trẻ được phát hiện gục chết trên đường.

Hiện trường vụ việc tại hẻm 38 Nguyễn Thị Hai (xã Bà Điểm, H.Hóc Môn)- Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, trong lúc trời mưa, người dân đi qua con hẻm trên đường Nguyễn Thị Hai, xã Bà Điểm phát hiện nam thanh niên nằm gục trên đường.

Dẫn tin từ báo Thanh Niên, nạn nhân được xác định là em T.H.Đ (17 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế), hiện ở trọ cùng bạn và làm công nhân trên địa bàn xã Bà Điểm, H.Hóc Môn.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường - Ảnh: Báo Thanh Niên

Tại hiện trường, nạn nhân tử vong trong tư thế nằm úp mặt xuống đường, trên người mặc đồ đá banh áo màu trắng, quần đen, chân mang giày trắng. Thời điểm xảy ra vụ việc, ngoài trời có mưa to. Vụ việc nhanh chóng được báo cho cơ quan chức năng.

Công an H.Hóc Môn có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, liên hệ người nhà nạn nhân, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ việc.

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