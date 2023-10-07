TP.HCM đề xuất cấm xe 2 bánh lưu thông lên cầu vượt thép Cộng Hòa và Hoàng Hoa Thám

Đời sống 07/10/2023 17:03

Ngành giao thông TP.HCM đề xuất cấm xe 2 bánh lưu thông lên cầu vượt thép Cộng Hòa và Hoàng Hoa Thám nhằm hạn chế ùn tắc giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất trong 3 tháng cuối năm 2023.

Dẫn theo thông tin từ VietNamNet, đây là một trong những giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất trong 3 tháng cuối năm được Giám đốc Sở GTVT TP.HCM giao Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ nghiên cứu.

Lãnh đạo Sở GTVT TP nhận xét, 9 tháng đầu năm, tình hình trật tự an toàn giao thông tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất cơ bản đảm bảo. Tuy nhiên dự báo trong ba tháng cuối năm, sản lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất tăng cao, có thể vượt mức kỷ lục 41,2 triệu lượt khách vào năm 2019.

TP.HCM đề xuất cấm xe 2 bánh lưu thông lên cầu vượt thép Cộng Hòa và Hoàng Hoa Thám - Ảnh 1
Giao thông qua khu vực cầu vượt Cộng Hòa- Hoàng Hoa Thám thường xuyên ùn tắc - Ảnh: VietNamNet

Ngoài ra, các dự án giao thông trọng điểm vẫn tiếp tục triển khai thi công, tình hình thời tiết mưa nhiều, lượng xe lưu thông quá cảnh qua khu vực sân bay lớn… Do đó, các yếu tố trên sẽ gây áp lực khiến tình hình giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất rất phức tạp.

Để đảm bảo an toàn giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất trong 3 tháng tới, Sở GTVT TP giao Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ nghiên cứu đề xuất phương án cấm xe hai bánh (xe máy, xe đạp) lưu thông lên cầu vượt thép Cộng Hòa- Hoàng Hoa Thám. 

Theo thông tin từ Người Lao Động, cụ thể, một số giải pháp được Sở GTVT giao Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ nghiên cứu triển khai trong 3 tháng cuối năm gồm: Nghiên cứu phương án điều tiết lưu lượng giao thông tổng thể khu vực sân bay nhằm cảnh báo từ sớm, từ xa để các phương tiện tránh tập trung vào khu vực sân bay; nghiên cứu đề xuất phương án cấm xe 2 bánh lưu thông trên cầu vượt thép Cộng Hòa – Hoàng Hoa Thám (tiến hành mô phỏng giao thông nếu cần thiết); nghiên cứu đề xuất tháo dỡ dải phân cách trên đường Trần Quốc Hoàn (đoạn từ Công ty Quản lý bay Miền Nam đến vòng xoay Lăng Cha Cả).

TP.HCM đề xuất cấm xe 2 bánh lưu thông lên cầu vượt thép Cộng Hòa và Hoàng Hoa Thám - Ảnh 2

Cầu vượt Lăng Cha Cả thường xuyên ùn ứ giao thông những ngày cao điểm - Ảnh: Người Lao Động

Sở GTVT cũng đề nghị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sớm triển khai thu phí không dừng ETC đối với ô tô ra vào sân bay, bố trí điểm dừng đón trả khách cho hoạt động xe buýt tại sân bay hiệu quả.

Ngoài ra, việc cấp phép thi công chuyển giai đoạn gói thầu 9 thuộc dự án Xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn – đường Cộng Hòa sẽ được xem xét thận trọng khi cấp phép.

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