Top 3 loại giường gỗ bền, đẹp, giá tốt bạn không nên bỏ lỡ

1.4. Vệ sinh giường ngủ

Nên vệ sinh giường ngủ định kỳ ít nhất 3 tháng 1 lần, nên dùng khăn mềm và khô để lau bụi bẩn. Khi sử dụng lâu, bạn có thể đánh bóng lại giường ngủ để giúp giường sáng như lúc mới mua.

2. Top 3 loại giường ngủ bền, đẹp, giá tốt nhất tại Vua Nệm 2022

2.1. Giường gỗ Amando Piny

Giường gỗ Amando Piny được làm từ nguyên liệu 100% gỗ thông tự nhiên. Phủ trên lớp gỗ thông cứng chắc là lớp sơn màu nâu vàng nhẹ nhàng và sang trọng. Sự cứng cáp của gỗ thông, kết hợp với thiết kế thanh gỗ bản to vững chắc khiến cho sản phẩm có khả năng nâng đỡ người nằm khá tốt. Ngoài ra, gỗ thông là một loại gỗ có độ bền cao, và khá an toàn cho sức khỏe. Do đó, bạn có thể hoàn toàn an tâm về chất lượng sản phẩm

Giường gỗ Amando Piny được làm từ 100% gỗ thông tự nhiên.

Giường gỗ Amando Piny có ba kích thước: 120*200*100, 160*200*100, 180*200*100. Sở hữu gam màu nâu vàng nhẹ nhàng, đơn giản, Amando Piny sẽ là điểm nhấn khiến căn phòng của bạn trở nên tinh tế và hiện đại hơn.

2.2. Giường Gỗ Amando Cherry

Giường gỗ Amando Cherry được chế tạo từ gỗ cao su kết hợp với gỗ ép MDF chất lượng cao. Bốn chân giường vững chắc kết hợp với các thanh ngang cứng cáp ở nơi mặt giường đã tạo cho sản phẩm khả năng nâng đỡ cơ thể khá tốt. Được làm từ nguyên liệu chất lượng, sản phẩm khá bền bỉ và chắc chắn. Bạn sẽ không lo sợ gặp phải hiện tượng gỗ bị cong vênh khi sau một thời gian dài sử dụng.

Giường gỗ Amando Cherry - thiết kế tối giản, màu sắc sang trọng

Giường gỗ Amando Cherry gồm có ba kích thước: 120*200*80cm, 160*200*80cm, 180*200*80cm. Phủ trên lớp gỗ cao su là lớp sơn màu trắng thuần thiết. Màu trắng luôn có thể hòa hợp và làm cho tổng thể trở nên nhẹ nhàng hơn. Đây chắc chắn sẽ là lựa chọn hợp lý cho các gia đình yêu thích phong cách nội thất hiện đại, sang trọng.

2.3. Giường gỗ sồi Amando Padova

Giường gỗ Amando Padova làm từ 100% chất liệu gỗ tự nhiên như gỗ sồi được nhiều người “săn đón” bởi chất lượng cao, độ bền và vẻ đẹp thanh lịch, tối giản phù hợp với lối sống hiện đại.

Giường gỗ Amando Padova sử dụng chất liệu gỗ sồi có kết cấu gỗ cứng, chắc chắn và chịu lực rất tốt. Đây là loại gỗ có khả năng chống mối mọt, sâu bọ, côn trùng hiệu quả, giúp cho chiếc giường được bền đẹp cùng năm tháng. Sản phẩm đặc biệt đem lại sự an toàn về sức khỏe cho người dùng.

Giường gỗ Amando Padova rất thích hợp với khí hậu nóng ấm tại Việt Nam

Gỗ sồi có các tế bào được gắn kết chặt chẽ với nhau nên nước không thể thấm vào, hạn chế tình trạng ẩm mốc, cong vênh, mối mọt. Vì vậy, giường gỗ sồi có khả năng chống thấm nước tuyệt vời, ngay cả với thời tiết khắc nghiệt, nóng ẩm hay mưa nhiều như ở Việt Nam.

Trên đây, chúng tôi đã giới thiệu đến bạn các thiết kế giường gỗ đẹp, chất lượng với giá thành phải chăng. Hy vọng với những mẫu thiết kế này sẽ giúp bạn chọn được giường gỗ ưng ý nhất và phù hợp nhất để làm nổi bật cho không gian phòng ngủ của mình.