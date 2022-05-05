Top 3 loại giường gỗ bền, đẹp, giá tốt bạn không nên bỏ lỡ

Đời sống 05/05/2022 21:16

Giường gỗ là một trong những loại giường ngủ được nhiều người ưa chuộng. Sản phẩm không chỉ bền, an toàn với người sử dụng mà còn mang đến sự sang trọng, tinh tế cho không gian phòng ngủ của bạn. Nếu bạn đang muốn tìm giường gỗ đẹp, chất lượng cho phòng ngủ của mình thì hãy cùng Vua Nệm tham khảo các mẫu giường gỗ tốt nhất 2022 trong bài viết này nhé.

1. Một vài lưu ý khi mua và sử dụng giường gỗ

1.1. Kích thước và màu sắc

Tùy thuộc vào nhu cầu và diện tích phòng ngủ mà bạn có thể lựa chọn số đo giường ngủ theo phong thủy cho phù hợp. Nếu bạn ngủ 1 mình thì bạn có thể lựa chọn giường đơn loại giường 1m2 hoặc 1m4. Với căn phòng diện tích lớn, bạn có thể chọn giường rộng 1m6 cho thoải mái.

Ngoài ra, nên chọn giường gỗ có gam màu phù hợp với phong cách mà bạn muốn hướng đến. Bên cạnh đó, cần chọn kiểu dáng giường ngủ phù hợp để tránh thô kệch mất thẩm mỹ.

1.2. Vị trí đặt giường ngủ

Giường gỗ nên được đặt ở nơi thông thoáng gần cửa sổ để có thể loại bỏ vi khuẩn cũng như giúp gia tăng tuổi thọ sử dụng. Bên cạnh đó, bạn cần bố trí giường ngủ hợp phong thủy để mang lại những điều may mắn cho bản thân và gia đình mình.

1.3. Về chất lượng

Trước khi quyết định mua, bạn nên xem xét kỹ lưỡng sản phẩm có bị nứt ở đâu không, đường vân gỗ có đẹp không… Nếu tất cả đảm bảo thì đây là sản phẩm chất lượng có thể mua được.

1.4. Vệ sinh giường ngủ

Nên vệ sinh giường ngủ định kỳ ít nhất 3 tháng 1 lần, nên dùng khăn mềm và khô để lau bụi bẩn. Khi sử dụng lâu, bạn có thể đánh bóng lại giường ngủ để giúp giường sáng như lúc mới mua.

2. Top 3 loại giường ngủ bền, đẹp, giá tốt nhất tại Vua Nệm 2022

2.1. Giường gỗ Amando Piny

Giường gỗ Amando Piny được làm từ nguyên liệu 100% gỗ thông tự nhiên. Phủ trên lớp gỗ thông cứng chắc là lớp sơn màu nâu vàng nhẹ nhàng và sang trọng. Sự cứng cáp của gỗ thông, kết hợp với thiết kế thanh gỗ bản to vững chắc khiến cho sản phẩm có khả năng nâng đỡ người nằm khá tốt. Ngoài ra, gỗ thông là một loại gỗ có độ bền cao, và khá an toàn cho sức khỏe. Do đó, bạn có thể hoàn toàn an tâm về chất lượng sản phẩm

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Giường gỗ Amando Piny được làm từ 100% gỗ thông tự nhiên.

Giường gỗ Amando Piny có ba kích thước: 120*200*100, 160*200*100, 180*200*100. Sở hữu gam màu nâu vàng nhẹ nhàng, đơn giản, Amando Piny sẽ là điểm nhấn khiến căn phòng của bạn trở nên tinh tế và hiện đại hơn.

2.2. Giường Gỗ Amando Cherry

Giường gỗ Amando Cherry được chế tạo từ gỗ cao su kết hợp với gỗ ép MDF chất lượng cao. Bốn chân giường vững chắc kết hợp với các thanh ngang cứng cáp ở nơi mặt giường đã tạo cho sản phẩm khả năng nâng đỡ cơ thể khá tốt. Được làm từ nguyên liệu chất lượng, sản phẩm khá bền bỉ và chắc chắn. Bạn sẽ không lo sợ gặp phải hiện tượng gỗ bị cong vênh khi sau một thời gian dài sử dụng.

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Giường gỗ Amando Cherry - thiết kế tối giản, màu sắc sang trọng

Giường gỗ Amando Cherry gồm có ba kích thước: 120*200*80cm, 160*200*80cm, 180*200*80cm. Phủ trên lớp gỗ cao su là lớp sơn màu trắng thuần thiết. Màu trắng luôn có thể hòa hợp và làm cho tổng thể trở nên nhẹ nhàng hơn. Đây chắc chắn sẽ là lựa chọn hợp lý cho các gia đình yêu thích phong cách nội thất hiện đại, sang trọng.

2.3. Giường gỗ sồi Amando Padova

Giường gỗ Amando Padova làm từ 100% chất liệu gỗ tự nhiên như gỗ sồi được nhiều người “săn đón” bởi chất lượng cao, độ bền và vẻ đẹp thanh lịch, tối giản phù hợp với lối sống hiện đại.

Giường gỗ Amando Padova sử dụng chất liệu gỗ sồi có kết cấu gỗ cứng, chắc chắn và chịu lực rất tốt. Đây là loại gỗ có khả năng chống mối mọt, sâu bọ, côn trùng hiệu quả, giúp cho chiếc giường được bền đẹp cùng năm tháng. Sản phẩm đặc biệt đem lại sự an toàn về sức khỏe cho người dùng.

Top 3 loại giường gỗ bền, đẹp, giá tốt bạn không nên bỏ lỡ - Ảnh 3

Giường gỗ Amando Padova rất thích hợp với khí hậu nóng ấm tại Việt Nam

Gỗ sồi có các tế bào được gắn kết chặt chẽ với nhau nên nước không thể thấm vào, hạn chế tình trạng ẩm mốc, cong vênh, mối mọt. Vì vậy, giường gỗ sồi có khả năng chống thấm nước tuyệt vời, ngay cả với thời tiết khắc nghiệt, nóng ẩm hay mưa nhiều như ở Việt Nam.

Trên đây, chúng tôi đã giới thiệu đến bạn các thiết kế giường gỗ đẹp, chất lượng với giá thành phải chăng. Hy vọng với những mẫu thiết kế này sẽ giúp bạn chọn được giường gỗ ưng ý nhất và phù hợp nhất để làm nổi bật cho không gian phòng ngủ của mình.

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Từ khóa:   nội thất

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