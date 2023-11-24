Top 1 “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” về tay doanh nghiệp trong ngành bán lẻ

Việt Nam là một trong 2 thị trường trọng điểm được Tập đoàn AEON chú trọng đẩy mạnh đầu tư. Tại Việt Nam, song hành với kế hoạch mở rộng kinh doanh, nâng tầm phong cách sống của khách hàng, phát triển nguồn nhân lực là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển của AEON Việt Nam. Công ty cam kết kiến tạo nơi làm việc mà ở đó tất cả nhân viên đều có cơ hội phát triển toàn diện.

Kết quả dựa trên khảo sát của 63.000 người đi làm có kinh nghiệm trên cả nước đánh giá và bình chọn hơn 750 doanh nghiệp.

Trong danh sách do Anphabe công bố, AEON Việt Nam được vinh danh tại vị trí 13 trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2023 ở tất cả cả ngành nghề và dẫn đầu trong bảng xếp hạng Nơi làm việc tốt nhất ngành bán lẻ/bán sỉ/thương mại.

Ngoài ra, AEON Việt Nam tiếp tục vào "Top 50 Nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất với sinh viên Việt Nam" ở năm thứ 2 liên tiếp. Công ty cũng vinh hạnh nằm trong "Top 15 Doanh nghiệp tiêu biểu có nguồn nhân lực hạnh phúc" dựa trên khảo sát đánh giá của gần 1.000 nhân sự nội tại, vượt xa chỉ số hạnh phúc trung bình của ngành bán sỉ/bán lẻ/thương mại.

Trước đó, AEON Việt Nam là nhà bán lẻ duy nhất vào Top “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2023” trong 5 năm liên tiếp (2019 – 2023).

Những thành tích này đạt được nhờ vào những giá trị cốt lõi trong chiến lược nhân sự toàn diện của công ty với cam kết mang đến 3 cơ hội phát triển. Đồng thời, đây cũng là nỗ lực của gần 5000 “người AEON” hiện tại trong hành trình kiến tạo môi trường làm việc tại AEON Việt Nam.

Tại lễ nhận giải, bà Trần Thị Tuyết Trinh –Trưởng phòng Nhân sự AEON Việt Nam chia sẻ: “Được bình chọn ở vị trí dẫn đầu danh sách Nơi làm việc tốt nhất ngành bán lẻ/bán sỉ/thương mại và xếp hạng thứ 13 trong Top 100 không chỉ ghi nhận những nỗ lực và chiến lược quản trị nguồn nhân lực của chúng tôi mà còn là minh chứng cho những giá trị mà chúng tôi đã cam kết mang đến cho nhân viên.

Trong đó, việc không ngừng đầu tư vào đào tạo và phát triển con người là một trong những phúc lợi lớn và bền vững nhất tại AEON Việt Nam. Điều đó không chỉ đảm bảo nguồn nhân lực của AEON Việt Nam luôn được duy trì sự phát triển mà còn tăng khả năng đối mặt và vượt qua những thách thức của ngành bán lẻ. Đây cũng là một trong những sự đầu tư dài hạn vào sức mạnh cốt lõi của AEON Việt Nam để tiến bước mạnh mẽ vào tương lai và nâng cao vị thế của mình”.

Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” khẳng định nỗ lực của gần 5000 “Người AEON” hiện tại trong hành trình kiến tạo môi trường làm việc.

Với định hướng “Nuôi dưỡng chất riêng – Sự nghiệp tỏa sắc”, AEON Việt Nam không ngừng chú trọng đầu tư vào các hoạt động phát triển nguồn nhân lực dựa trên 3 khía cạnh: Cá nhân phát triển bền vững – Văn hóa làm việc bền vững – Doanh nghiệp bền vững. Đây được ví như “nam châm” thu hút nhân tài, và cũng là “chất keo” gắn kết những nhân viên lâu năm đồng hành cùng công ty.

Tại AEON Việt Nam, mỗi cá nhân đều có cơ hội lựa chọn lộ trình phát triển và thăng tiến theo 2 hướng.

Một là theo hướng tổng quát (generalist), thông qua chính sách luân chuyển qua nhiều phòng ban và từng bước phát triển, thăng tiến theo lộ trình lên các cấp quản lý và lãnh đạo.

Hai là theo hướng chuyên gia (professionalist), phát triển và thăng tiến dựa theo năng lực chuyên môn của ngành nghề, lĩnh vực của phòng ban đó. Nhằm hỗ trợ và đồng hành cùng nhân viên trên hành trình phát triển sự nghiệp tại AEON Việt Nam, công ty xác định đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là chính sách bền vững nhất mà AEON Việt Nam cam kết mang đến cho toàn thể nhân viên. Đội ngũ tại AEON Việt Nam có nhiều lựa chọn trong phương thức học tập. Đặc biệt, chính sách tài trợ 50% học phí của doanh nghiệp khuyến khích nhân viên chủ động tìm kiếm các khóa học phù hợp với nhu cầu phát triển.