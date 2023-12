Tối 12/12, Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Đội Điều tra tổng hợp Công an TX. Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) phối hợp với VKSND cùng cấp điều tra vụ tại nạn khiến 2 người thương vong do do tông vào xe container đang đỗ.

Dẫn theo thông tin từ Báo Kinh tế & Đô thị, đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang điều tra nguyên nhân vụ tại nạn giao thông giữa xe máy và xe container khiến hai người thương vong trong đêm 12/12. Khoảng 20 giờ 15 phút ngày 12/12, tại đường liên Cảng thuộc KCN Cái Mép, TX Phú Mỹ, xe mô tô biển kiểm soát 72D1-279.xx chở 2 người là anh Nguyễn Anh Tú (SN 1996) và anh Hồ Quyền Tánh (SN 1992) cùng ngụ tại khu phố Hải Dinh, phường Kim Dinh, TP Bà Rịa lưu thông hướng từ Đường 965 đi KCN Phú Mỹ 3. Theo thông tin từ Bảo Vệ Công Lý, khi đến trước cổng vào nhà máy Hyosung Vina, xe mô tô tông vào đuôi xe sơ mi rơ mooc mang biển kiểm soát 72R-025.xx được kéo bởi ô tô đầu kéo biển kiểm soát 72H-008.xx do tài xế Nguyễn Vi Quý (SN 1989, thường trú thôn Trùm, xã Ba Tầng, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị) điều khiển đang đậu cùng chiều. Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Bảo Vệ Công Lý Cú tông mạnh khiến anh Tú tử vong tại chỗ; anh Tánh bị trọng thương được Đội SOS Phú Mỹ chở đến Trung tâm y tế TX. Phú Mỹ sơ cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu. Xe mô tô hư hỏng nặng, gãy gập phần đầu. Hiện vụ tai nạn đang được điều tra, xử lý theo quy định. Xét xử vụ mua bán 3 trẻ em dưới 16 tuổi để phục vụ quán karaoke Bị cáo Đào Duy Lâm đã nhận số tiền gần 20 triệu đồng để chuyển giao 3 cháu gái, cung cấp cho các quán karaoke làm nhân viên. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tong-vao-xe-container-ang-o-ben-uong-2-thanh-nien-thuong-vong-637458.html Theo Shin (t/h) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tong-vao-xe-container-ang-o-ben-uong-2-thanh-nien-thuong-vong-637458.html