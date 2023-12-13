Tông vào xe container đang đỗ bên đường, 2 thanh niên thương vong

Đời sống 13/12/2023 19:04

Tối 12/12, Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Đội Điều tra tổng hợp Công an TX. Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) phối hợp với VKSND cùng cấp điều tra vụ tại nạn khiến 2 người thương vong do do tông vào xe container đang đỗ.

Dẫn theo thông tin từ Báo Kinh tế & Đô thị, đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang điều tra nguyên nhân vụ tại nạn giao thông giữa xe máy và xe container khiến hai người thương vong trong đêm 12/12.

Khoảng 20 giờ 15 phút ngày 12/12, tại đường liên Cảng thuộc KCN Cái Mép, TX Phú Mỹ, xe mô tô biển kiểm soát 72D1-279.xx chở 2 người là anh Nguyễn Anh Tú (SN 1996) và anh Hồ Quyền Tánh (SN 1992) cùng ngụ tại khu phố Hải Dinh, phường Kim Dinh, TP Bà Rịa lưu thông hướng từ Đường 965 đi KCN Phú Mỹ 3.

Theo thông tin từ Bảo Vệ Công Lý, khi đến trước cổng vào nhà máy Hyosung Vina, xe mô tô tông vào đuôi xe sơ mi rơ mooc mang biển kiểm soát 72R-025.xx được kéo bởi ô tô đầu kéo biển kiểm soát 72H-008.xx do tài xế Nguyễn Vi Quý (SN 1989, thường trú thôn Trùm, xã Ba Tầng, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị) điều khiển đang đậu cùng chiều.

Tông vào xe container đang đỗ bên đường, 2 thanh niên thương vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Bảo Vệ Công Lý

Cú tông mạnh khiến anh Tú tử vong tại chỗ; anh Tánh bị trọng thương được Đội SOS Phú Mỹ chở đến Trung tâm y tế TX. Phú Mỹ sơ cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu. Xe mô tô hư hỏng nặng, gãy gập phần đầu.

Hiện vụ tai nạn đang được điều tra, xử lý theo quy định.

Xét xử vụ mua bán 3 trẻ em dưới 16 tuổi để phục vụ quán karaoke

Xét xử vụ mua bán 3 trẻ em dưới 16 tuổi để phục vụ quán karaoke

Bị cáo Đào Duy Lâm đã nhận số tiền gần 20 triệu đồng để chuyển giao 3 cháu gái, cung cấp cho các quán karaoke làm nhân viên.

Xem thêm
Từ khóa:   tin đời sống tin nóng tin xã hội

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 55 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 10 giờ 38 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 10 giờ 40 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 10 giờ 42 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 10 giờ 45 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 0 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 11 giờ 45 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 12 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu