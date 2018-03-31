Tổng hợp truyện cười ngày Cá tháng 4 hay không thể "đỡ nổi"

Anh ơi! Em hỏi cái này anh phải nói thật nhé?

Sắp sửa tới ngày Cá tháng 4 năm nay rồi, bạn đã “thủ sẵn” vài mẩu truyện cười trêu chọc bạn bè, đồng nghiệp chưa. Nếu chưa thì xem qua vài gợi ý chuyện vui ngày Cá tháng Tư này nhé. Đảm bảo bạn sẽ khiến tất cả mọi người cười lăn lộn vì sự hài hước của mình đấy.

- Từ trước đến giờ có khi nào anh nói dối em chưa?

- Uhm! Em hỏi đi.

- À! Ừm! Cũng có vài ba lần.

- Vài ba lần? Cụ thể là khi nào?

- Những lần em cứ hỏi anh là anh ơi nhìn em có vô duyên không và anh trả lời là không đâu em yêu à!

Chuyện vui ngày Cá tháng Tư số 2:

- Vợ chồng hàng xóm cãi nhau gì mà to thế nhỉ?

Cô vợ nhanh nhảu:

- Anh không nghe thấy à? Anh chồng đang điều tra vợ ngoại tình đó!

Anh chồng tiếp lời:

- Nghe chừng có vẻ cãi nhau to đấy! Hắn đang bắt cô vợ nói ra kẻ thứ ba kìa!

Một lát sau vợ giục chồng đi ngủ:

- Đi ngủ thôi anh, mất thời gian quá!

Chồng gật gù:

- Ừ nghe mãi mà không thấy cô ta khai tên anh ra, ta đi ngủ thôi!

Truyện cười ngày nói dối. Ảnh minh họa: Internet.

Chuyện vui ngày Cá tháng Tư số 3:

Thấy con trai đi học về muộn, ông bố muốn hỏi nhưng sợ con nói dối, bèn mang máy phát hiện nói dối ra sử dụng.

Đứa con vừa trả lời xong, bị máy phát hiện nói dối đấm cho 1 cái.

Ông bố liền lên giọng: “Hồi bằng tuổi con, bố không làm ông bà nội phải buồn lòng bao giờ”, vừa nói xong ông bố bị cái máy đá một phát văng ra ngoài cửa.

Thấy vậy, cô vợ liền nói: “Đáng đời anh, vì anh mà con phải ra nông nỗi thế này, ít ra thì nó cũng là con của anh chứ?”. Vừa nói xong, cô vợ bị cái máy đá cái bốp văng tít ra ngoài đường.

Truyện cười ngày Cá tháng 4 số 4:

Một anh chàng nói với vợ là ra ngoài mua thuốc lá, nhưng lại đến quán bar uống bia, gặp một cô gái đẹp. Điều tiếp theo anh ta nhớ được là tỉnh dậy trong căn hộ cô gái lúc 3h sáng.

- Ôi, vợ tôi sẽ giết tôi mất – anh ta cuống cuồng kêu lên – Nhanh lên, cho tôi một ít bột màu trắng nào!

Cô gái lấy cho anh ta một ít bột phấn trắng, anh ta liền xoa ngay vào tay rồi vội về nhà.

Vừa về đến nhà, vợ tay ta nhảy bổ ra và hỏi:

- Anh đã đi đâu thế hả?

- Anh thú thật với em, anh đã đi quán bar, uống bia rồi về nhà một cô gái xinh đẹp…

- Đưa tay đây tôi xem nào – cô vợ quát lên.

Anh chồng đưa tay đầy bột phấn trắng ra.

- Đồ nói dối mà không biết ngượng – Cô vợ mắng – Anh lại đi chơi bowling suốt đêm chứ gì!

Chuyện vui ngày Cá tháng Tư. Ảnh minh họa: Internet.

Truyện cười ngày Cá tháng 4 số 5:

Cô giáo mới ra trường được phân công đảm nhiệm lớp 4, Buổi đầu tiên lên lớp cô giáo còn bỡ ngỡ chưa biết dạy gì, cô quá hồi họp quá nhưng cũng nhanh trí, thôi thì mình làm quen HS để thể hiện sự thân thiện nên cô ta hỏi tên các em học sinh, sau khi hỏi được chín em đều thuận lợi đến em thứ mười cô hỏi :

- Em tên gì ?

Học sinh trả lời đánh đố :

- Thưa cô ! Em tên cái mà cô thích cầm.

Cô suy nghĩ nhanh và hỏi liền học sinh đó :

- Em tên “Cu” phải không ?

Học sinh :

- Ô …. không … Cô ơi … !!!….

Quả thật là không thể “đỡ nổi” những câu chuyện vui ngày Cá tháng Tư này. Tuy nhiên, có chúng, chúng ta lại có những nụ cười sảng khoái và một ngày đầy ắp niềm vui. Thế nên, đừng quên chia sẻ 5 câu chuyện này cho người thân của bạn nhé.