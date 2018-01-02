Dưới đây là tổng hợp những tin nhắn, status, sms chúc mừng năm mới Tết Mậu Tuất 2018 hay và ý nghĩa nhất, bạn hãy soạn và tự mình gửi đi những thông điệp yêu thương nhé!

Happy New Year! 8

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Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua.

Phúc lộc tìm nhau đến từng nhà.

Vài lời cung chúc tân niên mới.

SMS chúc mừng năm mới 2018. Ảnh internet

.:!|!:.__.:!|!:__.:!|!:

":Happy new year 2018 :"

__"'-!|!-""-!|!-'"__

Năm mới 2018 xin chúc

Đủ tiền bạc gia đình sung túc

Đủ hạnh phúc để tâm luôn ngọt ngào

Đủ ồn ào để đời không lặng lẽ

Đủ sức khỏe để có thể vui chơi

Đủ thảnh thơi để tràn đầy sự sống

Đủ hy vọg để giữ mãi niềm tin

(“”*¤-._'”\/”‘_.-¤*””)

“-.]~ happy ~[.-“

(_.-“”-._)

(“”*¤-._'”\/”‘_.-¤*””)

“-.]~[ new ]~[.-“

(_.-“§”-._)

YEAR

-----2018-----

Cung chúc tân niên một chữ nhàn.

Chúc mừng gia quyến đặng bình an.

Tân niên mang theo niềm hạnh phúc.

Hưởng trọn niềm vui phúc an khang.

Đây là SMS chúc tết hay và ý nghĩa dành cho gia đình của bạn, thể hiện tình cảm thân mật với những người thân, không khí tết Mậu Tuất 2018 tới gần hơn với tất cả mọi người.

:!|!:.__.:!|!:.__.:!|!:.

"::Năm Mới 2018 ::"

__"'-!|!-""-!|!-'"__

Chúc bạn một năm mới...♥

Ấm áp bên cạnh nửa trái tim...♥

Vui vẻ bên cạnh nửa còn lại trọn vẹn.....♥

Hạnh phúc bên cạnh một bờ vai ai đó....♥

Một đêm cho ngày mai và một khắc cho mãi mãi.....♥

___::__ .*"*.*"*.

/\______\ "+. _ .+"

|_|_ [] __| ..:l-l-l-l-l:..

.ღღღ_††††_ღღღ.

»(¯°•.Bính Thân.•°¯)«

Happy New Year

〇○°.:2018:.°○〇

. . . `·.¸_:☆:_¸.·´. . .

Chúc bạn năm mới vui vẻ và hạnh phúc!

.+""-.,_,.-""+.

#"-. Happy_.-"#

*'++.New .+"+*

+-.Year.-+

"-._.-"

Chúc mừng năm mới 2018

Cung chúc tân niên

Sức khỏe vô biên thành công liên miên

Hạnh phúc triền miên túi luôn đầy tiền

Đặc biệt sướng như tiên

.:*"""*:..:*"""*:. Chúc

☆.....Happy.....☆ mừng

".......New......." năm

"....Year...." mới

"........." xuân

".." 2018

happy new year•²º¹8

1 năm hạnh phúc...♥

12 tháng sung túc...♥

48 tuần phấn khởi...♥

365 ngày vui tươi...♥

8760 giờ đầy hy vọng...♥

525600 phút may mắn...♥

31536000 giây thành công!♥

Đây là những SMS chúc tết bạn bè ý nghĩa nhất, vừa đơn giản nhưng dạt dào sự chân thành.

Còn đối với người yêu bạn hãy gửi những SMS này nhé!

Happy New Year 2018

Cuộc sống của anh!

CHÚC EM MỘT NĂM MỚI

Với tiếng cười, niềm vui và hạnh phúc

======0000======

..........(¯`v´¯)

...........`•.¸.•´

.........(●_•̃).(●_•̃)

......... /█\ ♥ /█\

======0000======

.:!|!:._.:!|!:.

"::: anh :::"

"-!|!-"

.:!|!:._.:!|!:.

"::: yêu ::"

"-!|!-"

.:!|!:._.:!|!:.

":: em .::"

"-!|!-"

.:!|!:._.:!|!:._.:!|!:.

":: mãi mãi ! ::"

"'-!|!-""-!|!-'"

-.+**+__+**+._+**+.-

+.___zk__.+_ck_….+

—–*+.Love.+* +*—–

———*+* *+*———-

————-♥————-

♥ Forever ¶_ove ♥

:- Happy New Year -:

♥ ♫♫♫♫♫ ♥..☆..

…. ♥*o*2017 ♥*o*….

..☆..♥ ♫♫♫♫♫ ♥..

Em yêu anh thật nhiều, muốn ôm anh yêu thật chặt,

muốn tặng anh yêu với những nụ hôn thật sâu.

Em yêu anh. Năm mới 2018 chúc cho tình yêu của chúng mình dành

cho nhau ngày càng ngập tràn. Mãi yêu anh,

mình sẽ mãi mãi hạnh phúc nhé anh yêu……

Chúng mình cùng nhau vượt qua tất cả nhé…yêu anh ♥

nhiều……chụt ♥♥ chụt ♥( ♥____♥ ) Happy New Year Anh Yêu ♥♥♥♥♥♥♥♥

Chúc ☆☆Mừng☆☆Năm。☆☆Mới

☆°。。Chúc 。。°☆

.。☆☆Cưng Yêu☆☆。..

..。☆☆Năm☆☆。..

...。☆☆Mới☆☆。..

"' /'"/:" * . * ":

Vui Vẻ

|""|__|""| :"* . *":

“Ngập tràn hạnh phúc”

Đây là SMS chúc tết người yêu cực kỳ yêu thương và mang ý nghĩa gắn kết đôi bạn, trăm hạnh phúc, mãi không xa rời. Nên bạn hãy là người đầu tiên gửi SMS chúc mừng năm mới cho người yêu nhé!

Status chúc mừng năm mới

Nếu bạn đang loay hoay không biết viết status gì cho năm mới, thì hãy “lượm” ngay vài dòng dưới đây nhé, đảm bảo văn hay chữ tốt mà rất đỗi bình dị, thể hiện được trọn vẹn tình cảm đến người nhận.

Còn ít thời gian nữa thôi là sang năm 2018 rồi... chúc cho tất cả những người tôi yêu thương sẽ có một năm mới ngập tràn niềm vui và hạnh phúc! Mọi chuyện buồn, điều không may mắn của năm cũ hãy gạt hết, chỉ giữ tâm hồn nhẹ nhàng, lạc quan để chào năm mới với những hi vọng tươi đẹp hơn.

Chào năm mới, chào đón những điều tươi đẹp. Chúng ta sẽ chào đón thêm 365 ngày hạnh phúc nữa, mong tất cả các bạn bè, người thân và mọi người dân trên những nẻo miền của đất nước sẽ gặt hái nhiều thành công và quả ngọt yêu thương mà năm vừa qua mình đã và đang ấp ủ.Chúc mừng năm mới nhé! Năm 2018 đầy yêu thương.

Status chúc mừng năm mới 2018. Ảnh internet

Nếu bạn là người hài hước thì hãy chọn cho mình những status đầy vui nhộn sau nhé!

Bước sang năm mới, chấp chới niềm vui, chúc mọi người sức khỏe dồi dào, làm ăn tất tới, kinh doanh đổi mới, tiền vào đầy khơi.

Năm hết xuân sang, tết đến, rước may vào nhà, bia nhậu thả ga, tiền bạc bao la, sức khỏe phà phà.

Đây là những stt chúc mừng năm mới cho bạn bè, bạn hãy viết và tag ngày những người bạn của mình vào nhé!

Chúc một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, đặc biệt là được nhiều lì xì. Để có “vốn” ra năm chinh chiến.

Chúc bạn bè năm mới ngày càng trẻ đẹp, vui khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn trong cuộc sống.

Năm mới tết đến chúc tất cả bạn bè mạnh khỏe, ăn tết an lành, vui chơi thả ga, học hành tiến tới, đỗ đạt công danh.

Ngoài bạn bè, người thân thì bạn hãy viết stt chúc mừng năm mới người yêu mình nhé! Đây cũng là một cách thể hiện tình cảm cực kỳ lãng mạng dành cho tình yêu của bạn.

Chúc anh một năm với nhiều niềm vui, nhiều thành công…. nhưng người thương là luôn là người cũ nha anh.!!! Chúc anh một năm mới gặp chỉ gặp những điều tốt đẹp và đặc biệt là hãy yêu em nhiều hơn năm cũ.

Chúc mừng năm mới. Chúc cưng của anh thật nhiều sức khỏe, còn niềm vui và hạnh phúc hãy để anh lo, anh sẽ mang đến cho em nhiều những niềm vui trọn vẹn. Yêu em mãi mãi!!!

Năm mới đến có nghĩa là em và anh lại có thêm một năm yêu thương và chăm sóc lẫn nhau. Anh sẽ cố gắng mang lại hạnh phúc ngọt ngào và nuôi dưỡng tình yêu của chúng mình, để em luôn là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời.

Anh à! Năm mới đến rồi! Và em vẫn luôn ở đây, luôn bên cạnh anh, yêu anh như ngày nào. Tình yêu trong em không vơi dần đi mà ngày càng nhiều lên. Chính vì thế em hy vọng năm mới anh cũng hãy yêu em nhiều hơn năm cũ nhé! Chúc anh năm mới vui vẻ, luôn hạnh phúc bên em!

Tin nhắn chúc mừng năm mới

Năm mới sắp đến, bạn hãy soạn những dòng tin nhắn dưới đây để gửi ngàn lời chúc yêu thương tràn đầy hạnh phúc, may mắn và thành công đến những người thân, bạn bè và người yêu nhé!

Tin nhắn chúc tết cho người yêu

Chúc bé yêu năm mới, vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong công việc và học tập. Anh sẽ ở bên cạnh chăm sóc, cổ vũ và động viên, luôn em yêu rất nhiều!

Năm 2018 chúc cho ấy của anh luôn trẻ, khỏe, năng động trong học tập và cuộc sống nhé! Và anh luôn ở bên em! Mọi nỗi buồn cứ để anh gánh, còn niềm vui là dành trọn cho em.

Năm mới đã sang, anh chúc em luôn mạnh khỏe, trẻ đẹp, mãi là cô gái dịu dàng xinh tươi, đoan trang trong mắt anh và mọi người. Yêu em rất nhiều!

Anh à, năm mới em hy vọng anh có nhiều thành công mới, kiếm được nhiều tiền để chúng mình nhanh chóng về chung một nhà nhé anh. Thương anh nhiều!

Tin nhắn chúc tết bạn bè

Chúc mừng năm mới 2018, chúc mọi điều bình an và tốt đẹp tới bạn và gia đình.

Năm mới chúc bạn sức khỏe nhiều. Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu xài. Happy New Year 2018 !!!

Chúc bạn năm mới, tiền vào bạc tỉ, tiền ra rỉ rỉ, miệng cười hi hi, vạn sự như ý, cung hỉ, cung hỉ!

Chúc cả gia đình bạn, vạn sự như ý tỉ sự như mơ, triệu điều bất ngờ, không chờ cũng đến! Chúc mừng năm mới!

Tin nhắn chúc mừng năm mới bố mẹ

Tin nhắn chúc mừng năm mới 2018. Ảnh internet

Con chúc ba má sức khỏe dồi dào, lúc nào cũng “tươi trẻ” như thời mới yêu. Mong nhà mình lúc nào cũng quây quần, được nghe tiếng cười đùa vui vẻ của ba má.

Con chúc bố mẹ mãi trẻ khỏe, dẻo dai, tươi tắn. Con mãi yêu gia đình nhỏ bé, thân thương này. Chúc mừng năm mới!

Tết đến, xuân về, con gửi đến ba mẹ ngàn lời yêu thương, thật nhiều hạnh phúc, sống vui sống khỏe. Còn cầu mong cho ba má sống lâu hơn với các con các cháu. Chúc mừng năm mới!

Con chúc ba mẹ sống lâu trăm tuổi, sống vui cùng con cháu. Con yêu ba mẹ nhiều lắm.

Tin nhắn chúc tết khách hàng

Năm mới chúc Quý khách luôn khỏe mạnh, an lành, sung túc và tràn ngập hạnh phúc!!!.

Xuân này phúc lộc đưa nhau đến từng nhà. Chân thành cảm ơn quý khách luôn tin dùng sản phẩm của chúng tôi. Chúc quý khách năm mới an khang thịnh vượng.

Nhân dịp năm mới sắp về, chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý khách hàng, Quý đối tác những lời tri ân sâu sắc và chân thành nhất. Kính chúc Quý khách hàng/đối tác nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công và thịnh vượng, một năm mới an lành tràn ngập hạnh phúc.

Tổng hợp