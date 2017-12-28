Tổng hợp những lời chúc tết Mậu Tuất ý nghĩa dành cho người yêu

Những lời chúc tết ý nghĩa dành cho người mà yêu mà bạn có thể sử dụng đế khiến nàng/chàng bất ngờ trong năm mới Mậu Tuất sắp đến.

Năm mới đến, ai cũng muốn nhận được những lời chúc tết ý nghĩa. Gia đình, bạn bè, người thân và kể cả người yêu của bạn cũng vậy. Vậy thì hãy sưu tầm ngay những lời chúc chúc tết ý nghĩa dành cho người yêu dưới đây để đêm 31/12 gửi cho cô/anh ấy nhé.

Năm mới đến, ai cũng muốn nhận được những lời chúc tết ý nghĩa. Gia đình, bạn bè, người thân và kể cả người yêu của bạn cũng vậy. Vậy thì hãy sưu tầm ngay những lời chúc chúc tết ý nghĩa dành cho người yêu dưới đây để đêm 31/12 gửi cho cô/anh ấy nhé.

Lời chúc tết cho người yêu. Nguồn: Internet.

Cùng đường chung hướng bạn ơi - Ta đâu mình đấy sum vầy với nhau - Bền lòng vững dạ sắt song -Thân qua Dậu đến hai ta không rời.

Năm mới chúc chàng thân như tùng bách, tâm tựa biển khơi - Bao nhiêu giống tố cuộc đời - Đá mềm chân cứng chàng thời vượt qua.

Cám ơn gửi trọn tin yêu - Chúng ta cũng đã qua nhiều chông gai - Bây giờ thềm rực sắc mai - Ước nguyện năm mới tiền tài đôi bên.

Chúc em yêu năm mới gặp may - Nhà ai vẫn mãi bóng ngây đợi chờ - Tuy rằng năm trước thờ ơ - Năm nay phải ráng qua vơ được nàng.

Chúc em yêu mịn da, mượt tóc - Nét xuân xanh thắm mãi nồng nàn - Mong mọi điều hạnh phúc bình an - Tràn sức khỏe, hiếu - tình trọn đạo.

Em muốn nói với anh rằng anh là cả cuộc đời em. Yêu anh tận sâu thẳm trong trái tim. Em không thể thiếu anh. Anh là tình yêu của em. Năm mới em chúc cho tình yêu của chúng mình mãi đẹp như thuở ban đầu luôn cháy bỏng anh nhé!

Đây là cái tết đầu tiên mình có nhau phải không anh? Nhưng mình cũng không được ở cạnh nhau anh nhỉ… Em rất mong đến lúc có thể hát được bài “Xuân họp mặt” lắm đó anh à.

Chúc mừng năm mới. Nguồn: Internet.

Chúc anh một năm mới với thật nhiều niềm vui mới, nhiều may mắn và thành công mới… nhưng “người thương” thì luôn luôn là cũ nha anh! Chúc anh mở mắt ra luôn gặp những điều vui vẻ, còn nhắm mắt lại thì mơ thấy toàn những giấc mơ đẹp… về tụi mình anh ha.

Anh thương, vậy là em với anh đã đón hai cái tết xa gia đình rồi phải không anh? Năm nay, mình lại không được bên nhau trong giờ khắc đón chào năm mới giữa cái lạnh của mùa đông giá buốt. Em cầu chúc cho anh yêu của em một năm mới gặp nhiều may mắn, đạt được nhiều thành công mới, vui vẻ, hạnh phúc và hãy luôn luôn tự tin, mạnh mẽ dù không ở bên em, anh nhé!

Anh yêu dấu! Em luôn khao khát được dành tặng cả cuộc đời mình cho anh. Mong anh mãi khỏe mạnh và bình an. Chúc cho tình yêu của anh và em sẽ cập bến bờ hạnh phúc! Chúc mừng năm mới!

Chúc tết Mậu Tuất. Nguồn: Internet.

Anh yêu của em à. Em chúc anh luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và... ăn khỏe. Anh ơi! Cố gắng ăn nhiều vào nhé! Yêu anh nhiều lắm. Thương anh!

Anh yêu anh có biết không năm qua là năm hạnh phúc nhất với em vì em đã có người mình yêu. Cho dù năm mới này hay là năm mới tiếp theo, anh hãy để em được yêu và bên anh nhé. Cám ơn anh vì đã yêu em!

Em luôn dành cho anh trọn vẹn tình yêu thương trong trái tim. Yêu anh nhiều! Chúc mừng năm mới!

Một nụ cười cho lòng thêm ấm áp. Một ánh mắt cho hạnh phúc tràn đầy. Một lời nói cho trọn vẹn niềm tin. Một cái nắm tay cho yêu thương còn mãi. Một sự chờ đợi cho tình mãi bền lâu. Một chút hờn ghen cho yêu thương tỏa sáng. Một trái tim hồng cho tình yêu thủy chung.

Xông đất năm 2018, bạn đã hiểu hết ý nghĩa của tục lệ ngày tết này chưa? Xông đất là gì? Và ý nghĩa của việc xông đất như thế nào? Tìm hiểu ngay để đỡ bị chê là “gà mờ” bạn nhé.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tong-hop-nhung-loi-chuc-tet-mau-tuat-y-nghia-danh-cho-nguoi-yeu-264351.html