Tổng hợp các trò lừa ngày Cá tháng 4 tinh quái nhất

Ngày Cá tháng Tư hàng năm chính là cơ hội để các “siêu lừa” thể hiện tài năng của mình. Dưới đây là tổng hợp một số trò lừa ngày Cá tháng Tư cực kỳ tinh quái.

Mỗi năm cứ đến ngày 1 tháng 4, cả thế giới lại xôn xao vì những trò đùa, chơi khăm hay troll không thể “đỡ nổi” của các “thánh lừa”. Hết báo này đến báo khác liên tục cảnh báo về những trò nghịch tai hại nhưng rất nhiều người vẫn bị lừa ngoạn mục. Thế nên, tìm hiểu trước các trò lừa ngày Cá tháng Tư để rút kinh nghiệm là điều cần thiết. Dưới đây là một số chiêu lừa ngày nói dối bạn cần đọc kỹ để bảo vệ bản thân mình nhé!

Sinh viên… lừa sinh viên Trò lừa ngày Cá tháng 4. Ảnh minh họa: Internet. Có lẽ sinh viên là một trong những nhóm người hưởng ứng ngày Cá tháng Tư nhiệt tình nhất. Vô số trò lừa tinh quái được sinh viên “chế” ra khiến bao người hốt hoảng. Chẳng hạn, thông báo cả lớp được nghỉ học môn thể dục, nay có bài kiểm tra, nay có buổi dự giờ, nay cô giáo cho về sớm, nay cô giáo ốm không đến lớp được nên lớp tự quản, nay bạn lớp trưởng bị ốm nên cả lớp phải đến thăm, nay cả lớp phải đóng thêm tiền quỹ vì đợt tới phát sinh nhiều khoản chi, nay có một bạn bị mất trộm trong giờ học nên cả lớp không được về mà phải ở lại điều tra… Thậm chí, một số bạn sinh viên còn có trò lừa ngày Cá tháng Tư rất “độc” đó là giả vờ tặng món quà cho một bạn gái. Nhưng kỳ thực, bên trong hộp quà chỉ có một con sâu, chuột nhắt hay tắc kè… khiến bạn gái khi mở quà ra kinh hãi.

Bạn bè… lừa bạn bè Chiêu lừa ngày nói dối. Ảnh minh họa: Internet. Trò lừa ngày Cá tháng Tư quái đản nhất có lẽ là “bỏ bom” khi hẹn hò mãi cuối cùng chẳng có ai xuất hiện tại buổi hẹn. Nhắn tin khóc lóc, khổ sở vì bị người này, người kia bắt nạt để cuối cùng sau rất nhiều tin nhắn đáp lại an ủi, động viên, thậm chí chạy đến giúp đỡ thì mới vỡ lẽ rằng “bị lừa”. Giả vờ bị ốm hoặc mắc bệnh hiểm nghèo rồi bảo bạn bè đến bệnh viện ngay để chăm nom… Những trò chọc phá này có thể hơi quá đà nhưng nếu biết điểm dừng thì nó có thể mang đến những tràng cười sảng khoái và kỷ niệm đáng nhớ. Đồng nghiệp… lừa đồng nghiệp Trò đùa ngày 1 tháng 4 nơi công sở. Ảnh minh họa: Internet. Môi trường công sở cũng không thiếu các trò lừa ngày Cá tháng Tư vui nhộn. Chẳng hạn, nhiều người đến văn phòng vào ngày ¼ bỗng nhiên thấy thông báo “nay nghỉ làm”, truy cập máy tính nhưng liên tục bị sai mật khẩu, tìm mãi không thấy công văn đâu, ngủ trưa dậy cầm điện thoại bỗng thấy điện thoại vỡ màn hình… Với các trò đùa này, nạn nhân thường là các chị em phụ nữ. Sếp cũng có thể là “siêu lừa” nếu bạn mất cảnh giác. Ví dụ, bạn làm tốt dự án nhưng sếp vẫn quát mắng liên hồi để rồi sau một tràng xin lỗi rốt rít, sếp bảo là “cá đã cắn câu”. Hay giả vờ bảo đi công tác nhưng bất ngờ đầu giờ chiều quay lại văn phòng bắt quả tang nhân viên trốn làm ăn quà vặt. Thế mới nói, vào ngày Cá tháng Tư, ai cũng là “kẻ thù” của bạn. Sau cùng, ngày Cá tháng Tư cũng chỉ nên là một ngày để trêu đùa và vui vẻ với nhau. Thế nên, hãy biết giới hạn trong các trò lừa của mình nhé.

Ngày Cá tháng Tư (1/4) có nguồn gốc từ nước nào? “Ngày Cá tháng Tư có nguồn gốc từ nước nào?” Tại sao lại có tên gọi là “Cá tháng Tư”? Hai câu hỏi này chắc chắn chưa nhiều người biết đáp án.

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