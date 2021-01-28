Tổng hợp các địa điểm du lịch Tết 2021 đẹp nhất

Tết Nguyên đán là một trong những ngày lễ lớn đối với người dân Việt Nam. Ngày Tết không chỉ là khoảng thời gian dành cho các thành viên trong gia đình đoàn tụ cùng nhau, mà còn là dịp thích hợp cho kỳ nghỉ đầu năm. Vậy bạn đã có những dự định gì cho gia đình và người thân chưa? Ý tưởng và những kỳ nghỉ, đi du lịch Tết 2021 ở đâu đẹp? Nếu chưa thì hãy cùng xem ngay những gợi ý địa điểm du lịch Tết năm 2021 trong bài viết dưới đây, chắc chắn sẽ giúp bạn và gia đình có được kỳ nghỉ đầu năm đầy ý nghĩa.

Trong tiết trời se lạnh của mùa Xuân thì một chuyến du lịch Tết tại cao nguyên Mộc Châu sẽ là quyết định tuyệt vời dành cho bạn và gia đình.

Tết Nguyên đán sắp đến, các tour du lịch Tết trong nước 2021 cũng ngày càng nhiều để phục vụ nhu cầu vui chơi và giải trí của người dân. Có rất nhiều địa điểm du lịch Tết trong nước đẹp và thú vị mà bạn có thể lựa chọn. Dưới đây là tổng hợp những địa điểm du lịch Tết ít ai biết đến mà bạn nên biết.

Đến Mộc Châu vào thời điểm Tết, bạn sẽ được chiêm ngưỡng thung lũng bạt ngàn hoa cải trắng cùng với đồi chè xanh mướt lấp lánh trong sương. Cả Mộc Châu mùa xuân về còn ngập trong sắc trắng của hoa mận, sắc hồng của hoa đào, hồng,...chắc chắn sẽ mang đến cho bạn và gia đình những hình ảnh kỷ niệm tuyệt đẹp tại nơi đây.

Một chuyến du lịch Tết tại cao nguyên Mộc Châu sẽ là quyết định tuyệt vời dành cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Du lịch Đà Lạt

Đà Lạt có lẽ luôn là địa điểm đầu tiên nằm trong danh sách du lịch ngày Tết. Đà Lạt được xem là địa điểm hội tụ đầy đủ các yếu tố “đẹp – đáng đi”. Bởi thành phố ngàn hoa Đà Lạt có không khí dễ chịu và mát mẻ quanh năm, có nhiều khung cảnh tham quan độc đáo cho du khách lựa chọn. Ngoài ra, Đà Lạt còn nổi tiếng với đa dạng “đặc sản” ngon nức tiếng mà bạn không thể bỏ qua khi đến đây. Chắc chắn rằng, Đà Lạt sẽ là điểm đến lý tưởng mà bạn không nên bỏ lỡ trong chuyến du xuân của mình.

Thành phố ngàn hoa Đà Lạt có không khí dễ chịu và mát mẻ quanh năm, có nhiều khung cảnh tham quan độc đáo - Ảnh minh họa: Internet

Đà Lạt khoác lên mình vẻ đẹp hoàn hảo với buổi sáng hơi se lạnh, buổi trưa ấm áp. Với khí hậu này, bạn có thể thoải mái diện các trang phục dễ thương để sống ảo cực chất. Một số địa điểm du lịch hấp dẫn tại Đà Lạt mà bạn không thể bỏ qua khi đi du lịch Tết 2021 là: Vườn hoa thành phố, đồi chè Cầu Đất, vườn hoa Cẩm Tú Cầu, hồ Tuyền Lâm, Đường Hầm Đất Sét, vườn dâu tây…

Du lịch Nam Du

Nam Du là điểm đến thu hút được nhiều du khách vào dịp Tết hằng năm - Ảnh minh họa: Internet

Một trong những địa điểm du lịch Tết ít ai biết đến đó chính là Nam Du. Tuy nhiên, thời gian gần đây, địa điểm này đã dần thu hút được lượng lớn khách du lịch ghé tham quan.

Nam Du là điểm đến thu hút được nhiều du khách vào dịp Tết hằng năm bởi nét độc đáo ở cảnh quang hoang sơ và hầu như không có sự can thiệp của con người. Sau khoảng thời làm việc căng thẳng ở thành phố ngột ngạt, một chuyến đi đến nơi hoang sơ, thư giãn dưới làn nước mát sẽ giúp bạn quên đi mọi mệt mỏi. Nước biển ở Đảo Nam Du rất trong, khác hẳn so với các vùng biển khác.

Đảo Nam Du sở hữu đến 21 hòn đảo lớn nhỏ, mang vẻ đẹp cuốn hút với bờ biển đẹp và thế giới thủy cung huyền ảo. Đảm bảo bạn và gia đình sẽ có được bộ ảnh “sống ảo” tuyệt đẹp với nhiều cảnh đẹp khác nhau tại Nam Du. Du lịch Tết 2021 tại Nam Du, bạn sẽ không chỉ được ngắm nhiều cảnh đẹp mà còn có cơ hội thưởng thức nhiều đặc sản ở đây ngon tuyệt với giá cả hợp túi tiền.

Du lịch Hòn Sơn

Trước khi đến với Đảo Nam Du, bạn sẽ phải đi ngang qua Đảo Hòn Sơn. Đây cũng là một địa điểm có vẻ đẹp không kém Hòn Đảo Nam Du. Đây được xem là một trong những điểm đến có vẻ đẹp tuyệt vời mà bạn không nên bỏ qua vào dịp Tết Nguyên đán 2021. Nơi đây mang vẻ đẹp hoang sơ với sự kết hợp của biển trong xanh ngát và đỉnh núi Ma Thiên Lãnh hùng vĩ.



Du lịch Hòn Sơn - Ảnh minh họa: Internet

Du lịch Bình Ba

Đảo Bình Ba là một trong những địa điểm du lịch hot nhất vào những năm gần đây. Đây là một điểm đến cực kỳ thu hút giới trẻ vì có đủ các yếu tố là cảnh đẹp, đồ ăn ngon, chi phí rẻ.

Đến với đảo Bình Ba, bạn sẽ được thỏa sức vui chơi dưới làn nước trong vắt và những tia nắng vàng óng ánh rực rỡ. Tất cả tạo nên một bức tranh Bình Ba lung linh mà bạn cảm thấy vô cùng tuyệt vời khi đến đây.

Du lịch Bình Ba - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, khi đến với Bình Ba vào dịp Tết 2021 sắp đến thì bạn không thể bỏ qua những đặc sản tại nơi đây, đặc biệt là Tôm Hùm. Nơi đây được xem là “vùng đất của Tôm Hùm”. Giá các loại hải sản khác cũng rất rẻ, bạn có thể lựa chọn chế biến ăn tại chỗ.

Trên đây là gợi ý các địa điểm du lịch Tết 2021 đẹp nhất mà bạn không thể bỏ qua. Hy vọng qua những gợi ý trên sẽ giúp bạn chọn được điểm đến du lịch cùng gia đình thật ý nghĩa trong đầu năm mới.