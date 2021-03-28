Tổng hợp các cách đuổi muỗi đơn giản và hiệu quả tại nhà

Muỗi là một trong những loại côn trùng gây khó chịu nhất vào ban đêm, đặc biệt là lúc đi ngủ. Ban ngày cũng vậy,những không gian ẩm thấp hay thiếu ánh sáng cũng có nhiều muỗi trú ngụ, gây hại cho con người. Việc đuổi và diệt muỗi là vấn đề thiết yếu mà mỗi người cần quan tâm đến, để hạn chế lây lan dịch bệnh. Thời tiết giao mùa là điều kiện thuận lợi để muỗi và các loại côn trùng khác phát triển. Dưới đây là các cách đuổi muỗi đơn giản và hiệu quả nhất được nhiều người áp dụng mà bạn nên biết để bảo vệ gia đình mình.

Ngoài tác dụng giúp tăng cường năng lượng, thư giãn, tinh dầu còn có tác dụng làm sạch không gian và làm cho không khí thoáng đãng. Một số loại tinh dầu còn có công dụng đuổi muỗi rất hiệu quả.

Một trong những cách đuổi muỗi hiệu quả đó chính là sử dụng vỏ cam hoặc vỏ quýt khô. Khi ăn cam, quýt bạn đừng vội bỏ vỏ đi, vì trong vỏ 3 loại quả này có chứa tinh dầu với công dụng đuổi muỗi khá hiệu quả. Tinh dầu thơm trong vỏ cam, quýt rất hấp dẫn nhưng lại khiến muỗi tránh xa. Để xua muỗi, bạn chỉ cần dùng vài mẩu vỏ cam, quýt phơi khô rồi đốt cháy lên. Tuy cách đuổi muỗi này chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, nhưng nó cũng góp phần làm cho không gian nhà bạn có mùi dễ chịu hơn.

Bạn có thể mua một số loại tinh dầu của các loại cây có tác dụng đuổi muỗi như: tinh dầu tràm, tinh dầu sả, tinh dầu hoa oải hương,...Sau đó, bôi tinh dầu này lên người hoặc quần áo để muỗi không đến gần được.

Một số loại tinh dầu còn có công dụng đuổi muỗi rất hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Trồng cây có công dụng đuổi muỗi

Thay vì xịt thuốc hay đốt hương để đuổi muỗi thì bạn hãy trồng hoặc đặt những loại cây như bạc hà, sả, húng quế... trong nhà hoặc sân vườn. Đây là những loại cây vừa thân thiện với môi trường, không gây độc hại cho sức khỏe mà còn đuổi muỗi hiệu quả.

Trồng cây có công dụng đuổi muỗi - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng tỏi để đuổi muỗi

Tỏi là nguyên liệu quen thuộc không thể thiếu trong mọi gian bếp, mùi hương của tỏi khiến muỗi tránh xa và không dám đến gần. Bạn có thể trồng một chậu tỏi nhỏ và đặt chúng trong nhà. Cách nhanh hơn để muỗi không còn dám đến gần nữa là rắc các lát tỏi ở nơi bạn muốn đuổi muỗi.

Mùi hương của tỏi khiến muỗi tránh xa và không dám đến gần - Ảnh minh họa: Internet

Đuổi muỗi bằng bã chè

Sau khi pha chè (trà) xong, bạn hãy giữ lại xác chè rồi đem phơi dưới nắng mặt trời. Khi chúng khô cong lại, bạn có thể sử dụng chúng như một sản phẩm thiên nhiên để đuổi muỗi bằng cách cho vào chiếc cốc sành và đem hun khói.

Đuổi muỗi bằng nước rửa chén

Nước rửa chén ngoài công dụng làm sạch chén đĩa ra còn giúp đuổi muỗi rất hiệu quả đấy nhé. Bạn có thể cho một ít nước rửa bát ra đĩa rồi để ở bên ngoài ngôi nhà, muỗi sẽ tập trung ở khu vực có nước rửa chén và không bay vào nhà nữa.

Đuổi muỗi bằng sả

Việc trồng nhiều bụi sả có thể sẽ làm nơi để muỗi ẩn nấp. Thế nên bạn chỉ cần cắt một nhánh sả và bỏ đi hết lá khô, rồi cắt 2 phần đầu đuôi bằng nhau. Sau đó cột chặt lại ở giữa rồi đem treo trong phòng, ở phía chân giường hoặc những nơi có nhiều muỗi. Sả vừa có tác dụng đuổi muỗi tại nhà lại vừa tạo mùi thơm dễ chịu cho không gian ngôi nhà.

Đuổi muỗi bằng sả - Ảnh minh họa: Internet

Diệt muỗi bằng bia

Diệt muỗi bằng bia là cách hiệu quả được nhiều người áp dụng. Việc sử dụng một ít bia trộn lẫn xà phòng và đường sẽ thu hút muỗi rất hiệu quả. Sau khi có dung dịch này bạn hãy đặt ở những nơi có nhiều muỗi: chân tủ, góc bếp, gầm giường,… để khi chúng dính vào dung dịch này sẽ chết ngay.

Lưu ý đối với các cách diệt muỗi tận gốc

Bạn và gia đình cũng cần lưu ý thêm một số điều dưới đây để phát huy tác dụng đuổi muỗi, hạn chế muỗi vào nhà và bảo vệ cả gia đình.

Dọn dẹp và vệ sinh nhà cửa sạch sẽ thường xuyên.

Buông màn khi đi ngủ: Buông màn khi ngủ sẽ giúp bạn tránh bị muỗi đốt. Có nhiều loại màn chống muỗi hiện nay rất được ưa chuộng như màn chụp tự bung, màn khung ròng rọc, màn khung tròn,...

Lưu ý đối với các cách diệt muỗi tận gốc - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là tổng hợp các cách đuổi muỗi đơn giản và hiệu quả mà bạn có thể tham khảo áp dụng để ngăn chặn muỗi phát triển tại nhà. Mong rằng bài viết hữu ích với bạn đọc.