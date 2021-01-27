Tổng hợp các cách đăng nhập zalo trên máy tính nhanh cho người dùng 

Đời sống 27/01/2021 17:14

Là ứng dụng chat, gọi điện miễn phí, không ngừng phát triển và nâng cấp nên cách đăng nhập Zalo trên máy tính và điện thoại để kết nối với bạn bè rất được người dùng quan tâm. 

Hiện nay, số lượng người sử dụng Zalo tăng lên theo cấp số nhân. Bởi nó rất tiện lợi, có thể trò chuyện với bạn bè, người thân mọi lúc, mọi nơi. Hơn thế nữa, ứng dụng này còn hỗ trợ cả nền tảng web, di động lẫn máy tính, giúp người dùng kết nối trên bất kỳ thiết bị nào. Đặc biệt, tất cả tin nhắn, danh bạ được đồng bộ giữa máy tính và điện thoại, giúp người dùng không bỏ lỡ bất kỳ thông tin của cuộc trò chuyện nào. 

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Có nhiều cách đăng nhập Zalo trên máy tính cho người dùng 

Phần lớn, mọi người đều sử dụng Zalo trên điện thoại vì đi đâu cũng có thể mang theo. Nên khi chuyển sang máy tính còn hơi bỡ ngỡ. Vì vậy, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn các cách đăng nhập zalo trên máy tính chi tiết để việc sử dụng trở nên đơn giản và thuận tiện hơn nhé!

Có 2 cách để sử dụng zalo trên máy tính đó là :

Sử dụng app tải về trên máy : Link tải.

Dùng phiên bản Web : Link.

Nếu không thích tải app về bạn có thể sử dụng cách sử dụng trực tiếp trên website bằng các dạng trình duyệt web. Sau đó bạn có thể áp dụng 1 trong 2 cách bên dưới để sử dụng.

Hướng dẫn đăng nhập Zalo trên máy tính 

Zalo cũng hoạt động khá ổn trên máy tính, vô cùng tiện lợi cho giới văn phòng. Zalo phiên bản Windows hay Mac là lựa chọn không tồi để làm phương tiện liên lạc, giao tiếp mà không gây ồn ào, ảnh hưởng tới người khác. 

Hiện tại, ở phiên bản máy tính, bạn cũng có thể đăng tải các cảm xúc, kết bạn mới, trao đổi thông tin, dữ liệu với người dùng khác. Tất cả các tính năng này Zalo cho PC cũng đang hỗ trợ.

Để đăng nhập Zalo thì bạn có thể tải ứng dụng Zalo cho PC về hoặc mở Zalo phiên bản web. Sau đó chọn một trong những cách đăng nhập sau đây: 

Cách 1: Đăng nhập Zalo cần mật khẩu

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Đăng nhập Zalo cần mật khẩu 

Với cách này bạn tuần tự thực hiện các bước sau đây: 

Bước 1: Tiến hành nhập số điện thoại mà bạn đã đăng ký tài khoản Zalo.

Bước 2: Điền mật khẩu tài khoản Zalo (Đây là mật khẩu bạn đã đăng nhập bằng điện thoại).

Bước 3: Nhập mã kiểm tra mà hệ thống đã cho sau đó nhấp chuột vào nút Đăng nhập với mật khẩu.

Sau khi các bước đã hoàn tất, tài khoản của bạn sẽ được đăng nhập trên Zalo PC, Web.

Cách 2: Đăng nhập Zalo không cần mật khẩu

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Bạn cũng có thể đăng nhập Zalo không cần mật khẩu

Ngoài ra, bạn cũng có thể đăng nhập Zalo không cần mật khẩu. Lúc này Zalo sẽ yêu cầu bạn xác nhận yêu cầu đăng nhập tại ứng dụng Zalo trên điện thoại. Với cách này, bạn cần tiến hành các bước sau đây: 

Bước 1: Mở ứng dụng Zalo trên máy tính hoặc truy cập vào Zalo phiên bản Website.

Bước 2: Nhập số điện thoại, tiếp theo nhấp chuột vào nút Đăng nhập không dùng mật khẩu.

Bước 3: Bạn hãy mở ứng dụng Zalo trên điện thoại ra, sau đó nhấn vào phần tin nhắn Zalo bảo mật. Lúc này trong giao diện trò chuyện sẽ xuất hiện mục Xác nhận đăng nhập. Bạn hãy nhấp chuột vào mục này. 

Bước 4: Trên màn hình điện thoại sẽ thông báo “Bạn đồng ý thực hiện thao tác này”. Bạn hãy ấn vào nút Đồng ý.

Sau khi “Đồng ý” ứng dụng Zalo trên máy tính sẽ tự động đăng nhập tài khoản.

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Đăng nhập không cần mật khẩu bạn phải xác nhận bằng điện thoại

Cách 3: Đăng nhập tài khoản Zalo bằng mã QR

So với 2 cách trên thì cách này có vẻ như đơn giản hơn rất nhiều. Thay vì trong giao diện đăng nhập Zalo bạn phải nhập số điện thoại thì sẽ quét mã QR. 

Cách đăng nhập như sau: 

Bước 1: Tại giao diện đăng nhập Zalo trên PC và Web, bạn hãy nhấp chuột vào mục Quét mã QR. Lúc này, mã QR đăng nhập tài khoản Zalo sẽ hiển thị trên màn hình.

Bước 2: Bạn hãy mở ứng dụng Zalo trên điện thoại, sau đó nhấn vào biểu tượng của mục Thêm ở góc bên phải phía dưới màn hình và chạm vào biểu tượng QR Code.

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Bạn cũng có thể đăng nhập Zalo bằng mã QR

Bước 4: Đưa camera điện thoại lại gần mã QR của ứng dụng Zalo trên máy tính để quét mã. Sau khi quét mã thành công thì nhấp chuột vào nút Đăng nhập. 

Bước 5:  Ứng dụng Zalo trên máy tính sẽ tự động đăng nhập tài khoản.

Vậy là đã hoàn tất việc đăng nhập Zalo trên máy tính, bạn có thể trò chuyện thoải mái với bạn bè ngay cả khi đang làm việc trên máy tính.

Zalo vô cùng hữu ích cho giới văn phòng

Sở dĩ hiện nay cách đăng nhập zalo trên máy tính được rất nhiều người quan tâm vì nó là công cụ hỗ trợ đắc lực cho công việc. Đầu tiên phải kể đến đó là trao đổi thông tin thông qua Chat nhóm. Tính năng này hỗ trợ liên lạc giữa nhiều người cùng một lúc nên dễ dàng trao đổi thông tin giữa các thành viên trong cùng một phòng ban hoặc những người đang tham gia cùng một dự án. Hơn nữa vì Zalo có sự liên kết đồng bộ giữa 2 phiên bản trên máy tính và trên điện thoại nên mọi người đều có thể nắm bắt được tình hình, trao đổi công việc diễn ra một cách thuận lợi nhất. 

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Zalo rất hữu ích cho giới văn phòng

Thứ hai Zalo trên phiên bản máy tính có thể chia sẻ được file dung lượng lớn. Theo đó, người dùng có thể chia sẻ tập tin hoặc hình ảnh lên đến 20MB với tốc độ nhanh chóng. Điều này giúp dân văn phòng dễ dàng trong việc trao đổi công việc. 

Việc chia sẻ này có thể thực hiện cùng lúc với nhiều người, nhiều tập tin và nhiều nơi rất thuận tiện. Tốc độ gửi tập tin và hình ảnh nhanh chóng lại ít tốn bộ nhớ nên đây là ưu điểm mà người dùng rất thích. 

Trên hết là Zalo có thể chia sẻ ảnh chụp màn hình nhanh chóng. Người dùng sẽ không còn phải thực hiện các thao tác như chụp màn hình, dán vào công cụ biên tập ảnh như Paint hoặc một phần mềm nào đó. Sau đó lưu lại trong máy tính rồi mới gửi. Hiện nay, với những sự cải tiến thông minh, các thao tác đơn giản hơn rất nhiều. Dân văn phòng chỉ cần chọn chức năng chụp màn hình, tiếp theo chọn khu vực muốn chia sẻ và nhấn nút “Xong” ngay lập tức hình ảnh sẽ được gửi đi. Nhờ vào những tính năng hữu dụng cho công việc và cuộc sống mà số lượng người dùng Zalo trên máy tính cũng tăng trưởng khá nhanh. 

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Zalo hỗ trợ người dùng trên nhiều thiết bị

Hiện nay, Zalo còn là công cụ điển hình cho việc biến dữ liệu người dùng thành thứ “hái ra tiền”. Bởi ngay từ bước đăng ký Zalo đã yêu cầu người dùng cung cấp số điện thoại. Trong quá trình hoạt động cũng như Facebook, Zalo cũng thu thập vị trí, ghi nhớ các hành động, thói quen của người dùng. Những thông tin này dùng để phân tích về về hành vi tiêu dùng của khách hàng nhằm phục vụ cho quảng cáo hướng đối tượng. 

Chính Zalo đã giúp cho chúng ta làm chủ về mặt công nghệ, nền kinh tế số Việt Nam phát triển bền vững hơn. Các doanh nghiệp Việt sẽ nắm trong tay dữ liệu, hành vi người dùng để nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm. Đồng thời hạn chế được những mục đích không lành mạnh, tránh được hiểm họa lớn về vấn đề an ninh mạng gây ra. 

Để người dùng chủ động tìm đến, Zalo luôn cố gắng cải tiến nội dung và hiệu suất nền tảng. Bên cạnh các tính năng như đăng tải thông tin, hình ảnh, like, bình luận thì Zalo còn đang cung cấp rất nhiều mô hình hoạt động như Zalo Shop, Zalo Food với dịch vụ giao đồ ăn, dịch vụ đặt xe Zalo Transport hay dịch vụ tổng hợp tin tức Zalo Channel. Đây là cách làm thiết thực và bền vững thu hút được người dùng. 

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Zalo kết nối mọi lúc mọi nơi 

Nhờ vào những tính năng này số lượng người tìm cách đăng nhập Zalo trên máy tính và Zalo trên điện thoại tăng vọt. Theo thống kê Zalo có khoảng 40 triệu người dùng. Thương hiệu vị thế cũng được khẳng định trên thị trường, có khả năng cạnh tranh được với các mạng xã hội của nước ngoài như Facebook.

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