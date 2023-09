Tổng giám đốc Vinamilk là người phụ nữ duy nhất được Forbes Việt Nam vinh danh với giải thưởng ‘Thành tựu trọn đời’

Ông Nguyễn Bảo Hoàng, Chủ tịch Công ty Truyền thông Tương tác, Forbes Việt Nam và bà Chu Thị Thu Hằng, Tổng biên tập báo Văn Hóa trao giải thưởng 'Thành tựu trọn đời' cho bà Mai Kiều LiênFORBES VIỆT NAM

Liên tiếp giữ các vị trí then chốt trong công ty, đặc biệt hai chức vụ quan trọng nhất là chủ tịch và tổng giám đốc Vinamilk, bà Mai Kiều Liên là nữ doanh nhân duy nhất của Việt Nam có mặt liên tiếp từ năm 2012 - 2015 trong danh sách 50 Nữ Doanh nhân Quyền lực nhất châu Á do Forbes bình chọn và được trao tặng giải thưởng Nikkei Asia Prize của Nikkei Inc. Bên cạnh đó, bà Mai Kiều Liên cũng là một trong 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam do Forbes Việt Nam bình chọn vào năm 2017. Vào năm 2015, bà rời cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị, tập trung cho công tác điều hành với vai trò tổng giám đốc.