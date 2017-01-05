Tình yêu vượt biên giới của cô giáo xinh đẹp và chàng nông dân nghèo khiến dân mạng ganh tỵ

Đời sống 05/01/2017 16:09

Câu chuyện tình yêu giữa cô giáo người Mỹ tên Tiffany và chàng trai người Trung Quốc làm nghề nông tên Cai Xaohua, được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội ở Trung Quốc trong thời gian gần đây khiến nhiều người ghen tỵ, theo Shanghaiist.

Tình yêu vượt biên giới của cô giáo xinh đẹp và chàng nông dân nghèo khiến dân mạng ganh tỵ - Ảnh 1
Ảnh: Shanghaiist

Một phóng viên của tờ báo Tianzhong Evening News đã tìm gặp đôi vợ chồng này ở nhà của họ tại Trịnh Châu, Hà Nam để nghe họ kể về câu chuyện tình yêu của mình.

Chín năm trước, Tiffany tốt nghiệp đại học tại trường New Jesry và dạy tiếng Anh tại một trường quốc tế ở Quảng Châu, Trung Quốc. Còn Xaohua lúc này chỉ là một người bảo vệ bình thường trong trường nhưng anh khá thiện với nụ cười luôn nở trên môi. Tifany nói rằng “sau khi tốt nghiệp đại học ở Mỹ, tôi đến Trung Quốc làm việc một mình. Khi có ai đó mỉm cười với tôi, tôi nghĩ rằng người đó thật lương thiện”.

Tình yêu vượt biên giới của cô giáo xinh đẹp và chàng nông dân nghèo khiến dân mạng ganh tỵ - Ảnh 2
Ảnh: Shanghaiist

Tình yêu vượt biên giới của cô giáo xinh đẹp và chàng nông dân nghèo khiến dân mạng ganh tỵ - Ảnh 3
Ảnh: Shanghaiist

Cai lớn lên tại một vùng nông thôn nghèo ở tỉnh Hà Nam, khi anh chỉ mới 10 tuổi thì mẹ bỏ đi để lại Cai cùng ba của anh, ông phải một mình nuôi con và chăm sóc trang trại của gia đình khá vất vả. Vì muốn phụ giúp ba của mình trong công việc trồng trọt, nên sau khi tốt nghiệp trung học Cai đã thôi học.

Sau khi trải qua nhiều công việc khác nhau, cuối cùng Cai đã dừng lại ở Quảng Châu nơi anh gặp Tiffany. Tiffany được nghe kể nhiều về cuộc sống của Cai thông qua những lần trò chuyện cùng nhau trong trường mặc dù Cai không biết tiếng Anh và Tiffany chỉ biết một ít tiếng Trung.

Sau một thời gian tìm hiểu, hai người đã yêu nhau và quyết định tiến tới hôn nhân dù cho có khá nhiều khác biệt về ngôn ngữ và trình độ học vấn.

Tình yêu vượt biên giới của cô giáo xinh đẹp và chàng nông dân nghèo khiến dân mạng ganh tỵ - Ảnh 4
Ảnh: Shanghaiist

Hai người tổ chức hôn lễ ngay tại quê nhà của Cai, cha của anh tỏ ra rất vui mừng vì từ trước đến nay ông không nghĩ rằng sẽ có ai đồng ý kết hôn với con trai của mình. Ông nói “Kể từ khi còn là một cậu bé, Cai đã tỏ ra là một người khá chu đáo và được mọi người xung quanh khen ngợi rất nhiều. Đúng là người tốt sẽ nhận được những điều tốt lành”.

Tình yêu vượt biên giới của cô giáo xinh đẹp và chàng nông dân nghèo khiến dân mạng ganh tỵ - Ảnh 5
Ảnh: Shanghaiist

Sau khi kết hôn, cả hai quyết định từ bỏ công việc ở Hàng Châu và quay về Trịnh Châu để được gần gũi, chăm sóc gia đình của Cai nhiều hơn. Tại quê nhà,Tiffany được nhận làm giáo viên tiếng Anh của một trường tiểu học ở địa phương, còn Cai chăm lo công việc trang trại của gia đình.

Hai người cho biết ngôn ngữ vẫn còn là rào cản giữ họ, đôi khi họ cũng xảy ra tranh cãi và không thể hiểu hết những gì mà người kia muốn nói. Cả hai vẫn đang học hỏi lẫn nhau mỗi ngày.

Sau đó không lâu, hai vợ chồng đã qua Mỹ để gặp gia đình Tiffany, bố mẹ cô đều ủng hộ với quyết định của con gái mình và họ cũng tỏ ra rất quan tâm đến văn hóa Trung Quốc.

Tình yêu vượt biên giới của cô giáo xinh đẹp và chàng nông dân nghèo khiến dân mạng ganh tỵ - Ảnh 6
Ảnh: Shanghaiist

Tình yêu vượt biên giới của cô giáo xinh đẹp và chàng nông dân nghèo khiến dân mạng ganh tỵ - Ảnh 7
Ảnh: Shanghaiist

Giờ đây Cai đã 44 tuổi còn Tiffany 35 tuổi, họ có với nhau một cô con gái 6 tuổi khá xinh xắn và một gia đình khá hạnh phúc.

 

 

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