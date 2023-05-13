Sáng 13/5, Bệnh viện Trung ương Huế xác nhận, tối 12/5 đơn vị tiếp nhận 2 bệnh nhân là nam giới (một người 20 tuổi và một người 40 tuổi) đến cấp cứu

Cụ thể, theo thông tin từ VTC news, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, bệnh nhân 20 tuổi chỉ bị xây xát nhẹ nên sau khi được các y, bác sĩ sơ cứu được cho xuất viện. Bệnh nhân 40 tuổi bị thương ở vùng mặt, sau khi được các bác sĩ răng, hàm mặt cấp cứu khâu thì cũng cho về nhà điều trị trong đêm 12/5.

Trước đó, khoảng 18h45 ngày 12/5 tại đường Trần Hưng Đạo (TP. Huế) xảy ra việc cây phượng bật gốc đè lên xe máy đang tham gia giao thông khiến 2 người đàn ông bị thương. Nhiều người đi đường kịp dừng xe hỗ trợ đưa người bị thương vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Hiện trường hai người đàn ông đi xe máy bị cây phượng bật gốc đè trúng - Ảnh: VTC news

Theo thông tin từ báo Sức khoẻ và đời sống, trước đó, tại hiện trường, thân cây nằm chắn một nửa lòng đường. Trung tâm Công viên cây xanh Huế cử lực lượng đến cắt tỉa cây. Được biết, cây phượng cao khoảng 7 mét và có phần rễ mục, nhánh cây được tỉa gọn từ trước.

Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế trước đó cảnh báo, từ chiều tối đến 20h ngày 12/5 trên tất cả các huyện, thị xã và TP. Huế có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-40mm, có nơi trên 50mm. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời điểm cây phượng bật gốc, tại TP. Huế có trận mưa khá lớn từ 15-40 mm, có nơi hơn 50 mm kèm theo dông.

Vụ người phụ nữ bị cây đè trọng thương ở Đắk Lắk: Miễn toàn bộ chi phí điều trị Các tổn thương của chị Ng. sau vụ việc rất nặng và phức tạp, do đó đã được chuyển xuống Bệnh viện Y dược Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị.

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