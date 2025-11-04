TIN MỚI: Từ tối 6/11, bão Kalmaegi có thể ảnh hưởng đến Đà Nẵng - Khánh Hòa

Dự báo sáng 5-11, bão Kalmaegi sẽ di chuyển vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 hoạt động trên Biển Đông trong năm 2025.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 8h sáng nay, tâm bão Kalmaegi đang ở trên khu vực miền trung Philippines, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16.

Bão có thể đạt tới cấp 13-14, giật cấp 16-17 ở đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa) và trên vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng - Khánh Hòa và gió mạnh cấp 12-13, giật trên cấp 15 trên vùng biển ven bờ (bao gồm đặc khu Lý Sơn).

Sau khi vào Biển Đông tiếp tục mạnh lên cấp 13-14, giật cấp 16-17 và di chuyển hướng về vùng biển và đất liền khu vực Trung và Nam Trung Bộ nước ta.

Khoảng từ tối hoặc đêm 6-11 bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực từ Đà Nẵng - Khánh Hòa với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15. Khu vực Tây Nguyên cũ cũng có thể xảy ra gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Khu vực từ Hà Tĩnh - Khánh Hòa có thể xảy ra đợt mưa to đến rất to.

Đây là cơn bão cường độ rất mạnh, sau khi vào Biển Đông tiếp tục mạnh lên, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão Kalmaegi - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Lao Động, Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng các bộ, bí thư và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát phương án, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp phòng, tránh, ứng phó với bão và mưa lũ sau bão với phương châm "chủ động từ sớm, từ xa", "đắt lo ế mừng", với tinh thần quyết liệt nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó ở mức cao nhất.

Yêu cầu bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Khánh Hòa huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc công tác phòng, tránh, ứng phó với bão và mưa lũ sau bão.

Khẩn trương rà soát, kiểm đếm toàn bộ các tàu thuyền, phương tiện của địa phương hoạt động trên biển, ven biển và kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện về nơi tránh trú an toàn.

Căn cứ thông tin dự báo, cảnh báo bão, mưa lũ của cơ quan chức năng và tình hình cụ thể của địa phương chủ động quyết định việc hạn chế tàu thuyền, phương tiện ra khơi, hoạt động trên biển hoặc cấm biển và quyết định kiểm soát, hạn chế phương tiện giao thông trong thời gian bão gây gió mạnh, mưa lớn.

Triển khai sớm nhất các biện pháp phòng, chống bão trên biển, trên đảo, khu vực ven biển và trên đất liền.

Trong đó lưu ý chủ động gia cố bảo đảm an toàn nhà cửa, công trình cơ sở hạ tầng, hồ đập, đê biển, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp ở ven biển.