TIN MỚI: Từ tối 6/11, bão Kalmaegi có thể ảnh hưởng đến Đà Nẵng - Khánh Hòa

Đời sống 04/11/2025 13:27

Ngày 4/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện gửi các bộ, ban, ngành và các tỉnh, thành từ Hà Tĩnh - Khánh Hòa về việc chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão Kalmaegi.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 8h sáng nay, tâm bão Kalmaegi đang ở trên khu vực miền trung Philippines, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16.

Dự báo sáng 5-11, bão Kalmaegi sẽ di chuyển vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 hoạt động trên Biển Đông trong năm 2025.

Sau khi vào Biển Đông tiếp tục mạnh lên cấp 13-14, giật cấp 16-17 và di chuyển hướng về vùng biển và đất liền khu vực Trung và Nam Trung Bộ nước ta.

Bão có thể đạt tới cấp 13-14, giật cấp 16-17 ở đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa) và trên vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng - Khánh Hòa và gió mạnh cấp 12-13, giật trên cấp 15 trên vùng biển ven bờ (bao gồm đặc khu Lý Sơn).

Khoảng từ tối hoặc đêm 6-11 bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực từ Đà Nẵng - Khánh Hòa với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15. Khu vực Tây Nguyên cũ cũng có thể xảy ra gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Khu vực từ Hà Tĩnh - Khánh Hòa có thể xảy ra đợt mưa to đến rất to.

Đây là cơn bão cường độ rất mạnh, sau khi vào Biển Đông tiếp tục mạnh lên, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng. 

TIN MỚI: Từ tối 6/11, bão Kalmaegi có thể ảnh hưởng đến Đà Nẵng - Khánh Hòa - Ảnh 1
Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão Kalmaegi - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Lao Động, Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng các bộ, bí thư và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát phương án, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp phòng, tránh, ứng phó với bão và mưa lũ sau bão với phương châm "chủ động từ sớm, từ xa", "đắt lo ế mừng", với tinh thần quyết liệt nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó ở mức cao nhất.

Yêu cầu bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Khánh Hòa huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc công tác phòng, tránh, ứng phó với bão và mưa lũ sau bão.

Khẩn trương rà soát, kiểm đếm toàn bộ các tàu thuyền, phương tiện của địa phương hoạt động trên biển, ven biển và kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện về nơi tránh trú an toàn.

Căn cứ thông tin dự báo, cảnh báo bão, mưa lũ của cơ quan chức năng và tình hình cụ thể của địa phương chủ động quyết định việc hạn chế tàu thuyền, phương tiện ra khơi, hoạt động trên biển hoặc cấm biển và quyết định kiểm soát, hạn chế phương tiện giao thông trong thời gian bão gây gió mạnh, mưa lớn.

Triển khai sớm nhất các biện pháp phòng, chống bão trên biển, trên đảo, khu vực ven biển và trên đất liền.

Trong đó lưu ý chủ động gia cố bảo đảm an toàn nhà cửa, công trình cơ sở hạ tầng, hồ đập, đê biển, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp ở ven biển.

Danh tính đối tượng xâm hại bé gái 12 tuổi rồi bỏ trốn

Danh tính đối tượng xâm hại bé gái 12 tuổi rồi bỏ trốn

Ngày 03/11, Công an xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng Trần Trọng Hiếu, sinh năm 2010, trú tại thôn Lỵ 1-2, xã Bảo Hà về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Xem thêm
Từ khóa:   bão Kalmaegi tin moi Dự báo thời tiết

TIN MỚI NHẤT

Dương Mịch và Huỳnh Hiểu Minh được vinh danh là diễn viên của năm 2025

Dương Mịch và Huỳnh Hiểu Minh được vinh danh là diễn viên của năm 2025

Sao quốc tế 14 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 11/11, 3 con giáp được thần Phật bao bọc, tiền bạc 'nhiều như lá sung', sự nghiệp tăng tiến, hưởng trọn vinh hoa Phú Quý

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 11/11, 3 con giáp được thần Phật bao bọc, tiền bạc 'nhiều như lá sung', sự nghiệp tăng tiến, hưởng trọn vinh hoa Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Danh tính đối tượng chuyên sản xuất nước mắm, nước giặt giả

Danh tính đối tượng chuyên sản xuất nước mắm, nước giặt giả

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
TIN MỚI: Từ tối 6/11, bão Kalmaegi có thể ảnh hưởng đến Đà Nẵng - Khánh Hòa

TIN MỚI: Từ tối 6/11, bão Kalmaegi có thể ảnh hưởng đến Đà Nẵng - Khánh Hòa

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Nửa cuối tháng 11 dương lịch, 3 con giáp rũ sạch tai ương, tích lũy được nhiều của cải đáng giá, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, tình tiền đỏ rực

Nửa cuối tháng 11 dương lịch, 3 con giáp rũ sạch tai ương, tích lũy được nhiều của cải đáng giá, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, tình tiền đỏ rực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Một sao nam nhận chỉ trích khi đăng bài 'gây sốc' về Trương Ngọc Ánh

Một sao nam nhận chỉ trích khi đăng bài 'gây sốc' về Trương Ngọc Ánh

Hậu trường 2 giờ 14 phút trước
Danh tính đối tượng xâm hại bé gái 12 tuổi rồi bỏ trốn

Danh tính đối tượng xâm hại bé gái 12 tuổi rồi bỏ trốn

Đời sống 2 giờ 19 phút trước
Triệu Lộ Tư tổ chức concert miễn phí nhân dịp sinh nhật tuổi 27

Triệu Lộ Tư tổ chức concert miễn phí nhân dịp sinh nhật tuổi 27

Sao quốc tế 2 giờ 27 phút trước
Trong 3 ngày giữa tuần thứ 4, thứ 5, thứ 6, 3 con giáp làm ăn vượng tài phát lộc, tài chính tăng đột biến, coi chừng tiền đè sập nhà

Trong 3 ngày giữa tuần thứ 4, thứ 5, thứ 6, 3 con giáp làm ăn vượng tài phát lộc, tài chính tăng đột biến, coi chừng tiền đè sập nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Tìm thấy nữ sinh 18 tuổi mất tích sau khi đi siêu thị ở Nghệ An

Tìm thấy nữ sinh 18 tuổi mất tích sau khi đi siêu thị ở Nghệ An

Đời sống 2 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 4/11/2025: Thị trường loạt lao dốc, người mua vàng SJC lỗ gần 8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/11/2025: Thị trường loạt lao dốc, người mua vàng SJC lỗ gần 8 triệu đồng/lượng

Lời khai bất ngờ của chủ ô tô khi phát hiện thi thể cô gái trong cốp xe

Lời khai bất ngờ của chủ ô tô khi phát hiện thi thể cô gái trong cốp xe

Hình ảnh không ai ngờ của Hoài Linh, tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại

Hình ảnh không ai ngờ của Hoài Linh, tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lật thuyền trên sông Lam, chồng mất tích, vợ may mắn được cứu sống

Lật thuyền trên sông Lam, chồng mất tích, vợ may mắn được cứu sống

Nam sinh lớp 10 bị đánh hội đồng trong lớp: Sức khỏe tiên lượng xấu, gia đình đã đưa về nhà

Nam sinh lớp 10 bị đánh hội đồng trong lớp: Sức khỏe tiên lượng xấu, gia đình đã đưa về nhà

Danh tính đối tượng chuyên sản xuất nước mắm, nước giặt giả

Danh tính đối tượng chuyên sản xuất nước mắm, nước giặt giả

Danh tính đối tượng xâm hại bé gái 12 tuổi rồi bỏ trốn

Danh tính đối tượng xâm hại bé gái 12 tuổi rồi bỏ trốn

Tìm thấy nữ sinh 18 tuổi mất tích sau khi đi siêu thị ở Nghệ An

Tìm thấy nữ sinh 18 tuổi mất tích sau khi đi siêu thị ở Nghệ An

Giá vàng hôm nay, ngày 4/11/2025: Thị trường loạt lao dốc, người mua vàng SJC lỗ gần 8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/11/2025: Thị trường loạt lao dốc, người mua vàng SJC lỗ gần 8 triệu đồng/lượng