TIN MỚI: Tâm bão số 10 dịch chuyển lên biên giới Nghệ An - Lào, mưa lan rộng ra Bắc bộ

Đời sống 29/09/2025 09:23

7h sáng nay (29/9), vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 105,1 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực biên giới Nghệ An - Trung Lào.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 10, tại trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 10, giật cấp 14; nước dâng bão cao 1,6m; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 10, giật cấp 11; ... Trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bắc Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 6-9, giật cấp 10-12. Trạm Diễn Châu (Nghệ An) gió mạnh cấp 11, giật cấp 13; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 11, giật cấp 14; trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cấp 10, giật cấp 12.

 

Hồi 7 giờ ngày 29/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 105,1 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực biên giới Nghệ An - Trung Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 12. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 12, sóng biển cao từ 3,0- 5,0m, biển động rất mạnh.

Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động mạnh.

Ven biển và các đảo các tỉnh từ Quảng Ninh- Nghệ An có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,0m.

Cảnh báo nguy cơ cao ngập tại các khu vực trũng, thấp, đường giao thông ven biển, ven sông do nước dâng bão kết hợp với triều cường và sóng lớn vào sáng và trưa ngày 29/9.

Trên đất liền, khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, có nơi cấp 8, giật cấp 10; vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 12.

TIN MỚI: Tâm bão số 10 dịch chuyển lên biên giới Nghệ An - Lào, mưa lan rộng ra Bắc bộ - Ảnh 1
Tâm bão số 10 dịch chuyển lên biên giới Nghệ An - Trung Lào - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, bão số 10 tiếp tục di chuyển với vận tốc 20- 25km/h, đi sâu vào đất liền, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Vùng biển từ Thanh Hoá đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao từ 3,0-5,0m, biển động rất mạnh.

Khu vực Bắc vịnh Bắc bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động mạnh.

Ven biển và các đảo các tỉnh từ Hải Phòng – Nghệ An có nước dâng do bão cao từ 0,5- 1,5m. Nguy cơ ngập tại các khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông do nước dâng bão kết hợp với triều cường và sóng lớn vào sáng ngày 29/9.

Khu vực từ Nghệ An đến Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 13. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6- 7, giật cấp 8-9.

Từ 29/9-30/9, khu vực đồng bằng Bắc bộ, Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Lào Cai và các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Hà Tĩnh có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Các nơi khác ở Bắc bộ và Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Thương tâm: 6 người tử vong sau trận giông lốc kinh hoàng ở Ninh Bình

Thương tâm: 6 người tử vong sau trận giông lốc kinh hoàng ở Ninh Bình

Sáng 29/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng cho biết, rạng sáng cùng ngày, một cơn lốc quét qua nhiều xã trên địa bàn tỉnh, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

