Vạch trần sự thật "Hot boy xăm trổ" mua 50 triệu đồng thẻ cào tặng cho bạn bè trên Facebook

Hôm nay, trên trang cá nhân, "Hot boy xăm trổ" đăng tải hình ảnh kèm bài t? vi ết: "Like page + share ảnh. Comment số điện thoại ở dưới Bita sẽ gởi card điện thoại cho anh em đến hết card thì thôi. Mới mua 50 triệu đồng tiền card anh em nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết nha. Phải like page mới được công nhận nhé".

Bài viết nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt like, chia sẻ từ cộng đồng mạng. Trước lời hứa của "Hot boy xăm trổ", nhiều người mong muốn sẽ có cơ hội nhận được một chiếc thẻ cào từ hot boy. Trong khi đó, không ít người cho rằng đây chỉ là chiêu trò câu like, gây chú ý.

Liên hệ với Hoàng Anh Lê, anh xác nhận thông tin trên là có thật. "Chuyện mình mua thẻ cào là có thật. Tuy nhiên, lượng người đăng ký khá cao, ngoài tầm kiểm soát. Vì vậy, Hoàng Anh sẽ lựa chọn ngẫu nhiên các bạn may mắn và gửi thẻ cào cho các bạn nhanh nhất có thể" - 8X chia sẻ.

"Hot boy" cũng cho biết thêm, việc làm của anh chỉ mong muốn tạo thêm niềm vui với mọi người. Song anh không thể ngờ lại được hàng trăm nghìn ủng hộ như vậy. "Mọi người nhắn tin nhiều đến mức mà mạng nhà mình lag luôn. Lần sau, mình sẽ tiết chế lại và kiểm soát tốt hơn để mọi người đều vui" - anh nói.

Thời gian vừa qua, Lê Hoàng Anh, sinh năm 1988 (Rạch Giá, Kiên Giang) bỗng nổi tiếng đình đám với cái tên "Hot boy xăm trổ". Theo tìm kiếm của Google, chỉ trong 0,43 giây, từ khóa về chàng trai cho ra hơn 150.000 kết quả.

Chàng trai sinh năm 1988 tâm sự, xưa giờ anh chỉ biết sống với gia đình, có một vài người bạn và các anh chị em chơi thân. Cuộc sống của Hoàng Anh khá bình dị, đam mê lớn nhất của anh là luyện tập thể hình và xăm hình nghệ thuật. “Tôi xưa giờ không có tụ tập nhiều bạn bè cùng trang lứa cũng không có làm mích lòng ai. Nếu có điều kiện và thời gian, tôi sẽ tích cực cho việc từ thiện và công việc đó cũng có khi định kỳ và thường nhật. Tôi sẽ quyết tâm làm nhiều điều tốt đẹp hơn để thực hiện ước mơ và nguyện vọng. Mong mọi người hãy luôn dành cho tôi sự thông cảm, bản thân sẽ cố gắng rút kinh nghiệm sửa sai để mổi ngày hoàn thiện mình hơn” - Hot boy xăm trổ chia sẻ.