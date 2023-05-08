Thương tâm vụ việc người đàn ông đang sửa xe ven đường thì bị ba gác tông tử vong

Đời sống 08/05/2023 15:31

Trong lúc đang sửa xe ven cầu vượt Sóng Thần (Thủ Đức, tp.HCM), người thợ bất ngờ bị xe ba gác lao đến tông tử vong.

Theo thông tin từ Báo Người lao động, 13 giờ ngày 8/5, công an quận Thủ Đức vẫn đang phong tỏa hiện trương, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông thương tâm này.

Cụ thể, khoảng 10 giờ 30 sáng ngày 8/5 người dân quanh khu cầu vượt Sóng Thần đoạn gần chợ Khiết Tâm (p. Bình Chiểu, tp. Thủ Đức) bất ngờ nghe thấy một tiếng va chạm mạnh.

Người dân mau chóng đến hiện trường và thấy một người đàn ông khoảng 50 tuổi đã tử vong bên chiếc xe ba gác và xe tải. Ngay khi nhận được tin báo, công an Thủ Đức (tp.HCM) đã ngay lập tức đến hiện trường điều tra, phong tỏa và xử lý hiện trường, trích xuất camera để tìm nguyên nhân vụ việc.

Thương tâm vụ việc người đàn ông đang sửa xe ven đường thì bị ba gác tông tử vong - Ảnh 1
 Nơi xảy ra vụ việc đầy thương tâm - Ảnh: Người lao động

Theo thông tin từ Zing News, một tài xế ô-tô tải khi lưu thông đến bên hông cầu vượt Sóng Thần thì bị hư, tài xế cho gọi thở tới sửa xe. 

Khi người thợ đi bộ đến chiếc ô-tô tải để kiểm tra tình trạng xe thì bất ngờ bị xe ba gác phía sau lao tới tông trúng và tử vong tại chỗ. Theo lời của một nhân chứng cung cấp thì chiếc xe ba gác gây án trước đó cũng đã va chạm với một xe ô-tô biển số tỉnh Đắk Lắk chạy cùng chiều. 

Nạn nhân tên là T.M.D. (56 tuổi, ngụ tại Đồng Nai) và làm nghề sửa ô-tô. 

Thương tâm vụ việc người đàn ông đang sửa xe ven đường thì bị ba gác tông tử vong - Ảnh 2
 Công an đang tích cực điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ việc - Ảnh: Người lao động

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra và làm rõ. Bước đầu kết luận vụ viêc do xe ba gác va chạm với một xe ô-tô khác lưu thông cùng chiều nên dẫn đến vụ việc.

Xót xa: Hai vợ chồng công nhân ở TP.HCM bị xe container tông rất nặng nhưng không có bảo hiểm y tế

Xót xa: Hai vợ chồng công nhân ở TP.HCM bị xe container tông rất nặng nhưng không có bảo hiểm y tế

Hai vợ chồng bị xe container tông trên cao tốc đều là công nhân nhưng không có bảo hiểm y tế. Vụ tai nạn trên cao tốc vài ngày 3/5 khiến họ bị thương rất nặng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vong thủ đức tai nạn giao thông

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tâm sự 10 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Dinh dưỡng 40 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đời sống 52 phút trước
Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 2 giờ 7 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km