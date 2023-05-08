Trong lúc đang sửa xe ven cầu vượt Sóng Thần (Thủ Đức, tp.HCM), người thợ bất ngờ bị xe ba gác lao đến tông tử vong.

Theo thông tin từ Báo Người lao động, 13 giờ ngày 8/5, công an quận Thủ Đức vẫn đang phong tỏa hiện trương, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông thương tâm này.

Cụ thể, khoảng 10 giờ 30 sáng ngày 8/5 người dân quanh khu cầu vượt Sóng Thần đoạn gần chợ Khiết Tâm (p. Bình Chiểu, tp. Thủ Đức) bất ngờ nghe thấy một tiếng va chạm mạnh.

Người dân mau chóng đến hiện trường và thấy một người đàn ông khoảng 50 tuổi đã tử vong bên chiếc xe ba gác và xe tải. Ngay khi nhận được tin báo, công an Thủ Đức (tp.HCM) đã ngay lập tức đến hiện trường điều tra, phong tỏa và xử lý hiện trường, trích xuất camera để tìm nguyên nhân vụ việc.

Nơi xảy ra vụ việc đầy thương tâm - Ảnh: Người lao động

Theo thông tin từ Zing News, một tài xế ô-tô tải khi lưu thông đến bên hông cầu vượt Sóng Thần thì bị hư, tài xế cho gọi thở tới sửa xe.

Khi người thợ đi bộ đến chiếc ô-tô tải để kiểm tra tình trạng xe thì bất ngờ bị xe ba gác phía sau lao tới tông trúng và tử vong tại chỗ. Theo lời của một nhân chứng cung cấp thì chiếc xe ba gác gây án trước đó cũng đã va chạm với một xe ô-tô biển số tỉnh Đắk Lắk chạy cùng chiều.

Nạn nhân tên là T.M.D. (56 tuổi, ngụ tại Đồng Nai) và làm nghề sửa ô-tô.

Công an đang tích cực điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ việc - Ảnh: Người lao động

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra và làm rõ. Bước đầu kết luận vụ viêc do xe ba gác va chạm với một xe ô-tô khác lưu thông cùng chiều nên dẫn đến vụ việc.

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