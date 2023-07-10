Trong quá trình làm việc một mình, người phụ nữ không may bị cuốn vào máy cuốn chè dẫn đến tử vong.

Theo thông tin từ Vietnamplus, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Lạc Thủy (tỉnh Hòa Bình) xác nhận, khoảng 5 giờ 30 phút, ngày 10/7, tại xưởng chế biến chè tại thôn Gốc Xanh, xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy của Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Sông Bôi-Thăng Long, một vụ tai nạn lao động đã xảy ra, làm một người tử vong.

Nạn nhân là chị Quách Thị Loan (sinh năm 1977, địa chỉ thường trú tại thôn Vỏ, xã Thống Nhất; tổ trưởng) trong lúc vận hành máy cuốn chè đã bị máy cuốn cả người vào, dẫn đến tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: báo Đại đoàn kết

Theo thông tin từ báo Đại đoàn kết, ssến 6h sáng, công nhân đến làm việc thì phát hiện và báo cáo lãnh đạo công ty. Sau khi nhận được tin báo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Lạc Thuỷ đã cử cán bộ xuống nắm hiện trường và tham mưu UBND huyện hỗ trợ đột xuất đối với gia đình chị L. số tiền 18.000.000 đồng. Gia đình nạn nhân cũng đã nhất trí, phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết vụ việc.

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