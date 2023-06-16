Thương tâm: Phát hiện người phụ nữ đang mang thai 7 tháng rơi xuống sông

Đời sống 16/06/2023 19:42

Chiều ngày 16/6, Công an TP Hải Phòng cho biết thông tin về một phụ nữ mang thai 7 tháng bị rơi xuống sông tại khu vực cầu Đá Bạc (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Theo thông tin từ Truyền hình thông tấn xã, khoảng 22h15 ngày 15/6, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Bạch Đằng, thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an TP.Hải Phòng nhận được tin báo tại khu vực sông Đá Bạc, đoạn thuộc xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên có người bị ngã xuống sông mất tích, nên đã nhanh chóng cử tổ công tác tới hiện trường.

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Lực lượng CSGT thủy Hải Phòng tìm kiếm thai phụ ngã sông ở cầu Đá Bạc (huyện Thủy Nguyên) đêm ngày 15.6 - Ảnh: Truyền hình thông tấn xã

Thông tin ban đầu, một người làm nghề đánh bắt thủy sản và hót vét than trên sông cho biết vợ mình là chị N.T.T.T (sinh năm 1997, tạm trú tại xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đang mang thai 7 tháng, đến gặp và ở lại trên thuyền cùng với chồng, nhưng đến 22h thì không thấy đâu, nên đã báo cơ quan chức năng cùng gia đình tìm kiếm.

Theo nguồn tin từ báo Lao động, tại hiện trường, nhận thấy khu vực tìm kiếm rộng lớn, nước chảy xiết, Trạm CSGT Bạch Đằng tăng cường thêm cán bộ, chiến sĩ chia thành hai mũi phối hợp cùng gia đình tìm kiếm.

Thương tâm: Phát hiện người phụ nữ đang mang thai 7 tháng rơi xuống sông - Ảnh 2
Thai phụ ngã sông được cấp cứu tại Trung tâm y tế Uông Bí (Quảng Ninh) - Ảnh: Báo Lao động

Lực lượng tìm kiếm phát hiện chị N.T.T.T đang bám vào cọc tại khu vực thi công cầu Rừng vào khoảng 0h10 ngày 16/6. Sau đó, cán bộ, chiến sĩ đơn vị phối hợp cùng gia đình đưa chị N.T.T.T đến Trung tâm y tế thành phố Uông Bí cấp cứu. Hiện sức khỏe của chị N.T.T.T và thai nhi ổn định.

Hiện tai, sức khỏe của chị N.T.T.T và thai nhi ổn định.

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