Chiều 1/7, Công an Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra làm rõ vụ việc một nam thanh niên rơi từ mái hiên trung tâm Anh ngữ xuống đất tử vong.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sáng ngày 1/7, anh T.C.L. (SN 1977, ngụ Bình Dương) đang thi công mái hiên cho một trung tâm Anh ngữ nằm trên quốc lộ 13 (P.Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một).

Vị trí người đàn ông nghi bị điện giật tử vong - Ảnh: VietNamNet

Trong lúc làm việc, ông L. cầm thanh sắt dài để hàn vào bảng biển hiệu thì chạm vào đường dây điện phía trên, phát ra tiếng nổ lớn. Sự việc khiến ông L. bị rơi xuống đất.

Lúc này, nhiều người dân đã chạy đến để hỗ trợ để đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng người này đã tử vong.

Theo nguồn tin từ VietNamNet, tại hiện trường, mọi người nghi ngờ, thanh sắt ông L cầm đã chạm trúng dây điện nên bị điện giật rơi xuống đất. Ngay sau đó, đơn vị điện lực đã cắt điện toàn bộ khu vực để phối hợp với lực lượng công an khám nghiệm hiện trường và khắc phục sự cố.

Lực lượng chức năng có mặt để khám nghiệm và xử lý sự cố - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Sau đó, cơ quan công an phối hợp với Điện lực TP.Thủ Dầu Một tiến hành công tác khám nghiệm để xác định nguyên nhân. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày (1/7), lực lượng chức năng mới hoàn tất khám nghiệm. Lúc này, toàn bộ khu vực mới có điện trở lại.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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