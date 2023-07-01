Thương tâm: Nam thanh niên sửa mái hiên cho trường học, bất ngờ rơi từ trên cao xuống tử vong

Đời sống 01/07/2023 16:27

Chiều 1/7, Công an Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra làm rõ vụ việc một nam thanh niên rơi từ mái hiên trung tâm Anh ngữ xuống đất tử vong.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sáng ngày 1/7, anh T.C.L. (SN 1977, ngụ Bình Dương) đang thi công mái hiên cho một trung tâm Anh ngữ nằm trên quốc lộ 13 (P.Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một).

Thương tâm: Nam thanh niên sửa mái hiên cho trường học, bất ngờ rơi từ trên cao xuống tử vong - Ảnh 1
Vị trí người đàn ông nghi bị điện giật tử vong - Ảnh: VietNamNet

Trong lúc làm việc, ông L. cầm thanh sắt dài để hàn vào bảng biển hiệu thì chạm vào đường dây điện phía trên, phát ra tiếng nổ lớn. Sự việc khiến ông L. bị rơi xuống đất.

Lúc này, nhiều người dân đã chạy đến để hỗ trợ để đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng người này đã tử vong.

Theo nguồn tin từ VietNamNet, tại hiện trường, mọi người nghi ngờ, thanh sắt ông L cầm đã chạm trúng dây điện nên bị điện giật rơi xuống đất. Ngay sau đó, đơn vị điện lực đã cắt điện toàn bộ khu vực để phối hợp với lực lượng công an khám nghiệm hiện trường và khắc phục sự cố.

Thương tâm: Nam thanh niên sửa mái hiên cho trường học, bất ngờ rơi từ trên cao xuống tử vong - Ảnh 2
Lực lượng chức năng có mặt để khám nghiệm và xử lý sự cố - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Sau đó, cơ quan công an phối hợp với Điện lực TP.Thủ Dầu Một tiến hành công tác khám nghiệm để xác định nguyên nhân. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày (1/7), lực lượng chức năng mới hoàn tất khám nghiệm. Lúc này, toàn bộ khu vực mới có điện trở lại.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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Người đàn ông tên T. (khoảng 50 tuổi) lên mái tôn tòa nhà sửa chữa cục nóng máy lạnh. Lúc này, người đàn ông không may bị điện giật tử vong.

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