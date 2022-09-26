Theo UBND xã Hòa Bình, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn cho biết, chiều 26/9, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 3 cháu bé tử vong.

Theo thông tin từ báo Lao Động, chiều 26/9, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Hòa Bình, huyện Văn Quan cho biết, trưa 25/9, trên địa bàn xã đã xảy ra vụ đuối nước khiến 3 cháu bé tử vong.

Các nạn nhân được xác định là: P.T.P (9 tuổi), H.T.H (12 tuổi), ở thôn Hà Quảng, xã Hòa Bình; T.M.N (10 tuổi) ở thôn Khòn Duông, xã Liên Hội.

Nơi xảy ra 3 trẻ đuối nước ở huyện Văn Quan. Ảnh: H.L (báo Tiền Phong)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 25/9, 3 em rủ nhau đi tắm ở khe suối cách nhà em P.T.P chỉ 50m. Do không biết bơi nên cả 3 em bị đuối nước.

Đến khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, ông của em P.T.P đi tìm cháu về ăn cơm mới phát hiện sự việc và đưa các cháu đi cấp cứu tuy nhiên cả 3 em đã tử vong.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, 3 em nhỏ kể trên rủ nhau đi tắm ở khe suối gần nhà, vắng người qua lại. Không may sa vào chỗ nước sâu, cả 3 em bị đuối nước.

Khi đi tìm, thân nhân phát hiện sự việc và đưa 3 em đi bệnh viện cấp cứu nhưng cả 3 đã tử vong. Hiện nay gia đình đã tiếp nhận thi thể các nạn nhân để an táng.

Thấy 4 bé trai đang bị đuối nước, nam sinh lớp 12 bất chấp nguy hiểm nhảy xuống giải cứu 4 học sinh tiểu học đang chơi đùa bất ngờ ngã xuống hố nước công trình, rất may mắn đã được một nam sinh lớp 12 nhìn thấy và nhảy xuống cứu sống.

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