Thuộc lòng 7 mẹo sau sẽ giúp nhà tắm luôn sạch sẽ, trắng tinh như mới

Gương trong nhà tắm rất dễ bị bám bẩn bởi hơi nước và các vết ẩm mốc. Bạn có thể dùng dung dịch lau kính chuyên dụng để làm sạch gương. Tuy nhiên những sản phẩm này có giá khá cao và chứa một lượng hóa chất nhất định, không tốt cho sức khỏe .

Ngoài ra, bạn có thể dùng kem cạo râu để làm sạch gương. Mẹo này còn giúp gương không bị hấp hơi khi bạn tắm nước nóng.

Mẹo tẩy sạch gương nhà tắm mà không cần dùng hóa chất cực đơn giản như sau: trộn bột baking soda (bột nở) và dung dịch oxy già thành hỗn hợp sệt. Đổ hỗn hợp lên gương và dùng bông gòn lau sạch. Cuối cùng rửa lại với nước sạch. Chẳng mấy chốc, mọi vết bẩn sẽ biến mất, tấm gương trở nên sáng bóng như mới.

2. Tẩy bồn rửa mặt sáng bóng

Bồn rửa mặt sẽ sạch như mới khi dùng hỗn hợp này - Ảnh: Internet

Bồn rửa mặt sau một thời gian sử dụng sẽ trở nên ố vàng, bám bẩn thành từng mảng màu đen rất mất thẩm mỹ. Hãy trộn dung dịch theo tỷ lệ: 1/2 ly giấm, 1 ly cồn tẩy rửa, 1/4 ly nước, 1 lít nước nóng. Sau đó tưới hỗn hợp này vào những chỗ ố vàng, để như vậy khoảng 20 phút rồi dùng khăn hoặc bàn chải chà mạnh. Mọi vết bẩn trên bồn rửa mặt sẽ biến mất trong tích tắc.

3. Mẹo làm sạch bồn cầu

Giấm trắng có thể thay thế dung dịch tẩy bồn cầu - Ảnh: Internet

Giấm trắng hoá ra lại là dung dịch giúp làm sạch bồn cầu cực hiệu quả. Bạn hãy đổ nửa chai giấm trắng vào bồn chứa nước, sau đó dùng nửa chai còn lại đổ lên các vết bẩn trong bồn cầu vệ sinh và chờ 30 phút. Dùng cọ chuyên dụng chà bồn cầu thật sạch, cuối cùng xả nước là mọi vết bẩn đã biến mất không dấu vết rồi.

4. Làm sạch gạch nền nhà tắm

Sàn nhà tắm sẽ bị đen, ố vàng sau một thời gian sử dụng - Ảnh: Internet

Thông thường, đường xi măng giữa các viên gạch sẽ bị đen sau một thời gian sử dụng. Bạn có thể dùng nước tẩy sàn đổ lên vết bẩn, chờ 20 phút rồi kỳ cọ sạch. Một cách khác là dùng nước súc miệng trộn với kem đánh răng cũng mang lại hiệu quả không kém.

5. Làm sạch vết gỉ sét trên vòi nước

Axit trong chanh giúp làm sạch vòi nước inox nhanh chóng - Ảnh: Internet

Vòi nước trong nhà tắm thường được làm bằng chất liệu inox, sau một thời gian sẽ trở nên sần sùi, mốc trắng. Vệ sinh chúng sáng bóng chỉ với những cách đơn giản sau.

Cách 1: Dùng nửa trái chanh chà xát lên vòi nước, vòi hoa sen và các vật dụng inbox khác trong nhà tắm. Các vết bẩn sẽ biến mất trong vòng một nốt nhạc.

Cách 2: Dùng khăn lau nhúng vào dung dịch giấm trắng quấn quanh vòi nước, để trong khoảng 30 phút rồi lau sạch như bình thường.

Nếu vết bẩn quá cứng đầu hoặc vết gỉ sét đã lâu năm, hãy áp dụng những cách trên nhưng để qua đêm rồi rửa sạch vòi nước vào sáng hôm sau.

6. Quét sạch bụi bẩn trên trần nhà tắm

Trần nhà tắm không còn bám bẩn nếu dùng dung dịch giấm trắng và nước ấm - Ảnh: Facebook

Cách vệ sinh cực đơn giản như sau: trộn giấm trắng với nước ấm rồi nhúng cây lau nhà vào, lau sạch trần nhà khoảng 2-3 lần để loại bỏ bụi bẩn. Nhớ đeo kính khi thực hiện để tránh ảnh hưởng đến mắt.

7. Làm sạch rèm nhà tắm

Mẹo giúp làm sạch rèm nhà tắm đơn giản - Ảnh: Internet

Trộn đều 500ml nước tẩy sàn và 2 muỗng nước giặt quần áo. Cho hỗn hợp vào bình xịt và xịt đều lên toàn bộ tấm rèm nhà tắm. Để như vậy khoảng 15 phút rồi xả lại rèm với nước sạch. Chẳng mấy chốc, tấm rèm của bạn sẽ sạch đẹp như lúc mới mua vậy.