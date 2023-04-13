Thực hư chuyện học sinh lớp 7 bắt bạn quỳ rồi ra tay 'dạy dỗ'

Đoạn clip khoảng 15 giây này ghi lại cảnh một học sinh nữ tát liên tục vào mặt một nữ sinh khác - khi nữ sinh này đang phải quỳ dưới nền gạch trong lớp học.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 13/4, thầy Đào Viết Thánh, Hiệu trưởng Trường THCS số 1 Bắc Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình, cho biết nữ sinh đánh bạn trong clip đang lan truyền trên mạng xã hội là học sinh của trường.

Sau khi sự việc xảy ra, trường đã mời học sinh, phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm lên làm việc.

Vụ việc xảy ra vào chiều thứ 7, ngày 8/4. Học sinh bị đánh là em T.H.B.N. (lớp 6D) và học sinh đánh bạn là N.H.A.H. (lớp 7A), đều học tại Trường THCS số 1 Bắc Lý. Quá trình đó, em Đ.K.H. (lớp 7A) đã dùng điện thoại quay lại.

Em N. thừa nhận trước đó có nhờ một học sinh lớp 8 đe dọa H. Bên cạnh đó, em N. cũng có hành vi đánh em H. Thấy hành vi của mình sai nên N. đến gặp H. để xin lỗi thì bị em H. đánh lại.

Hiện lãnh đạo Trường THCS số 1 Bắc Lý đã thành lập hội đồng để xử lý vụ việc.

Dẫn nguồn tin từ báo Pháp Luật TPHCM, ngày 26-3 cũng đã xảy ra một sự việc tương tự ở Trường TH và THCS Triệu Vân (Quảng Trị). Theo thông tin được biết, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một học sinh bị kéo ra bãi đất và bị hai học sinh khác đánh tới tấp. Trong clip, cả ba em đều trong trang phục học sinh.

Cả ba em đều trong trang phục học sinh - Ảnh: Pháp Luật TPHCM

Em học sinh bị hai nữ sinh dùng tay tát vào vùng mặt, dùng chân đá, đạp vào người và vùng đầu, dùng tay kéo giật tóc. Không dừng ở đó, hai nữ sinh này còn bắt học sinh này quỳ gối và xé áo.

Đáng nói, có một số học sinh đã đứng dùng điện thoại quay lại sự việc nhưng không có ai can ngăn.

Học sinh bị đánh tên L (là học sinh khối 7), hai học sinh tham gia đánh bạn tên là K và T (học sinh khối 8). Các em đều là học sinh Trường TH và THCS Triệu Vân.