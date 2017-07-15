Thực hư chuyện hiếp dâm trẻ em tại trung tâm thương mại gây xôn xao dư luận

Đời sống 15/07/2017 22:12

Mới đây, một người dùng Facebook tên T.N đã chia sẻ một đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông bị bắt giữ trong trung tâm thương mại. Theo chia sẻ của T.N thì gã này bị bắt vì hiếp dâm bé gái, tuy nhiên lại có ý kiến cho rằng đây không phải là sự thật.

 

Cụ thể, T.N viết trên trang cá nhân như sau: “Các mẹ cẩn thận khi cho con vui chơi ở tầng 3 trung tâm thương mại Savico, hiếp dâm bé gái ở nhà vệ sinh khu vui chơi”.

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Chia sẻ của T.N trên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao - Ảnh chụp màn hình

Sự việc trên khiến cư dân mạng hoang mang vô cùng, vì đây là khu vui chơi được nhiều người yêu thích, nhất là những gia đình có trẻ em. Tuy nhiên, một số cư dân mạng khác cho biết người đàn ông trên bị bắt vì hành vi móc túi chứ không phải vì cáo buộc có hành vi hiếp dâm - như T.N chia sẻ.

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Theo chia sẻ của T.N, người đàn ông mặc áo sơ mi và quần jeans xanh bị bắt vì hành vi hiếp dâm trẻ em - Ảnh: Facebook

Trong thời gian gần đây, ngày càng xuất hiện nhiều thông tin sai lệch trên mạng xã hội với mục đích câu like. Trước những thông tin chưa được làm rõ như trên, người dùng mạng xã hội cần tỉnh táo khi chia sẻ ,vì nó có thể vô tình làm tổn hại danh dự người khác hoặc khiến bạn bị pháp luật xử lý vì lan truyền thông tin sai sự thật.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin về sự việc

Từ khóa:   mạng xã hội hiếp dâm trẻ em tin đồn thất thiệt

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