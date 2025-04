Theo thông tin từ VnExpress, ngày 19/4, trong công điện chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ việc thiếu tá Nguyễn Đăng Khải (cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh) hy sinh khi làm nhiệm vụ vây bắt băng nhóm Bùi Đình Khánh, là tổn thất và mất mát to lớn của gia đình; Công an tỉnh Quảng Ninh cũng như toàn lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng gửi lời chia buồn, thăm hỏi đến gia đình liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải và toàn thể lực lượng công an. Ông cũng ghi nhận những khó khăn, vất vả, nỗ lực của toàn lực lượng công an trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho người dân.