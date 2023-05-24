'Thót tim' cảnh cô gái đi xe máy trượt ngã, lao đầu vào ô tô

Đời sống 24/05/2023 15:51

Tình huống của cô gái khiến nhiều cộng đồng mạng không khỏi 'thót tim'. Cô gái này không đội mũ bảo hiểm, bị trượt ngã và lao đầu về phía bánh xe ô tô đang đi tới.

Dẫn nguồn tin từ báo Dân Trí, trính xuất từ camera hành trình phía sau một xe ô tô vô tình ghi lại cảnh một cô gái điều khiển xe máy khá nhanh lao đầu vào ô tô nhưng may mắn thoát nạn.

Cô gái này không đội mũ bảo hiểm, phanh gấp trong khi đường trơn ướt đã khiến cô ngã nhào. Đây là tình huống đầy nguy hiểm khi tham gia giao thông. 

'Thót tim' cảnh cô gái đi xe máy trượt ngã, lao đầu vào ô tô - Ảnh 1
Một cô gái điều khiển xe máy khá nhanh lao đầu vào ô tô - Ảnh: báo Dân Trí

Dẫn nguồn tin từ báo VOV Giao Thông, vào ngày 25/3/2023, khoảng 8h tại ngã tư Chùa Bộc - Thái Hà, Hà Nội đã xảy ra một vụ va chạm giao thông, rất may không có thương vong. 

Trích xuất camera hành trình của một chiếc xe ghi lại cho thấy, thời điểm trên, ô tô 4 chỗ màu đỏ và xe máy di chuyển cùng chiều và đều phát tín hiệu rẽ trái ở ngã tư. Tuy nhiên, khi người phụ nữ đi xe máy vượt lên phía trước và phanh gấp. Cú phanh khiến cô trượt ngã ngay trước đầu ô tô. Tài xế ô tô kịp phanh gấp nên người phụ nữ đi xe máy không bị thương.

'Thót tim' cảnh cô gái đi xe máy trượt ngã, lao đầu vào ô tô - Ảnh 2
Người phụ nữ đi xe máy vượt lên phía trước và phanh gấp, trượt ngã ngay trước đầu ô tô - Ảnh: VOV Giao Thông

Từ các tình huống 'thót tim' này, chúng ta nên cần rút ra những bài học khi tham gia giao thông: 

Một là, bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Thực tế đã cho thấy có rất nhiều tình huống va chạm và nếu không có mủ bảo hiểm bảo hộ, sẽ có nguy cơ chấn thương nghiêm trọng vùng đầu, thậm chí đe dọa tính mạng.

Hai là, cần luyện tập kỹ năng sử dụng phanh khi đi xe tay ga/xe máy điện. Ở xe ga, hệ thống phanh trước thường là phanh đĩa, trong khi phía sau là phanh tang trống. Người sử dụng xe tay ga nên học thói quen phanh cả hai phanh trong mọi trường hợp, với lực phanh vừa đủ, tránh việc "phanh chết", dễ gây trượt ngã, văng xe do lực quán tính lớn.

Tuyệt đối không phanh đột ngột vì lực bóp phanh cũng như quãng đường phanh của hai loại này khác nhau. Thêm vào đó, trọng lượng xe dồn về phía sau, nên việc bóp phanh trước đột ngột rất nguy hiểm, đặc biệt là trong điều kiện đường trơn ướt.

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