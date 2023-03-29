Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội sáng 29/3 cho biết tính đến nay có 73 học sinh Trường Tiểu học Kim Giang vào viện, nhiều hơn số liệu lúc 22h tối qua 23 trẻ.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 28/3, Trường tiểu học Kim Giang (Thanh Xuân, Hà Nội) tổ chức cho học sinh khối lớp 1 và lớp 2 đi tham quan tại trang trại Cánh Buồm Xanh (huyện Gia Lâm), khi về đến trường khoảng 56 em có biểu hiện đau bụng, buồn nôn. Đến 16h, có 41 học sinh đi khám sàng lọc tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đống Đa, Bệnh viện Xây dựng.

Các học sinh còn lại đã được phụ huynh đón về tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà. Ngay sau khi nhận được thông tin, Quận ủy - UBND quận Thanh Xuân đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy, UBND phường Kim Giang, Ban Giám hiệu nhà trường khẩn trương nắm tình hình phối hợp với các cơ quan chuyên môn để các em được chăm sóc y tế trong điều kiện tốt nhất. Đồng thời, chỉ đạo nhà trường thông tin tới phụ huynh học sinh để phối hợp chăm sóc sức khỏe cho các học sinh ngay sau khi sự việc xảy ra.

Số học sinh nhập viện có tăng lên nhưng sức khỏe đều ổn định. Ảnh: Báo Vietnamnet Dẫn nguồn tin từ Vietnamnet, theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, tính đến 8h10 sáng 29/3 đã có 73 học sinh vào viện (nghĩa là nhiều hơn số liệu lúc 22h tối qua 23 trẻ). Hiện, tình hình sức khỏe của các trẻ đã ổn định. Trong tổng số 73 trẻ, 38 cháu khám tại Bệnh viện Bạch Mai, 7 trẻ khám tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa và 26 trẻ khám tại Bệnh viện Xây dựng, một trẻ khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương và một trẻ khám tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Cơ quan này cho biết hiện có 16 trẻ được ra viện, các trẻ còn lại sức khoẻ đều đã ổn định và dự kiến sẽ được xuất viện trong ngày hôm nay. Tại Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở y tế tiếp nhận nhiều bệnh nhi nhất, thạc sĩ, bác sĩ Phạm Văn Hưng, Khoa cấp cứu Nhi, cho biết ngay khi các học sinh nhập viện, bệnh viện đã huy động nhận lực tiến hành thăm khám cho các cháu. Những bệnh nhi này được theo dõi các dấu hiệu sinh tồn và đánh giá tình trạng sức khỏe. Một số trẻ mất nước khá nặng, đã được tiến hành truyền dịch theo phác đồ. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã cử một tổ phối hợp lấy mẫu cần thiết tại Nông trại giáo dục Cánh Buồm Xanh, đồng thời đề nghị bếp ăn tập thể Trường Tiểu học Kim Giang tạm dừng hoạt động để điều tra rõ nguyên nhân.

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