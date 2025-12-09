Thông tin mới vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Thêm 1 hành khách tử vong

Đời sống 09/12/2025 10:43

Vụ tai nạn khiến 3 hành khách trên xe khách tử vong tại chỗ, 10 người khác bị thương, xe khách bị hư hỏng nặng. Sau đó có thêm 1 hành khách tử vong khi đưa đến cấp cứu tại bệnh viện.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng nay 9.12, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Ngọc Văn Khoa, Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, cho biết bệnh viện đang tích cực điều trị cho các bệnh nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi xảy ra lúc rạng sáng cùng ngày.

Thông tin mới vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Thêm 1 hành khách tử vong - Ảnh 1
Các y bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cấp cứu cho hành khách bị thương nặng trong vụ tai nạn. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Trước đó, vào lúc 5 giờ 40 phút ngày 9.12, khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa Quảng Nam tiếp nhận 8 hành khách tình trạng đa chấn thương trong vụ tai nạn giao thông.

8 hành khách đưa vào cấp cứu gồm: Vũ Văn Trinh (54 tuổi), Trần Thị Xuân (48 tuổi), Phạm Văn Kiều (39 tuổi), Hoàng Thị Thuỳ (39 tuổi), Trần Thị Vinh (51 tuổi), Vũ Thị Đông (23 tuổi), Hoàng Văn Trung (23 tuổi) và Nguyễn Văn Hạnh (55 tuổi, tất cả đều ở Ninh Bình).

Ông Khoa cho hay, hầu hết các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị thương nặng như chấn thương sọ não, tràn máu màng phổi 2 bên, tràn khí màng phổi trái, gãy xương sườn, xương đòn…

Thông tin mới vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Thêm 1 hành khách tử vong - Ảnh 2
Lực lượng chức năng giải cứu tài xế xe khách. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Bệnh viện đã huy động mọi nguồn lực tập trung điều trị và chăm sóc tốt nhất cho những ca bị nặng. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bà Trần Thị Vinh đã tử vong. Đây là nạn nhân thứ 4 tử vong (có 3 hành khách tử vong tại chỗ) trong vụ tai nạn này.

Như trước đó báo Dân Trí đưa tin, sáng 9.12, thông tin từ đơn vị khai thác vận hành đường cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng, khoảng 4h12 cùng ngày, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại km71+200, thuộc thôn Bích Ngô, xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng.

Ô tô khách 16 chỗ mang biển kiểm soát 29B-081.xx (chưa rõ danh tính tài xế) chở 12 hành khách va chạm vào phía sau xe đầu kéo mang biển kiểm soát 15C-360.xx, kéo theo rơ-moóc mang biển kiểm soát 15R-149.xx, do lái xe Bùi Mạnh Thắng (SN 1982, trú tại Hải Phòng) điều khiển.

Thông tin mới vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Thêm 1 hành khách tử vong - Ảnh 3
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Hậu quả, 3 người trên ô tô khách (chưa xác định danh tính) tử vong tại chỗ, 10 người khác bị thương đã được lực lượng chức năng đưa đến bệnh viện cấp cứu, phần đầu của xe khách bị biến dạng.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tổ chức cứu hộ, cứu nạn, phân luồng, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

