Thông tin MỚI vụ Manulife: Hàng trăm người đến công ty yêu cầu giải quyết đơn khiếu nại

Đời sống 15/05/2023 15:38

Sáng ngày 15/5, hàng trăm người kéo đến công ty phản đối thông báo chỉ giải quyết những đơn khiếu nại liên quan đến sản phẩm “Tâm an đầu tư” bán qua Ngân hàng SCB đã gửi trước ngày 30/4.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, sáng nay 15/5, trong khi phần lớn khách hàng đứng chờ bên ngoài, 7 khách hàng đã đại diện cho 98 người nộp đơn khiếu nại (sau ngày 30/4) về bảo hiểm nhân thọ "Tâm an đầu tư" bán qua Ngân hàng SCB đã được sắp xếp gặp bà Nguyễn Thị Đoan Chi - giám đốc kế hoạch của Công ty Manulife Việt Nam.

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Nhóm người gửi đơn khiếu nại sau ngày 30-4, phản ánh bị "quẹo" từ tiền gửi tiết kiệm - đầu tư ở SCB sang bảo hiểm nhân thọ Manulife - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Qúa trình bày với bà Chi, các khách hàng cho biết đã bị tư vấn mập mờ, nhầm tưởng rằng đang gửi tiết kiệm - đầu tư để nhận về lãi suất cao. Họ không ngờ đã mua bảo hiểm nhân thọ Manulife. Có khách hàng còn từng nghĩ được phía SCB tặng bảo hiểm nhân thọ.

Trong đó, có một nữ khách hàng cho biết vào năm 2017 và 2020 đã mua hai hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Manulife, đóng phí bình thường vì biết đang mua bảo hiểm. “Còn cái này đâu phải bảo hiểm, cái này là đầu tư, mà tôi được tặng nữa”, khách hàng vừa cầm trên tay hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mang tên "Tâm an đầu tư", vừa phản ánh với đại diện Manulife.

Thông tin MỚI vụ Manulife: Hàng trăm người đến công ty yêu cầu giải quyết đơn khiếu nại - Ảnh 2

Nhóm đại diện cho 98 người nộp đơn khiếu nại (sau ngày 30/4) về bảo hiểm nhân thọ "Tâm an đầu tư" bán qua Ngân hàng SCB đã được sắp xếp gặp đại diện Công ty Manulife -

Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Đến gần 12h trưa, nhóm đại diện khách hàng và bà Chi đã ký vào biên bản làm việc. Theo đó, phía bà Chi cho biết đã tiếp nhận ý kiến và sẽ đề xuất Manulife tiếp tục nhận đơn khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm "Tâm an đầu tư" để giải quyết. Đồng thời, nhóm đại diện cũng gửi đến bà Chi danh sách 98 khách hàng nộp đơn khiếu nại sau 30/4.

Bà Chi và Manulife xem xét và trả lời chậm nhất vào ngày 19/5, để đưa ra hướng giải quyết chi tiết cho đơn khiếu nại tập thể mà bà Chi vừa tiếp nhận. Ngày 19/5 Manulife sẽ trả lời về yêu cầu trả tiền cho 98 khách hàng trong danh sách gửi khiếu nại tập thể vào hôm nay. Bên cạnh đó, bà Chi cũng "sẽ yêu cầu Manulife đóng băng tạm thời, không cần tiếp tục đóng phí nếu đến hạn của tất cả các hợp đồng có tên trong danh sách (98 người)".

Trong danh sách vừa được bà Chi tiếp nhận, bên cạnh những người đã nộp cho công ty bảo hiểm nhân thọ từ 100-200 triệu đồng, có người đã nộp tổng cộng hơn 600 triệu đồng. Phần lớn khách hàng đã nộp từ 2-3 năm.

Bên cạnh gửi đơn khiếu nại tới công ty bảo hiểm, nhiều khách hàng trong danh sách  98 người trên cũng đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Theo nguồn tin từ báo Lao động, đại diện Manulife Việt Nam cho biết, quá trình giải quyết khiếu nại của các khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm “Tâm An Đầu Tư” thông qua Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) chỉ được áp dụng cho nhóm khách hàng đã gửi khiếu nại trước ngày 30/4. Quyết định này sẽ không áp dụng cho bất cứ trường hợp nào khác.

Thông tin MỚI vụ Manulife: Hàng trăm người đến công ty yêu cầu giải quyết đơn khiếu nại - Ảnh 3
Ông Sachin N. Shah - Chủ tịch HĐTV của Manulife Việt Nam - Ảnh: Báo Lao động

Lý do chỉ cân nhắc các khiếu nại nhận được trước ngày 30/4, công ty bảo hiểm lý giải phần lớn khiếu nại của khách hàng SCB tham gia “Tâm An Đầu Tư” được gửi đến vào tháng 10-11/2022, ngay sau sự kiện khủng hoảng SCB xảy ra. Do đó, thời hạn 30/4 được xem là phù hợp và thời gian đủ dài để khách hàng liên hệ với công ty nhằm phản ánh những vấn đề gặp phải.

Đồng thời, Manulife cũng tuyên bố không phải tất cả khách hàng có yêu cầu hủy hợp đồng trước hạn đều được đáp ứng hoàn tiền 100%. Kết quả giải quyết khiếu nại cho khách hàng được xác định dựa trên đánh giá của công ty qua các yếu tố như tính đầy đủ, hợp pháp của bộ hồ sơ hợp đồng bảo hiểm, kết quả phỏng vấn, đối chất với các tư vấn viên và nhân viên ngân hàng liên quan, các thông tin do khách hàng cung cấp trong đơn khiếu nại và trong quá trình trao đổi trực tiếp, cùng các bằng chứng hoặc các yếu tố có liên quan cần được cân nhắc.

 

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