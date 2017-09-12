Liên quan vụ việc "chồng dùng dao đâm cô vợ hot girl 36 nhát dao, bỏ lại đứa con 2 tuổi" xảy ra vào ngày 9/9 ở thành phố Pleiku (Gia Lai), cơ quan công an mới đây nhận được tin người dân báo phát hiện thi thể của Nguyễn Tấn Thịnh, người chồng trong câu chuyện nói trên, dưới giếng.

Chiều hôm nay (12/9), Thượng tá Trần Trọng Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai đã xác nhận với báo chí thông tin thi thể nghi can dùng dao đâm chết vợ vào ngày 9/9, Nguyễn Tấn Thịnh (34 tuổi, trú tại phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) vừa được người dân phát hiện dưới một cái giếng.

Ông Sơn cho biết: “Hiện cơ quan điều tra đã tiến hành trục vớt thi thể lên để khám nghiệm theo quy định. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện 1 chiếc áo được treo trên miệng giếng, 1 chiếc bóp da bên trong có CMND mang tên anh Thịnh, 1 gói thuốc lá cùng 1 con dao”.

Như thông tin trước đó Phụ Nữ & Gia Đình đã đưa tin, vào ngày 9/9, trên địa bàn phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Vì mâu thuẫn gia đình Thịnh đã dùng dao đâm vợ mình là chị K. (24 tuổi) 36 nhát khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Khi sự việc xảy ra, em gái chị K. can ngăn thì bị Thịnh lấy dao đâm vào chân khiến người này bị thương.

Được biết, Thịnh và chị K. đã kết hôn được 3 năm, hai người có một đứa con 2 tuổi. Hai vợ chồng Thịnh không có nghề nghiệp ổn định, sống chung với gia đình chị K.

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