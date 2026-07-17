Thông tin mới nhất về sức khỏe các nạn nhân vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Đời sống 17/07/2026 12:19

Nhiều hành khách bị thương được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Nông nghiệp và Bệnh viện Đa khoa Thường Tín.

Theo thông tin báo Tiền Phong, vụ tai nạn xe khách đặc biệt nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 17/7 trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến 4 người tử vong và nhiều người bị thương. Ngay trong đêm, các bệnh viện đã khẩn trương huy động nhân lực, triển khai cấp cứu, hồi sức và phẫu thuật cho các nạn nhân bị thương, trong đó có nhiều trường hợp đa chấn thương nặng.

Đến thời điểm hiện tại, các bác sĩ vẫn đang theo dõi sát diễn biến của từng người bệnh, phối hợp nhiều chuyên khoa để xây dựng phương án điều trị tối ưu, đồng thời sẵn sàng tiếp nhận thêm các nạn nhân được chuyển đến từ hiện trường.

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Bệnh nhân 18 tuổi đang được bác sĩ chăm sóc. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Trong số các ca nặng, bệnh nhân P.C.T. (18 tuổi, Bắc Ninh) nhập viện với tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng gồm gãy hở cẳng chân trái, gãy xương đùi trái, vỡ xương cánh chậu trái, chấn thương sọ não, chấn thương vùng hàm mặt và nghi ngờ chấn thương bụng kín. Người bệnh đang được hồi sức tích cực tại Khoa Cấp cứu, tiếp tục được theo dõi để đánh giá đầy đủ các tổn thương trước khi quyết định các bước điều trị tiếp theo.

Một trường hợp khác là bệnh nhân D.D.M. (54 tuổi, Thái Nguyên) bị gãy hở độ IIIA xương cánh tay trái và gãy hai xương cẳng tay trái. Sau khi hoàn tất thăm khám và đánh giá toàn diện, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật cấp cứu nhằm xử trí tổn thương, hạn chế biến chứng và bảo tồn tối đa chức năng vận động của chi thể.

Như trước đó VNExpress đưa tin, khoảng 0h20, xe khách 45 chỗ biển số Thái Nguyên do tài xế 43 tuổi điều khiển chạy trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng Ninh Bình - Hà Nội. Khi đến xã Chương Dương, TP Hà Nội, xe bất ngờ lao khỏi cao tốc, rơi xuống đường gom thấp hơn khoảng 1,5 m.

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Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo VNExpress. 

3 người chết tại chỗ, một người tử vong tại bệnh viện. Nhiều hành khách bị thương được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Nông nghiệp và Bệnh viện Đa khoa Thường Tín.

Tại hiện trường, xe khách hư hỏng nặng, nằm chắn ngang đường gom, mảnh vỡ văng khắp nơi; một đoạn lan can cao tốc bị hư hỏng.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy tài xế xe khách không vi phạm nồng độ cồn và âm tính với ma túy. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, 4 người không qua khỏi

Xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, 4 người không qua khỏi

Xe khách chở 32 người lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, rơi xuống đường gom, khiến 4 người tử vong, nhiều người bị thương, sáng 17/7.

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