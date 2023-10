NÓNG: Nhà báo Hàn Ni gửi đơn tố giác ông Dũng 'lò vôi' ngay trong trạm giam

Trong các buổi livestream cùng bà Hằng và Đặng Anh Quân,... ông Dũng đã tuyên bố ủng hộ bà Hằng. Vợ chồng ông Dũng nhiều lần tuyên bố "lấy tiền che thân" (các clip đã được bà Ni giao cho Công an tỉnh Bình Dương giám định và chuyển hồ sơ về Công an TP.HCM).

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 19/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã mời bà Đặng Thị Hàn Ni làm việc liên quan nội dung đơn tố giác của bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam).

Đến ngày 24/2, bà Hàn Ni (46 tuổi) bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự. Trước đó, bà Phương Hằng đã gửi nhiều đơn đến Công an tỉnh Bình Dương, Công an TP.HCM cho rằng bị bà Ni xúc phạm, vu khống.

Trong trại giam, bà Hà Ni gửi đơn tố giác ông Dũng "lò vôi" - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Đồng thời, bà Hàn Ni cũng gửi đơn tố giác tội phạm đến Bộ Công an, Công an TP.HCM, Bình Dương, cho rằng bị bà Phương Hằng vu khống, làm nhục, xúc phạm trong các buổi livestream.