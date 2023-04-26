NÓNG: Nhà báo Hàn Ni gửi đơn tố giác ông Dũng 'lò vôi' ngay trong trạm giam

Đời sống 26/04/2023 17:16

Công an TP.HCM vừa chuyển đơn của bà Đặng Thị Hàn Ni cho Văn Phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM về việc tố cáo ông Huỳnh Uy Dũng

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, đơn tố giác của bà Hàn Ni, sau nhiều tháng bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng mạng xã hội livestream vu khống các nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện; nhục mạ và chửi bới nhiều người. Đến ngày 3/9, bà Hằng livestream chửi bà Ni và vu khống bà Ni phản động,...

Những lần bà Hằng livestream chửi bới, vu khống, xúc phạm bà Ni có sự giúp sức trong thời gian dài của ông Huỳnh Uy Dũng là chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty CP Văn hóa Đại Nam (Bình Dương) là chồng của bà Nguyễn Phương Hằng có vai trò đồng phạm.

NÓNG: Nhà báo Hàn Ni gửi đơn tố giác ông Dũng 'lò vôi' ngay trong trạm giam - Ảnh 1
Hiện tại, bị can Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam thêm 10 ngày - Ảnh: Báo Công lý

Ngoài ra, ông Dũng là chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc, là người đại diện pháp luật công ty CP Văn hóa Đại Nam đứng ra tổ chức buổi đua chó ngựa, rồi dùng tên, thương hiệu, “nick name” của bà Ni,... để đặt tên cho chó ngựa.

Điều này của ông Dũng đã giúp sức cho bà Hằng, tham gia cùng bà Hằng vu khống, nhục mạ người khác.

Trong các buổi livestream cùng bà Hằng và Đặng Anh Quân,... ông Dũng đã tuyên bố ủng hộ bà Hằng. Vợ chồng ông Dũng nhiều lần tuyên bố "lấy tiền che thân" (các clip đã được bà Ni giao cho Công an tỉnh Bình Dương giám định và chuyển hồ sơ về Công an TP.HCM).

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 19/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã mời bà Đặng Thị Hàn Ni làm việc liên quan nội dung đơn tố giác của bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam).

Đến ngày 24/2, bà Hàn Ni (46 tuổi) bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự. Trước đó, bà Phương Hằng đã gửi nhiều đơn đến Công an tỉnh Bình Dương, Công an TP.HCM cho rằng bị bà Ni xúc phạm, vu khống.

NÓNG: Nhà báo Hàn Ni gửi đơn tố giác ông Dũng 'lò vôi' ngay trong trạm giam - Ảnh 2
Trong trại giam, bà Hà Ni gửi đơn tố giác ông Dũng "lò vôi" - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Đồng thời, bà Hàn Ni cũng gửi đơn tố giác tội phạm đến Bộ Công an, Công an TP.HCM, Bình Dương, cho rằng bị bà Phương Hằng vu khống, làm nhục, xúc phạm trong các buổi livestream.

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